Между ростом и застоем: смогут ли страны БРИКС сменить сырьевую модель на высокотехнологичную

Страны БРИКС аккумулируют почти половину мирового ВВП и контролируют значительную часть населения планеты, однако текущий уровень наукоемкости объединения требует масштабной перенастройки. Новые аналитические данные Минфина указывают на системный разрыв между экономическим весом стран-участниц и объемом их венчурных инвестиций.

Инвестиционный разрыв: цифры и реальность

Исследование Центрального университета при участии Минфина России выявило критический недобор финансирования в секторе R&D. Ежегодные затраты на исследования в странах блока варьируются в узком коридоре 0,2-1,5% ВВП. Для сравнения: развитые экономики направляют на эти цели до 6,4% национального продукта.

Рынок венчурного капитала демонстрирует схожую стагнацию, ограничиваясь 0,1-0,3% ВВП. Эксперты оценили потенциал донастройки рынка в 406 миллиардов долларов ежегодно. Этот объем ресурсов необходим для перехода от копирования решений к созданию собственной интеллектуальной собственности.

Показатель Страны БРИКС (среднее) Инвестиции в R&D (% ВВП) 0,2 — 1,5% Венчурный капитал (% ВВП) 0,1 — 0,3%

Барьеры на пути к технологическому суверенитету

Системная проблема БРИКС — отсутствие отлаженных механизмов вывода новых технологий в коммерческую эксплуатацию. Наличие сильных технологических компаний остается точечным, а не системным явлением. Реализация потенциала требует снятия регуляторных барьеров, которые часто тормозят финансовые потоки, направленные в инновации.

"Технологический суверенитет — это не изоляция, а наличие критической инфраструктуры, защищенной от внешнего давления. Мы видим колоссальный разрыв в стоимости ресурсов, которые уходят на администрирование вместо R&D", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экспертный взгляд на трансформацию капитала

Обсуждение данных инициатив включено в повестку 11-го заседания Совета управляющих Нового банка развития. Участники планируют сфокусироваться на практических факторах, сдерживающих инвестиционную активность в странах объединения.

"Инвесторы в развивающихся юрисдикциях крайне осторожны. Без гарантий защиты интеллектуальных прав и понятной господдержки капитал предпочитает более консервативные инструменты, такие как банковские вклады, но не венчурные проекты", — отметила в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о развитии БРИКС

Почему именно сейчас возник вопрос о технологическом финансировании?

Рост доли ВВП стран БРИКС до 42% требует изменения структуры экономики: от сырьевой модели к высокотехнологичному производству, что невозможно без колоссальных вложений в исследования.

Является ли сумма в 406 млрд долларов достижимой?

Это оценка совокупного рыночного потенциала при условии унификации правил защиты капитала и внедрения цифровых механизмов финансирования внутри стран союза.

Какие факторы мешают росту R&D в текущих условиях?

Основными тормозами выступают высокие риски, отсутствие устойчивых связей между научными центрами и реальным бизнесом, а также волатильность рынков, мешающая долгосрочному планированию.

Какова роль Нового банка развития в этих процессах?

НБР выступает ключевой площадкой для структурирования таких инвестиций, позволяя объединять бюджетные и частные средства для крупных трансграничных научно-технологических инициатив.

"Корпоративная среда требует прозрачности сделок. Пока в странах БРИКС не будет создана единая экосистема обмена результатами научной деятельности, мы будем наблюдать отток интеллекта", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

