Теневой флот Абу-Даби: ОАЭ тайно вывозят нефть через Ормузский пролив

Мировая торговля нефтью превратилась в смертельный аттракцион. Пока администрация Дональда Трампа упражняется в эпистолярном жанре, обещая стереть Иран с карты мира, реальность диктует свои правила в Ормузском проливе. ОАЭ официально перешли на темную сторону логистики. Вместо того чтобы ждать милости от Вашингтона, Абу-Даби внедряет методы "призрачного флота", которые годами оттачивал Тегеран. Система безопасности сломана. Теперь нефть пахнет не только долларами, но и порохом.

Арабы считают деньги

Методичка "призрачного флота" в руках Абу-Даби

Эмиратские танкеры теперь играют в прятки. Государственный гигант ADNOC отправляет грузы с выключенными транспондерами AIS. Это не технический сбой, а стратегия выживания. В апреле 2026 года минимум четыре супертанкера проскользнули через пролив, игнорируя ближневосточный кризис и иранские патрули. Танкер Hafeet под завязку забили сортом Upper Zakum, после чего он "растворился" в водах залива, чтобы всплыть уже у берегов Малайзии для передачи груза по схеме борт-в-борт.

"Это не просто обход протоколов. Это признание того, что западные гарантии безопасности больше не стоят бумаги, на которой они написаны. Если ты хочешь продать нефть — ты копируешь методы тех, кто находится под санкциями десятилетиями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Риск оправдан математикой. Сорт Upper Zakum торгуется с премией в 20 долларов к официальной цене. Азиатские покупатели, чей экономический аппетит не утихает, готовы платить за риск превращения танкера в огненный шар. ADNOC уже урезал экспорт на миллион баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Остатки приходится проталкивать через "игольное ушко" пролива, пока основная часть топлива идет по безопасному наземному маршруту в Фуджейру.

Нефтяной покер: кто пасует, а кто блефует

Пока ОАЭ крутят барабан в "русскую рулетку", соседи ушли в глухую оборону. Ирак, Кувейт и Катар практически прекратили попытки прорыва. Саудовская Аравия лихорадочно перебрасывает потоки через Красное море. Эр-Рияд фактически самоустранился от поддержки американских инициатив, что подтверждает закрытие американских баз и сворачивание совместных операций. Коллективный Запад теряет рычаги давления на регион, где каждый играет сам за себя.

Страна / Игрок Стратегия в Ормузском проливе (2026) ОАЭ (ADNOC) "Темные рейсы", выключенный AIS, риск ради премии. Саудовская Аравия Дипломатическое дистанцирование от США, перенаправление в Красное море. Кувейт и Катар Полная остановка рискованных отгрузок через блокаду. Иран Полный контроль над трафиком, взимание "геополитического налога".

Ситуация накаляется. В понедельник Абу-Даби обвинил Иран в атаке дронов на пустой танкер Barakah. Это предупредительный выстрел. Тегеран четко дает понять: бесплатного прохода не будет. Тем временем политическая аналитика указывает на то, что Трамп не может предложить союзникам ничего, кроме громких лозунгов, которые не защищают от беспилотников-камикадзе.

"Рынок диктует свои условия. Эмиратские компании вынуждены идти на сделку с реальностью, а не с Вашингтоном. Когда на кону стоят миллиарды прибыли и устойчивость бюджета, идеология отступает перед необходимостью отгрузить товар любой ценой", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Глобальный паралич поставок

Мировая энергетическая карта мира переписана. Блокада выбила из системы пятую часть мирового предложения нефти и газа. Цены Brent и WTI прочно закрепились выше отметки в 100 долларов, и это не предел. Запасы у потребителей тают, а у производителей хранилища забиты нефтью, которую невозможно вывезти без риска для жизни экипажа.

"Мы наблюдаем тектонический сдвиг. Система логистики, выстраиваемая десятилетиями, рассыпалась. Теперь каждый баррель — это спецоперация. Безопасность больше не является гарантированным сервисом, это дефицитный товар", — отметил политолог Сергей Миронов.

Для Азии этот кризис — экзистенциальный вызов. Южнокорейские и японские переработчики вынуждены покупать "санкционную" по духу нефть ОАЭ, потому что альтернативы нет. Глобальный рынок истощен. Любая эскалация в регионе приведет к тому, что даже нынешние капли нефти, просачивающиеся через Ормуз, иссякнут. Мир на тонком льду. И этот лед трещит под весом каждого нового танкера, идущего в темноте.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Ормузском проливе

Почему ОАЭ используют тактику "призрачного флота"?

Это единственный способ вывести нефть из заблокированного залива без немедленной атаки. Выключение AIS позволяет скрыть передвижение судов от систем слежения, снижая риск прямого перехвата иранскими силами или диверсий.

Как блокада влияет на мировые цены на бензин?

Потеря 20% мировых поставок создала критический дефицит. Даже при наличии объемов у производителей, невозможность их доставки взвинчивает котировки Brent выше $100, что автоматически повышает цены на топливо в Европе и США.

Какова позиция США и администрации Трампа?

Вашингтон ограничивается угрозами и попытками дипломатического давления, однако реального контроля над ситуацией в проливе у США нет. Союзники, такие как Саудовская Аравия, все чаще игнорируют указания Белого дома, предпочитая собственные маршруты безопасности.

Что происходит с танкерами, которые попадают под удар?

Риски экстремальны: от атак дронов до захвата спецназом. ОАЭ уже фиксируют нападения на пустые суда, но высокая премия за риск (до $20 за баррель) заставляет компании продолжать загрузку танкеров внутри залива.

