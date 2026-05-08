Наталья Круглова

Золотая клетка Apple: почему любовь к бренду заставляет россиян уходить в долговую яму

Российский потребитель демонстрирует неизменную привязанность к премиальным технологическим решениям, используя механизмы микрофинансирования для их приобретения. Согласно актуальной аналитике, смартфоны удерживают статус лидирующей категории товаров в портфеле POS-займов, трансформируя структуру расходов граждан в текущем макроэкономическом цикле.

Фото: www.flickr.com by Блейк Паттерсон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Структура потребительского кредитования

Микрофинансовые организации фиксируют четкую специализацию POS-кредитования. По итогам 2025 года почти 40% целевых выдач пришлись именно на смартфоны. Подобная модель поведения указывает на то, что даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики, россияне не готовы снижать планку потребления высокотехнологичных устройств.

"Мы наблюдаем феномен, когда гаджет становится базовым элементом социальной адаптации. Рациональное планирование личных финансов зачастую проигрывает импульсивному спросу на новинки электроники", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Второе место в структуре займов занимают медицинские и образовательные услуги с показателем 26%. Товары для дома, включая текстиль и декор, замыкают тройку лидеров с долей 11%.

Категория товаров Доля в структуре выдач
Смартфоны 40%
Медицина и образование 26%
Товары для дома 11%

Эволюция предпочтений: от Apple до локальных брендов

Рыночная аналитика выявила высокую концентрацию брендовых предпочтений. iPhone остается абсолютным лидером с долей 61,5%. Samsung и Xiaomi занимают 14,8% и 7,5% рынка POS-займов соответственно. Широкий спектр брендов — от Google Pixel до Huawei — делят оставшуюся долю, что подтверждает диверсификацию выбора среди заемщиков.

"Банки крайне осторожно относятся к подобным потребительским кредитам. Высокие риски отказа в кредитной карте перенаправляют поток заявок в сектор МФО", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Серия iPhone 16 доминирует в предпочтениях, аккумулируя около 28% всех профильных сделок. На втором месте линейка iPhone 13 (20,3%), на третьем — iPhone 15 (17%). Сравнение этих показателей с темпами роста потребительских цен позволяет оценить реальную нагрузку на бюджет домохозяйств.

"Пользователи часто игнорируют накопленные проценты по займу, ослепленные обновлением функционала устройства. Это классическая ловушка, снижающая общую финансовую устойчивость физического лица", — добавила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отчетности Наталья Громова.

Ответы на популярные вопросы о займах

Почему смартфоны стали самым популярным предметом кредитования в МФО?

Это связано с доступностью POS-кредитования непосредственно в точках продаж и высокой социальной значимостью современных гаджетов, которые выступают необходимым инструментом для работы и личной коммуникации.

Влияет ли высокая ключевая ставка на доступность таких займов?

Да, регуляторные меры ЦБ РФ повышают стоимость обслуживания долга, что заставляет микрофинансовые организации более тщательно оценивать риски каждого клиента.

Какие бренды смартфонов наиболее устойчивы в структуре продаж?

Аналитика указывает на доминирование Apple, однако заметен рост интереса к китайским вендорам: Huawei, Tecno и Infinix постепенно увеличивают свое присутствие на вторичном и первичном рынках.

Какие риски возникают при покупке техники через МФО?

Основной риск — высокая переплата по займу, превышающая совокупную стоимость аналогичного продукта при самостоятельном накоплении средств через наличный резерв или депозит.

Экспертная проверка: финансовый консультант Илья Кравцов, банковский аналитик Алина Корнеева, эксперт по отчетности Наталья Громова.
Автор Наталья Круглова
Наталья Андреевна Круглова — юрист по банкротству физических лиц, специалист по вопросам долгов и реструктуризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
