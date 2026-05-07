Мировая торговля нефтью превратилась в смертельный аттракцион. Пока администрация Дональда Трампа упражняется в эпистолярном жанре, обещая стереть Иран с карты мира, реальность диктует свои правила в Ормузском проливе. ОАЭ официально перешли на темную сторону логистики. Вместо того чтобы ждать милости от Вашингтона, Абу-Даби внедряет методы "призрачного флота", которые годами оттачивал Тегеран. Система безопасности сломана. Теперь нефть пахнет не только долларами, но и порохом.
Эмиратские танкеры теперь играют в прятки. Государственный гигант ADNOC отправляет грузы с выключенными транспондерами AIS. Это не технический сбой, а стратегия выживания. В апреле 2026 года минимум четыре супертанкера проскользнули через пролив, игнорируя ближневосточный кризис и иранские патрули. Танкер Hafeet под завязку забили сортом Upper Zakum, после чего он "растворился" в водах залива, чтобы всплыть уже у берегов Малайзии для передачи груза по схеме борт-в-борт.
"Это не просто обход протоколов. Это признание того, что западные гарантии безопасности больше не стоят бумаги, на которой они написаны. Если ты хочешь продать нефть — ты копируешь методы тех, кто находится под санкциями десятилетиями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Риск оправдан математикой. Сорт Upper Zakum торгуется с премией в 20 долларов к официальной цене. Азиатские покупатели, чей экономический аппетит не утихает, готовы платить за риск превращения танкера в огненный шар. ADNOC уже урезал экспорт на миллион баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом. Остатки приходится проталкивать через "игольное ушко" пролива, пока основная часть топлива идет по безопасному наземному маршруту в Фуджейру.
Пока ОАЭ крутят барабан в "русскую рулетку", соседи ушли в глухую оборону. Ирак, Кувейт и Катар практически прекратили попытки прорыва. Саудовская Аравия лихорадочно перебрасывает потоки через Красное море. Эр-Рияд фактически самоустранился от поддержки американских инициатив, что подтверждает закрытие американских баз и сворачивание совместных операций. Коллективный Запад теряет рычаги давления на регион, где каждый играет сам за себя.
|Страна / Игрок
|Стратегия в Ормузском проливе (2026)
|ОАЭ (ADNOC)
|"Темные рейсы", выключенный AIS, риск ради премии.
|Саудовская Аравия
|Дипломатическое дистанцирование от США, перенаправление в Красное море.
|Кувейт и Катар
|Полная остановка рискованных отгрузок через блокаду.
|Иран
|Полный контроль над трафиком, взимание "геополитического налога".
Ситуация накаляется. В понедельник Абу-Даби обвинил Иран в атаке дронов на пустой танкер Barakah. Это предупредительный выстрел. Тегеран четко дает понять: бесплатного прохода не будет. Тем временем политическая аналитика указывает на то, что Трамп не может предложить союзникам ничего, кроме громких лозунгов, которые не защищают от беспилотников-камикадзе.
"Рынок диктует свои условия. Эмиратские компании вынуждены идти на сделку с реальностью, а не с Вашингтоном. Когда на кону стоят миллиарды прибыли и устойчивость бюджета, идеология отступает перед необходимостью отгрузить товар любой ценой", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Мировая энергетическая карта мира переписана. Блокада выбила из системы пятую часть мирового предложения нефти и газа. Цены Brent и WTI прочно закрепились выше отметки в 100 долларов, и это не предел. Запасы у потребителей тают, а у производителей хранилища забиты нефтью, которую невозможно вывезти без риска для жизни экипажа.
"Мы наблюдаем тектонический сдвиг. Система логистики, выстраиваемая десятилетиями, рассыпалась. Теперь каждый баррель — это спецоперация. Безопасность больше не является гарантированным сервисом, это дефицитный товар", — отметил политолог Сергей Миронов.
Для Азии этот кризис — экзистенциальный вызов. Южнокорейские и японские переработчики вынуждены покупать "санкционную" по духу нефть ОАЭ, потому что альтернативы нет. Глобальный рынок истощен. Любая эскалация в регионе приведет к тому, что даже нынешние капли нефти, просачивающиеся через Ормуз, иссякнут. Мир на тонком льду. И этот лед трещит под весом каждого нового танкера, идущего в темноте.
Это единственный способ вывести нефть из заблокированного залива без немедленной атаки. Выключение AIS позволяет скрыть передвижение судов от систем слежения, снижая риск прямого перехвата иранскими силами или диверсий.
Потеря 20% мировых поставок создала критический дефицит. Даже при наличии объемов у производителей, невозможность их доставки взвинчивает котировки Brent выше $100, что автоматически повышает цены на топливо в Европе и США.
Вашингтон ограничивается угрозами и попытками дипломатического давления, однако реального контроля над ситуацией в проливе у США нет. Союзники, такие как Саудовская Аравия, все чаще игнорируют указания Белого дома, предпочитая собственные маршруты безопасности.
Риски экстремальны: от атак дронов до захвата спецназом. ОАЭ уже фиксируют нападения на пустые суда, но высокая премия за риск (до $20 за баррель) заставляет компании продолжать загрузку танкеров внутри залива.
