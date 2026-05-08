Любовь Степушова

Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю

Экономика » Производство

Токио инициирует визит делегации в Москву в конце мая, чтобы обсудить вопросы торговли и поставок ресурсов на фоне глобальной нестабильности.

Япония увеличивает закупки российских энергоресурсов

В японских СМИ появилась информация о том, что Токио направит делегацию в Москву в конце мая в качестве инициативы по восстановлению экономических связей.

Переговоры пройдут в рамках профильных министерств, которые курируют промышленность и регулирование торговой деятельности. Ожидается участие крупных торговых компаний, в том числе корпорации Mitsubishi.

Как пишет Kyodo, одной из главных тем является возобновление закупок российской нефти, прекращённых в 2022 году. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке Япония крайне заинтересована в альтернативных поставках. В начале мая танкер Voyager доставил первую партию нефти сорта Sakhalin Blend на нефтеперерабатывающий завод компании Taiyo Oil. Данная закупка не нарушает санкции США, так как проект "Сахалин-2" имеет официальное исключение из санкций от США до 18 июня 2026 года. Это связано с тем, что добыча нефти на Сахалине технически неразрывна с производством там же СПГ, от которого Япония критически зависит и который продолжает закупать. Компании Mitsubishi и Mitsui & Co. являются ключевыми акционерами проекта "Сахалин-2".

Участие в переговорах компании Mitsui O. S. K. Lines (MOL) связано с управлением специализированными танкерами-ледоколами, которые доставляют российский газ, в том числе с проектов в Арктике. Глава MOL также возглавляет комитет по сотрудничеству с РФ в составе японской федерации бизнеса Keidanren.

В начале 2026 года Япония резко увеличила закупки российского угля (рост на 258,6% в январе), стремясь заместить дорогое топливо с Ближнего Востока.

Японский бизнес продолжает работать в России

Хотя многие громкие бренды (вроде Toyota, Nissan, Sony) официально покинули российский рынок или передали активы местному менеджменту, значительная часть японского бизнеса продолжает работать в России. По данным исследовательских центров (таких как Teikoku Databank), около 70% японских компаний, работавших в РФ до 2022 года, сохранили своё присутствие в том или ином виде.

Россия до сих пор является важнейшим поставщиком в Японию палладия и платины для японского автопрома (используются в катализаторах). А также экспортирует рыбу и морепродукты, древесину, алюминий, ферросплавы и некоторые виды стальной продукции.

Японский экспорт в Россию также растет, в основном за счет подержанных легковых автомобилей (рост на 45,1%), медицинских товаров и пластика.

В тихом омуте... водятся японские запчасти

Российские потребители уже почувствовали, что ситуация с запчастями для японских авто резко улучшилась. Дилеры Toyota, Lexus и Mitsubishi в крупных городах продолжают работать. Они получают оригинальные запчасти через дочерние компании в ОАЭ, Турции и Казахстане, а также через Владивосток, так как Япония расширила список разрешенных к вывозу запчастей в 2025 году.

Массового возврата сборки (заводов) не ожидается до окончания СВО, но потеря российского рынка наносит прямой ущерб дилерам и аукционам в самой Японии, поэтому бизнес через такие структуры, как Keidanren, лоббирует сохранение торговых каналов. Японские автомобильные компании перешли к стратегии "тихого присутствия". Они не расширяют бизнес, но и не разрывают связи окончательно, ожидая политической разрядки, чтобы китайские марки (Haval, Geely, Chery) не захватили российский рынок окончательно.

Санкции не означают отказ от поставок, они означают поиск другой логистики, возможно, чуть более дорогой, но вполне приемлемой для потребителя в России. Статус же союзника США позволяет Японии требовать исключений по закупкам в России энергоресурсов. Как и многие другие страны Азии, Япония вынуждена искать в России партнёра, не оглядываясь на мнение Вашингтона, иначе её экономика рухнет.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова
