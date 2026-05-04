Любовь Степушова

Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам

В преддверии встречи Си Цзиньпина с Трампом Китай выступил с жёстким заявлением, впервые приказав компаниям игнорировать вторичные санкции США против Ирана.

Нефтеперерабатывающий завод

Китай приказал своим компаниям не соблюдать американские санкции

Китай поручил игнорировать санкции США в отношении пяти частных НПЗ, которые занимаются покупкой иранской нефти. Кроме Hengli Petrochemical в санкционный список вошли ещё четыре нефтеперерабатывающих завода, которые вместе представляют значительные мощности по переработке нефти.

Министерство торговли заявило, что "Соединенные Штаты не могут признавать, вводить или соблюдать санкции". Таким образом, Китай впервые задействовал против США "Правила противодействия необоснованному экстерриториальному применению иностранного законодательства", которые были приняты в 2021 году. В комментарии в газете "Жэньминь жибао" говорится, что этот шаг является "важным для превращения правового оружия Китая во внешней политике из институциональных резервов в практическое применение".

Простыми словами означает, что Китай отказывается следовать санкционной политике Вашингтона, хотя мог бы и проигнорировать её в данном случае, так как бизнес с Ираном давно отлажен и ведётся, в основном, на юани, в счёт погашения долга и по бартеру.

Санкции на санкции Китай не смог проигнорировать

Но налицо санкции на уже санкционированный бизнес (Вашингтон не успокаивается), поэтому Китай расширил свой арсенал ответных мер, включающих экспортные лицензии на редкоземельные элементы, прекращение закупок сои в США и ограничение доступа к свои стартапам. Так, на прошлой неделе Пекин заблокировал сделку Meta* с ИИ-стартапом Manus на сумму 2 миллиарда долларов.

К тому же санкции против Hengli Petrochemical нанесут существенный ущерб нефтехимическому сектору Китая, поскольку компания является крупным производителем и важным поставщиком нефтехимической продукции на экспорт в Восточную Азию, где на этом сырье работают сотни производителей химической продукции, синтетических волокон и текстиля.

Также в опасности оказались китайские сервисные структуры. Внутри Китая можно не соблюдать санкции, но банки, страховые и логистические компании работают не только с указанными заводами, поэтому они могут разорвать связи с Hengli Petrochemical просто из-за страха потери бизнеса в других странах.

Китай увеличивает суверенитет своей экономики

Но американские санкции — это палка о двух концах. В 2015 году Китай запустил Трансграничную межбанковскую платежную систему (CIPS), позволяющую банкам по всему миру проводить платежи в юанях. Эта система предлагает альтернативу SWIFT, на которой основана большая часть глобальных транзакций. В итоге, из-за войны на Ближнем Востоке платежи за нефть с использованием юаня выросли почти на 50% в прошлом месяце.

Китай может распространить аналогичный подход и к санкциям против РФ, так как накануне Евросоюз в рамках 20-го пакета ограничений внёс в список шесть китайских компаний. По мнению аналитиков из Eurasia Group, действия Китая по иранской нефти станут проверкой системы санкций, и реакция США на блокирующие меры покажет, будет ли ситуация двигаться в этом направлении.

Президенту Дональду Трампу предстоит нелёгкий визит в Китай 14-15 мая. Ему придётся предъявлять председателю Госсовета Си Цзиньпину много претензий — только по Ирану, от отслеживая передвижения американских военных с помощью разведывательных кораблей до поставок оружия. 


* Экстремистская компания, запрещена в РФ

Автор Любовь Степушова

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы иран нефть китай санкции дедолларизация соединённые штаты америки
