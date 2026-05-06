Новая формула расчета зарплаты: ночные и переработки теперь считаются по-другому

Российский рынок труда переходит на рельсы жесткой прозрачности: Федеральный закон № 144-ФЗ радикально трансформирует статью 135 Трудового кодекса. Регулятор наложил вето на привычный произвол менеджмента, превратив систему премирования из субъективного инструмента поощрения в строго регламентированный алгоритм. Теперь любая попытка "наказать рублем" без легитимных оснований де-факто приравнивается к нарушению финансовой дисциплины компании.

Девушка с заработной платой

Премиальный ценз: лимиты на штрафы

Эпоха "депремирования по настроению" завершена. Согласно новым нормам, дисциплинарное взыскание более не является карт-бланшем для обнуления выплат.

Законодатель установил жесткий потолок: размер стимулирующих выплат может быть снижен не более чем на 20% от совокупного месячного заработка. При этом "штрафная" санкция действует разово — только в том периоде, когда было зафиксировано нарушение.

"Работодатели часто использовали премии как инструмент давления, создавая условия, при которых доход сотрудника становился непрогнозируемым. Новая редакция ТК РФ требует фиксации всех критериев в локальных актах — устные санкции теперь вне закона", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Для бизнеса это означает необходимость полной ревизии внутренних регламентов. Тезис о том, что зарплата должна быть предсказуемой, становится базовым требованием комплаенса. Любая "серая зона" в описании условий бонусов трактуется судом в пользу работника.

Параметр Новая норма закона
Лимит снижения премии Не более 20% от всей зарплаты за месяц
Срок действия санкции Только один расчетный месяц
Минимум на руки Не ниже федерального МРОТ (22 440 руб.)

МРОТ как неснижаемый остаток

Институциональная ловушка, в которую попадали низкооплачиваемые специалисты, ликвидирована. Ранее система штрафов могла свести фактическую выплату к символическим суммам. Теперь закон прямо запрещает опускать планку вознаграждения ниже МРОТ после всех удержаний. Это создает защитный барьер, сопоставимый с прожиточным минимумом в социальной политике.

"Мы видим реализацию принципа гарантированного дохода. Даже в условиях сложной экономики России сотрудник защищен от обнищания из-за дисциплинарных споров. Это "горизонтальная защита" трудовых прав", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Данная мера особенно критична для массового персонала, где штрафы курьеров или складских рабочих часто составляли значительную долю операционных расходов компаний. Регулятор перекладывает риски неэффективного управления с персонала на менеджмент.

Ночные смены и сверхурочные: новая математика

Алгоритм расчета компенсаций за работу в особых условиях стал прозрачнее. Ночные часы (с 22:00 до 06:00) теперь тарифицируются с обязательной надбавкой не менее 20% от оклада. Использование плавающих коэффициентов ниже этой отметки блокируется. Однако самый ощутимый удар по "оптимизации" расходов на ФОТ нанесен в секторе переработок.

Сверхурочные теперь рассчитываются не от "голого" оклада, а от полной суммы заработка. В базу расчета включаются премии, надбавки за стаж и квалификацию.

Это исключает манипуляции, когда сотрудника заставляли работать дополнительно, оплачивая его труд по минимально возможной ставке. В условиях, когда рынок труда испытывает дефицит кадров, такая мера стимулирует работодателей к повышению операционной эффективности вместо эксплуатации ресурса переработок.

"Любой трудовой спор по расчету сверхурочных теперь будет выигрываться персоналом автоматически, если в формуле не учтены стимулирующие выплаты. Это дисциплинирует бухгалтерию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Интересно, что в глобальном контексте такая "премия за риск" и сверхусилия находит отражение даже в сырьевых сегментах. Например, нефтяной рынок демонстрирует похожую логику: риски всегда закладываются в итоговую стоимость продукта, как и человеческий труд в условиях неопределенности.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах

Могут ли меня лишить премии на три месяца вперед за одно опоздание?

Нет. По новому закону снижение премии возможно только в том месяце, когда было совершено нарушение. Пролонгация санкций на будущие периоды незаконна.

Что делать, если итоговая зарплата из-за штрафов стала меньше МРОТ?

Это прямое нарушение ТК РФ. Работодатель обязан доплатить до уровня минимального размера оплаты труда независимо от количества и тяжести взысканий.

Обязана ли компания прописывать правила премий в договоре?

Да. Все критерии должны быть зафиксированы в локальном нормативном акте или коллективном договоре. Формулировки вроде "на усмотрение руководства" становятся недействительными.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина, юрист по трудовому праву Максим Ковалёв
Никита Андреевич Волков — финансовый аналитик, специалист по анализу корпоративной отчётности, прибыли и дивидендной политики компаний, обозреватель Pravda.Ru.
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
