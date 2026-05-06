Илья Руднев

Конец устной бухгалтерии: как новые поправки в Трудовой кодекс заставили компании платить по-честному

В России радикально пересмотрели правила игры на рынке труда. Вступивший в силу Федеральный закон № 144-ФЗ вносит жесткие коррективы в статью 135 Трудового кодекса. Теперь работодатель не сможет использовать премии как инструмент психологического давления или способ латать дыры в бюджете за счет персонала. Государство внедряет прозрачный алгоритм: правила начисления выплат становятся публичными, а штрафные санкции — лимитированными.

Девушка с заработной платой

Лимиты на наказание: премии под защитой

Произвол с депремированием официально признан нарушением. Раньше менеджмент мог обнулить бонусную часть на несколько месяцев за разовый проступок. Сейчас эта практика — прямое нарушение закона. Если сотрудник совершил дисциплинарную ошибку, работодатель вправе срезать премию только в том месяце, когда было вынесено взыскание. Максимальный размер "штрафа" ограничен 20% от общего месячного заработка.

"Мы видим системный переход к жесткому администрированию трудовых отношений. Работодатель больше не может манипулировать переменной частью зарплаты на базе субъективных оценок. Каждое удержание должно быть обосновано и задокументировано", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Важный аспект — легализация критериев. Все условия выплат обязаны находиться в локальных актах компании. Больше никаких "премий по результатам года на усмотрение директора". Если найм персонала осуществляется на условиях бонусной системы, эти условия должны быть четко прописаны в договоре или регламенте.

Параметр Новая норма (144-ФЗ)
Лимит снижения премии Не более 20% от зарплаты
Срок санкции Только расчетный месяц нарушения
База для "ночных" Минимум 20% от оклада/ставки
Расчет сверхурочных С учетом всех премий и надбавок

Зарплатный щит: почему доход не упадет ниже МРОТ

Закон устанавливает железобетонный пол для доходов. Даже при наличии взысканий, алиментов или иных удержаний, сумма "на руки" не может быть меньше минимального размера оплаты труда. На 2026 год федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей. Это критически важно для секторов с низкими окладами, где штрафы курьеров или складских рабочих часто превращали зарплату в символическую подачку.

"Социальная стабильность требует предсказуемости потребления. Установление МРОТ как несгораемого остатка — это способ предотвратить долговые ямы для наиболее уязвимых категорий граждан", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Теперь в условиях, когда рынок облигаций 2026 лихорадит, а бизнес ищет способы экономии, регулятор ставит заслон демпингу зарплат. Даже если компания испытывает финансовые трудности, базовые гарантии персонала остаются неприкосновенными.

Ночные смены и сверхурочные: новая математика

Реформа ликвидирует лазейки в оплате труда в аномальное время. Ночные смены (с 22:00 до 06:00) теперь имеют четкий ценовой порог: надбавка 20% — это федеральный минимум. Любые попытки платить меньше через внутренние распоряжения становятся поводом для проверки трудовой инспекции.

Еще болезненнее для недобросовестного бизнеса изменение в расчете сверхурочных. Раньше компании платили "копейки" за переработки, беря за базу только "голый" оклад. Новая норма требует учитывать всё: стаж, квалификацию, надбавки к пенсии (в контексте будущих начислений) и текущие премии. Час переработки теперь стоит столько же, сколько час работы в режиме максимальной производительности.

"Бизнес привык к дешевой переработке. Новые правила делают сверхурочный труд дорогим удовольствием. Это вынудит менеджмент эффективнее планировать графики и инвестировать в автоматизацию", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Обязанности бизнеса: что менять в документах

Работодателям необходимо провести аудит всех локальных нормативных актов (ЛНА). Типовые трудовые договоры должны быть обновлены. В них нельзя просто указать "премия выплачивается при отсутствии замечаний". Институты цифровизации и нейросети в работе всё чаще фиксируют результаты труда автоматически, и закон требует такой же точности в юриспруденции. Отраслевые эксперты ожидают всплеска запросов на рабочие специальности, так как защита их труда стала максимально конкретной.

Чек-лист по 144-ФЗ:
  • Проверьте, чтобы в расчетных листках доход не был ниже федерального МРОТ.
  • Зафиксируйте в ЛНА конкретные KPI для премирования.
  • Убедитесь, что за ночную работу начисляется не менее 20% сверху базовой ставки.
  • Пересчитайте стоимость сверхурочных с учетом стимулирующих выплат.

Для государства это шаг к обелению экономики. Когда правила прозрачны, скрывать реальные доходы становится сложнее. Прозрачность выгодна и тем, кто выходит на финишную прямую трудовой деятельности: работа для пенсионеров теперь защищена теми же нормами, исключая возрастную дискриминацию в выплатах бонусов.

Ответы на популярные вопросы о трудовых реформах

Может ли директор лишить меня премии полностью, если я совершил серьезную ошибку?

Нет. По новому закону максимальное снижение премии ограничено 20% от вашей общей заработной платы за месяц. Полное лишение премии возможно только в случае, если вы вообще не выполнили условия её начисления, прописанные в документах компании.

Как считается доплата за работу ночью, если у меня сменный график?

Сменный график не отменяет закон. За каждый час работы в интервале с 22:00 до 06:00 вам обязаны доплачивать минимум 20% от вашей часовой ставки или оклада. Это дополнительная выплата к основному заработку.

Что делать, если итоговая зарплата после вычетов оказалась ниже МРОТ?

Это прямое нарушение закона. Вы имеете право требовать доначисления суммы до федерального уровня МРОТ (22 440 рублей в 2026 году). Обращение в трудовую инспекцию в данном случае будет иметь 100% перспективу успеха.

Влияют ли новые правила на расчет отпускных или больничных?

Напрямую закон № 144-ФЗ регулирует только текущие выплаты и доплаты. Однако, поскольку база для расчета листка нетрудоспособности и отпускных зависит от среднего заработка, рост выплат за сверхурочные и ночные смены косвенно увеличит и эти социальные начисления.

Экспертная проверка: юрист по трудовому праву Максим Ковалёв, экономист по рынку труда Ирина Костина, макроэкономист Артём Логинов
Автор Илья Руднев
Илья Руднев — дерматокосметолог (уход за кожей), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы бюджет бизнес финансы зарплата экономика
