Максим Ковалёв

Финансовая пропасть: размер зарплатного неравенства между мужчинами и женщинами в РФ достиг максимума

Статистический ландшафт российского рынка труда демонстрирует устойчивую дивергенцию: мужчины и женщины на аналогичных позициях получают принципиально разные объемы вознаграждения. Анализ данных за 2025 год вскрывает глубинные структурные диспропорции, которые не поддаются простой коррекции, оставаясь отражением макроэкономических процессов и отраслевой специализации кадров.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Амплитуда зарплатного неравенства

В 2025 году экономический разрыв между мужскими и женскими заработками на крупных и средних предприятиях достиг пиковых значений за последние 13 лет. Женщины получают в среднем на 33,7% меньше мужчин. В абсолютных цифрах дельта составляет 37,8 тысячи рублей — после уплаты всех фискальных сборов и учета премиальных выплат. Темпы роста доходов также неодинаковы: корпоративные оклады мужчин увеличиваются на 33,7% быстрее, оставляя женский сектор с показателем прироста в 32,2%.

"Разрыв в оплате не всегда свидетельствует о прямой дискриминации. Часто это следствие разного отношения к карьерным рискам и способности брать на себя долгосрочную финансовую ответственность. Рынок труда — это система, где стратегии обращения с капиталом определяют доходность в долгосрочной перспективе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Отраслевая спецификация

Максимальная зарплатная дистанция зафиксирована в интеллектуально-емких и творческих индустриях. Сфера культуры, спорта и развлечений лидирует с показателем в 39%, за ней следует IT и телеком (37,1%). Научный сектор удерживает 31,3%. Обратная динамика наблюдается в строительстве, где разрыв минимален и составляет лишь 8,4%.

Отрасль Уровень разрыва
Культура и спорт 39%
Строительство 8,4%

Стабильность показателей в таких сферах, как строительное проектирование, объясняется жесткой тарифной сеткой и дефицитом квалифицированных кадров, где гендерный фактор нивелируется производительностью.

География доходов

Региональная карта доходов подтверждает зависимость от индустриального профиля. Северные территории и Дальний Восток — зоны максимальной разницы из-за физического характера мужского труда (добыча ресурсов, логистика). Например, в Мурманской области мужчины зарабатывают 152,6 тысячи рублей против 80,9 тысячи у женщин. В Москве дифференциация мягче: 23,2% (142,6 тысячи против 185,6 тысячи). Минимальные разрывы типичны для бюджетно-ориентированных регионов, таких как Ингушетия или Кабардино-Балкария.

"Бюджетный сектор нивелирует гендерные ставки через жесткое государственное администрирование зарплатного фонда. Это курс на стабильность, который ограничивает рыночную волатильность, но одновременно сдерживает рост реальных доходов в высокодоходных секторах экономики", — отметила в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Мария Ковалева.

Ответы на популярные вопросы о неравенстве доходов

Почему разрыв растет, несмотря на цифровизацию и прозрачность?

Рост разрыва обусловлен концентрацией мужчин в отраслях с высокой добавленной стоимостью, которые в условиях текущей инфляции быстрее индексируют премиальный фонд.

Влияют ли налоги на эту статистику?

Цифры учитывают данные уже после вычета подоходного налога, поэтому фискальные инструменты не искажают картину, отражая чистые остатки на счетах сотрудников.

Есть ли региональные исключения?

Да, регионы Северного Кавказа демонстрируют минимальный разрыв из-за преобладания государственных учреждений, где зарплаты регламентированы тарифными сетками, а не рыночным спросом.

Что мешает женщинам быстрее сокращать этот доходный лаг?

Специалисты связывают это с "отраслевым гетто": большая часть женских компетенций сконцентрирована в секторах с ограниченным потенциалом для агрессивной индексации окладов.

"Бизнесу сегодня приходится маневрировать между высокими кредитными ставками и дефицитом рук. Если банки тормозят кредитование, компании пересматривают KPI, что немедленно отражается на динамике премий — самой волатильной части дохода", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам и бюджетному планированию Артём Рабов.

Экспертная проверка: эксперт по рынку труда Ирина Костина, финансовый аналитик Мария Ковалева, эксперт по тарифам и бюджетному планированию Артём Рабов
Автор Максим Ковалёв
Максим Юрьевич Ковалёв — юрист по трудовому праву, специалист по увольнениям, трудовым спорам и вопросам охраны труда, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
