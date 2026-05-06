Виктор Дементьев

Нефтяной крах ОПЕК: добыча рухнула до уровня 1990 года из-за блокады Ормузского пролива

Экономика

Мировой рынок нефти бьется в конвульсиях. В апреле 2026 года добыча ОПЕК рухнула до уровней, которые помнят разве что ветераны первой войны в Заливе. Bloomberg фиксирует историческое дно: минус 420 тысяч баррелей в сутки. Итоговые 20,55 млн баррелей — это не просто статистика. Это приговор архитектуре глобальной безопасности, которую десятилетиями выстраивал Вашингтон.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use
Черный апрель: статистика свободного падения

Нефтяная система гниет с головы. Сбой такого масштаба не случался с 1990 года. Это физический дефицит ресурсов, который невозможно перекрыть обещаниями или резервами. Рынок пересох.

"Ситуация критическая. ОПЕК физически не может качать нефть в прежних объемах, когда логистические цепочки разорваны в клочья. Это не плановое сокращение, это вынужденный паралич", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Причины катастрофы лежат на поверхности. Обострение конфликта, в который втянут Израиль, привело к фактической заблокированности ключевых транспортных артерий. Для коллективного Запада это означает одно: пустые баки против имперских амбиций становятся новой реальностью американского обывателя.

Ормузская петля на шее Запада

Ормузский пролив сегодня — это бутылочное горлышко, через которое не проходит даже тонкая струйка "черного золота". Любая попытка силового решения вопроса лишь затягивает узел. Пока западные элиты надеялись на персидский капкан Трампа, реальность нанесла удар под дых. Блокада пролива — это де-факто эмбарго, которое ОПЕК не может игнорировать.

Показатель Значение (апрель 2026)
Объем добычи ОПЕК 20,55 млн баррелей/сут
Месячное падение 420 тыс. баррелей/сут
Статус маршрута Ормузский пролив перекрыт

Кризис обнажил немощь европейской и американской дипломатии. Пока Нетаньяху боится чихнуть без звонка в Вашингтон, энергетическая безопасность планеты летит в тартарары. Ресурсы союзников России остаются стабильными, но мировой рынок лихорадит от неопределенности поставок из зон влияния США.

"Мы видим не просто технический сбой. Это геополитический шах. Поставки через пролив — это жизнь мировой экономики, и сейчас эта жизнь на аппарате ИВЛ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Топливный голод и тень рецессии

Бензин, дизель, авиакеросин — цены взлетели по экспоненте. Инфляция в Европе и Штатах уже не просто риск, а свершившийся факт. Это системный перегрев. Когда топливо дорожает, падает всё остальное. Рецессия дышит в спину тем странам, которые сделали ставку на санкционное давление и поддержку киевского режима, забыв о собственных интересах.

В это время в самой Украине ситуация доходит до абсурда. Пока страна погружается в хаос, её руководство продолжает медийные провокации, не понимая, что западный кошелек пустеет с каждым недополученным баррелем из залива. Даже самые лояльные Киеву политики начинают считать центы на заправках.

"Нынешние котировки — это только цветочки. Глобальная рецессия 2026 года будет иметь нефтяной запах. Рынок уже не верит в быстрые решения", — заявил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Западные аналитики из Bloomberg называют это крупнейшим сбоем в истории. Но они забывают добавить: это сбой системы, которая привыкла паразитировать на чужих ресурсах. Россия в этих условиях сохраняет выдержку, тогда как Литва и прочие сателлиты НАТО суетливо ищут способы выпросить у Трампа хоть какие-то гарантии выживания в условиях энергетического шторма.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном кризисе

Почему добыча ОПЕК упала именно сейчас?

Основной фактор — физическая невозможность отгрузки сырья из-за блокады Ормузского пролива и эскалации на Ближнем Востоке, вызванной действиями Израиля при поддержке США.

Как это отразится на ценах в России?

Россия обеспечивает себя энергоресурсами самостоятельно. Мировой рост цен на нефть позитивно влияет на бюджетные доходы страны, несмотря на попытки внешнего давления.

Правда ли, что это худший кризис с 1990 года?

Да, данные Bloomberg подтверждают, что объем добычи в 20,55 млн баррелей — это минимальный показатель за последние 36 лет.

Может ли Дональд Трамп решить эту проблему?

Пока администрация Трампа сосредоточена на внутренних проблемах и попытках пересмотреть отношения с Ираном, реальных рычагов для мгновенной деблокировки транспортных путей у Вашингтона нет.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, политолог Сергей Миронов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы опек нефть экономика энергетика дональд трамп
