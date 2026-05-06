Предупреждение для корпораций: принято жёсткое судебное решение по делу "Туполева" в Татарстане

Арбитражный суд Татарстана вынес решение по масштабному финансовому спору, обязав авиастроительную компанию "Туполев" выплатить ПАО "Татнефть" более 12 млрд рублей. Основная часть суммы, составившая свыше 11,7 млрд, классифицирована как неосновательное обогащение, к которой прибавились проценты в размере 276 млн рублей. Инцидент стал логическим продолжением серии разбирательств, связанных с невыполнением договорных обязательств по поставкам гражданской авиатехники.

Молоток судьи

Конфликт зародился в 2022 году, когда нефтяная компания перечислила аванс в размере 22,9 млрд рублей за производство четырех лайнеров Ту-214 для нужд авиаперевозчика "ЮВТ Аэро". Со временем стороны пришли к решению сократить заказ до двух единиц, однако возврат излишне уплаченных средств затянулся. Сейчас финансовые последствия подобных ошибок управления заставляют компании тщательнее проверять контрагентов, ведь отсутствие ликвидности напрямую влияет на устойчивость бизнеса.

В ходе судебных заседаний представители авиастроителей предпринимали попытки достичь мирового соглашения, предлагая варианты реструктуризации и ссылаясь на необходимость исполнения гособоронзаказа и дефицит бюджета. Как сообщает inkazan.ru, несмотря на привлечение прокуратуры Татарстана в качестве третьей стороны для защиты публичных интересов, истцы настояли на полном взыскании долга.

"Данный прецедент наглядно демонстрирует, что даже при выполнении критически важных государственных задач корпоративное право остается инструментом, где обязательства сторон имеют приоритетный характер, а попытки минимизировать ответственность через апелляции к тяжелому финансовому положению не всегда находят отклик в суде", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Алексей Никитин.

Ответы на популярные вопросы о споре "Татнефти" и "Туполева"

Какова общая сумма взыскания?

Суд обязал "Туполев" выплатить в пользу "Татнефти" более 11,9 млрд рублей.

Что стало причиной конфликта?

Причиной стал невозврат части предоплаты (аванса) за пассажирские самолеты Ту-214, контракт на которые был сокращен в объеме.

Почему "Туполев" не произвел выплату ранее?

Компания ссылалась на тяжелое финансовое положение, рост кредитной нагрузки и приоритетность выполнения государственного оборонного заказа.

Участвовал ли кто-то ещё в деле?

Да, по инициативе надзорного ведомства к процессу в качестве третьего лица была привлечена прокуратура Татарстана.

