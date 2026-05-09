Алексей Кузьмин

А теперь без налогового вычета: что изменилось для владельцев банковских вкладов

Российские вкладчики приближаются к очередному налоговому циклу. До декабря 2026 года необходимо урегулировать обязательства по доходам, полученным от размещения капитала в 2025 году. Регулятор меняет правила игры, исключая процентные поступления из общей налоговой базы. Теперь это самостоятельная категория инвестиционных доходов, требующая иного подхода к администрированию личных финансов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новые правила налогообложения вкладов

С 2025 года статус прибыли от банковских вкладов трансформируется в категорию "инвестиционный доход". Система стала более жесткой: налоговые вычеты к этим суммам больше не применяются, рассказал агентству “Прайм” юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Приоритет макроэкономической стабилизации требует прозрачности финансовых потоков.

"ФНС самостоятельно рассчитает сумму налога на основе данных от банков, вычтет необлагаемый доход и пришлёт уведомление. Нужно иметь в виду, что с 2025 года налоговые вычеты к доходам по вкладам больше не применяются", — объяснил юрист Александр Хаминский.

Ставка налога зависит от масштаба инвестиций. При годовом доходе до 2,4 млн рублей применяется ставка 13%. Сверх этой суммы — 15%. Исключение составляют текущие и зарплатные счета со ставкой до 1%, а также средства на счетах эскроу, которые не облагаются налогом.

"Применение прогрессивной шкалы НДФЛ к финансовым инструментам — это стандартная международная практика, повышающая собираемость налогов в бюджетную систему", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Механика расчета необлагаемой базы

Необлагаемый лимит за 2025 год зафиксирован на уровне 210 тысяч рублей. Сумма получена как произведение 1 млн рублей на максимальное значение ключевой ставки Банка России, установленное в отчетном периоде (21%). Если общая прибыль от накоплений не превышает этот порог, налоговое давление отсутствует.

Параметр Показатель 2025 года
База для лимита 1 000 000 рублей
Макс. ключевая ставка 21%
Необлагаемый порог 210 000 рублей

Для налогоплательщика с доходом выше порогового расчет усложняется. Налоги на заработную плату и проценты по вкладам суммируются для определения итоговой налоговой базы, но облагаются отдельно.

"Налогоплательщикам следует внимательно отслеживать уведомления в личном кабинете налогоплательщика, чтобы избежать начисления пени", — предупредила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о налогообложении вкладов

Можно ли уменьшить налог вычетами?

Нет, с 2025 года правила исключают применение имущественных или социальных вычетов к инвестиционным доходам по вкладам.

Кто рассчитывает налог?

ФНС осуществляет расчет самостоятельно на основе данных, полученных от банков, и присылает уведомление гражданину.

Облагаются ли проценты по валютным вкладам?

Да, методика расчета аналогична рублёвым вкладам, доход конвертируется по курсу ЦБ на дату получения.

Что делать, если уведомление не пришло?

Обратиться в личный кабинет налогоплательщика или территориальное отделение ФНС для проверки корректности данных, так как ответственность за уплату лежит на гражданине.

Экспертная проверка: юрист Денис Прохоров, макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Алексей Кузьмин
Алексей Кузьмин — специалист по защите персональных данных и комплаенсу, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
