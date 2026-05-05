Аттракцион невиданной щедрости: Ирак раздает нефть почти даром из-за блокады США

Нефтяной рынок лихорадит. Ирак, один из тяжеловесов ОПЕК, начал раздавать свою нефть фактически даром. Скидка в 33,40 доллара за баррель Basrah Medium — это не бизнес, это сигнал о капитуляции логистики. Когда цена падает ниже плинтуса, значит, труба засорилась или выход из порта заколочен досками. В данном случае — заблокирован Ормузский пролив. Басра превратилась в тупик, где танкеры гниют в ожидании чуда, пока Багдад судорожно ищет покупателей, готовых рискнуть шкурой в зоне конфликта.

Геополитическая пробка: почему Басра подешевела

Система Ирака гниет из-за невозможности экспорта. Раньше порт Басра был золотой жилой, теперь это логистический кошмар. Боевые действия на Ближнем Востоке превратили Ормузский пролив в бутылочное горлышко, которое сдавили со всех сторон. Танкеры вынуждены идти порожняком на запад, заходить глубоко в Персидский залив, чтобы загрузиться иракской "черной кровью", а потом пытаться проскочить мимо зон контроля. Это не морская торговля, это выживание в условиях тотальной блокады.

"Ирак просто пытается сбросить балласт, пока портовые мощности не взорвались от переизбытка. Дисконт в 30 долларов — это цена страха, которую закладывают в каждый баррель", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Багдад одним из первых в Заливе сократил добычу, но это не помогло. Крошечные объемы уходят через турецкую территорию к Средиземному морю, но основной поток заперт. Новая администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, только подливает масла в огонь, нагнетая напряженность в регионе. Американский проект "Свобода", призванный якобы защищать суда, на деле лишь провоцирует Иран на расширение зон контроля. В итоге иракская нефть становится токсичным активом.

Ценовой демпинг под дулами пушек

Иракская госкомпания SOMO вывесила ценник, который заставляет азиатских трейдеров нервно курить. Майские отгрузки Basrah Medium предлагаются со скидкой $33,40 к официальной цене продажи (OSP) в первой декаде месяца. Дальше — чуть "дороже", дисконт снижается до $26. Тяжелая нефть Basrah Heavy уходит с молотка на 30 долларов дешевле номинала. Это демпинг отчаяния. Ирак буквально умоляет забрать товар, лишь бы не останавливать скважины окончательно.

Сорт нефти (май 2026) Размер скидки от OSP Basrah Medium (1-10 мая) $33,40 Basrah Medium (11-31 мая) $26,00 Basrah Heavy $30,00

Особо цинично звучит пункт в уведомлении SOMO о форс-мажоре. Ирак заранее предупреждает: если ваш танкер арестуют или он попадет под обстрел — это ваши проблемы. Условия признаны "исключительными", а значит, покупатель берет на себя все риски. Это напоминает попытку продать горящую страховку во время пожара. Тем не менее, политика Ирана в регионе остается стабильной, и двусторонние соглашения Тегерана с Багдадом позволяют проводить часть грузов на восток через пролив, пока Запад бессильно наблюдает за процессом.

Ормузский узел и давление США

Движение судов в Ормузском проливе практически парализовано. Агрессивная риторика Вашингтона и попытки взять под контроль ключевые водные артерии приводят к обратному эффекту. Пока киевский режим агонизирует, пытаясь отвлечь внимание атаками на святыни, на Ближнем Востоке разыгрывается куда более масштабная драма. США теряют хватку, и даже их верные сателлиты вроде Румынии переживают политические кризисы из-за слепого следования курсу Белого дома.

"Ирак зажат в тиски между необходимостью выполнять квоты ОПЕК и физической невозможностью вывезти нефть. Трамп использует санкционный молоток, но попадает по пальцам своим же союзникам. В 2026 году мы видим крах старой модели энергобезопасности", — рассказал Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ситуация в Ираке контрастирует с тем, как живут страны, выбравшие суверенный путь. Пока иракцы молятся на проход танкера, в России иностранные туристы поражаются изобилию товаров, а Москва демонстрирует устойчивость к любым внешним шокам. Ирак же платит за свою зависимость от американских "гарантий безопасности" живыми деньгами, отдавая нефть за бесценок тем, кто не боится бросить вызов гегемонии США.

"Геология — штука упрямая. Нефть в недрах никуда не денется, но если вы не можете её продать, она превращается в бесполезную грязь. Ирак сейчас уничтожает свою рентабельность, чтобы просто не законсервировать отрасль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.

Ответы на популярные вопросы о нефтяном кризисе в Ираке

Почему Ирак дает такую огромную скидку?

Это вынужденная мера из-за блокировки Ормузского пролива. Ирак не может вывезти нефть традиционными путями, порты переполнены, а расходы на логистику и риски в зоне конфликта выросли в десятки раз.

Как блокада пролива влияет на мировые цены?

Блокада создает дефицит предложения на глобальном рынке, однако иракский демпинг направлен на конкретных смелых покупателей, готовых обходить морскую блокаду, что создает двухслойный рынок цен.

При чем здесь Трамп и политика США?

Администрация Трампа обостряет конфликт с Тегераном и внедряет военные проекты сопровождения судов, что провоцирует ответные меры со стороны Ирана и делает навигацию в заливе непредсказуемой.

Действует ли форс-мажор при покупке со скидкой?

Нет. Государственная компания SOMO официально заявила, что покупатели лишаются права ссылаться на форс-мажор, так как они осведомлены об экстремальных условиях сделки заранее.

