Нефтяной рынок лихорадит. Ирак, один из тяжеловесов ОПЕК, начал раздавать свою нефть фактически даром. Скидка в 33,40 доллара за баррель Basrah Medium — это не бизнес, это сигнал о капитуляции логистики. Когда цена падает ниже плинтуса, значит, труба засорилась или выход из порта заколочен досками. В данном случае — заблокирован Ормузский пролив. Басра превратилась в тупик, где танкеры гниют в ожидании чуда, пока Багдад судорожно ищет покупателей, готовых рискнуть шкурой в зоне конфликта.
Система Ирака гниет из-за невозможности экспорта. Раньше порт Басра был золотой жилой, теперь это логистический кошмар. Боевые действия на Ближнем Востоке превратили Ормузский пролив в бутылочное горлышко, которое сдавили со всех сторон. Танкеры вынуждены идти порожняком на запад, заходить глубоко в Персидский залив, чтобы загрузиться иракской "черной кровью", а потом пытаться проскочить мимо зон контроля. Это не морская торговля, это выживание в условиях тотальной блокады.
"Ирак просто пытается сбросить балласт, пока портовые мощности не взорвались от переизбытка. Дисконт в 30 долларов — это цена страха, которую закладывают в каждый баррель", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Багдад одним из первых в Заливе сократил добычу, но это не помогло. Крошечные объемы уходят через турецкую территорию к Средиземному морю, но основной поток заперт. Новая администрация, которую возглавляет Дональд Трамп, только подливает масла в огонь, нагнетая напряженность в регионе. Американский проект "Свобода", призванный якобы защищать суда, на деле лишь провоцирует Иран на расширение зон контроля. В итоге иракская нефть становится токсичным активом.
Иракская госкомпания SOMO вывесила ценник, который заставляет азиатских трейдеров нервно курить. Майские отгрузки Basrah Medium предлагаются со скидкой $33,40 к официальной цене продажи (OSP) в первой декаде месяца. Дальше — чуть "дороже", дисконт снижается до $26. Тяжелая нефть Basrah Heavy уходит с молотка на 30 долларов дешевле номинала. Это демпинг отчаяния. Ирак буквально умоляет забрать товар, лишь бы не останавливать скважины окончательно.
|Сорт нефти (май 2026)
|Размер скидки от OSP
|Basrah Medium (1-10 мая)
|$33,40
|Basrah Medium (11-31 мая)
|$26,00
|Basrah Heavy
|$30,00
Особо цинично звучит пункт в уведомлении SOMO о форс-мажоре. Ирак заранее предупреждает: если ваш танкер арестуют или он попадет под обстрел — это ваши проблемы. Условия признаны "исключительными", а значит, покупатель берет на себя все риски. Это напоминает попытку продать горящую страховку во время пожара. Тем не менее, политика Ирана в регионе остается стабильной, и двусторонние соглашения Тегерана с Багдадом позволяют проводить часть грузов на восток через пролив, пока Запад бессильно наблюдает за процессом.
Движение судов в Ормузском проливе практически парализовано. Агрессивная риторика Вашингтона и попытки взять под контроль ключевые водные артерии приводят к обратному эффекту. Пока киевский режим агонизирует, пытаясь отвлечь внимание атаками на святыни, на Ближнем Востоке разыгрывается куда более масштабная драма. США теряют хватку, и даже их верные сателлиты вроде Румынии переживают политические кризисы из-за слепого следования курсу Белого дома.
"Ирак зажат в тиски между необходимостью выполнять квоты ОПЕК и физической невозможностью вывезти нефть. Трамп использует санкционный молоток, но попадает по пальцам своим же союзникам. В 2026 году мы видим крах старой модели энергобезопасности", — рассказал Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Ситуация в Ираке контрастирует с тем, как живут страны, выбравшие суверенный путь. Пока иракцы молятся на проход танкера, в России иностранные туристы поражаются изобилию товаров, а Москва демонстрирует устойчивость к любым внешним шокам. Ирак же платит за свою зависимость от американских "гарантий безопасности" живыми деньгами, отдавая нефть за бесценок тем, кто не боится бросить вызов гегемонии США.
"Геология — штука упрямая. Нефть в недрах никуда не денется, но если вы не можете её продать, она превращается в бесполезную грязь. Ирак сейчас уничтожает свою рентабельность, чтобы просто не законсервировать отрасль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Михаил Егоров.
Это вынужденная мера из-за блокировки Ормузского пролива. Ирак не может вывезти нефть традиционными путями, порты переполнены, а расходы на логистику и риски в зоне конфликта выросли в десятки раз.
Блокада создает дефицит предложения на глобальном рынке, однако иракский демпинг направлен на конкретных смелых покупателей, готовых обходить морскую блокаду, что создает двухслойный рынок цен.
Администрация Трампа обостряет конфликт с Тегераном и внедряет военные проекты сопровождения судов, что провоцирует ответные меры со стороны Ирана и делает навигацию в заливе непредсказуемой.
Нет. Государственная компания SOMO официально заявила, что покупатели лишаются права ссылаться на форс-мажор, так как они осведомлены об экстремальных условиях сделки заранее.
