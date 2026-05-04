Денис Прохоров

Не "блокировка", но доступ к деньгам закроют: что грозит владельцам карт "Мир" 9 мая

Экономика

Владельцы банковских карт "Мир" начали получать уведомления с жестким дедлайном — 9 мая. Ситуация не подразумевает автоматическую блокировку всех счетов, однако игнорирование запроса приведет к потере доступа к функционалу. Регулятор планомерно ужесточает контур банковской стабильности, требуя полной актуализации клиентских анкет.

Покупатель оплачивает товар банковской картой через терминал

Что банки требуют до 9 мая

Банковские системы проводят автоматическую чистку баз данных. Запросы к клиентам сводятся к обновлению паспортных сведений, изменению места проживания или налогового статуса. Отсутствие реакции на уведомление в приложении делает ваш профиль "неактуальным" в глазах риск-менеджмента.

"Банки перекладывают логику налогового администрирования на плечи пользователей. Это стандартная процедура соответствия нормативам, а не единовременная акция", — объяснил в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ограничения после дедлайна

Если после 9 мая анкета останется в "старом" статусе, банк активирует лимиты. Вы не потеряете деньги, но не сможете ими пользоваться. Блокировке подлежат переводы, онлайн-оплата и снятие наличных. Для восстановления доступа потребуется личный визит в офис с паспортом.

Операция Статус после 9 мая
Снятие наличных Ограничено
Переводы Заблокировано
Онлайн-покупки Заблокировано

Помните, что финансовое планирование требует внимания к таким деталям — лучше потратить 10 минут в приложении, чем стоять в очереди в отделении.

"Люди часто путают требования безопасности с угрозой опустошения счета. Это разные вещи", — отметил в беседе с Pravda. Ru риски-менеджер Илья Гусев.

Почему под прицелом "Мир"

Платежная система "Мир" является главным каналом для социальных и бюджетных выплат. Регулятор внедряет цифровые стандарты прозрачности для борьбы с обналичиванием денег. Чистота данных — это главный показатель для антиотмывочных систем.

Как не потерять деньги из-за мошенников

Аферисты активно используют повестку для создания фишинговых сайтов. Они обещают "срочную разблокировку" через переход по ссылке. Никогда не вводите CVV или коды из СМС на сторонних ресурсах. Банки решают такие вопросы только в официальных приложениях.

"Вся ваша защита — это игнорирование любых ссылок в мессенджерах. Банк не направляет их ради смены пароля", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по банковской безопасности Андрей Мельников.

Ответы на популярные вопросы о картах

Карту "Мир" заблокируют всем?

Нет, ограничения коснутся только лиц, которые проигнорировали официальный запрос банка на актуализацию данных.

Что делать, если я не могу обновить данные онлайн?

Посетите ближайшее отделение банка с паспортом и СНИЛС для ручного заполнения анкеты.

Безопасны ли переводы на "безопасные счета"?

Это классическая схема воровства. Никогда не переводите средства по указке "сотрудников службы безопасности".

Нужно ли обновлять данные, если я уже делал это?

Если уведомлений от банка не поступало, повода для беспокойства нет. Но при смене паспорта инициатива всегда остается за владельцем карты.

Экспертная проверка: Ирина Зайцева, налоговый консультант; Илья Гусев, риск-менеджер; Андрей Мельников, специалист по противодействию банковскому мошенничеству
Автор Денис Прохоров
Денис Анатольевич Прохоров — юрист по налоговому праву, специалист по налоговым претензиям и правоприменительной практике, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы банки налоги финансы безопасность мошенничество
