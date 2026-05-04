Илья Кравцов

Жизнь на проценты: какую сумму нужно положить в банк, чтобы не работать

Мечта о жизни на проценты — это расчет. Математика. Холодный анализ активов. Чтобы навсегда сменить работу на депозитный доход, нужен капитал, который перекроет базовые потребности. В основе лежит простая формула: годовой расход разделить на ставку по вкладу.

Фото: Pravda.Ru by Илья Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Математика раннего выхода на пенсию

Точкой отсчета служит средняя зарплата в России. Сейчас она составляет 104 тысячи рублей. Чтобы получать такую сумму ежемесячно, не выходя на работу, сумма вклада зависит от рыночной конъюнктуры. При максимальной ставке в 15,5% годовых потребуется 8,1 млн рублей. Это базовый порог.

Средняя ставка по рынку ниже — около 10,3%. Здесь цифры становятся жестче. Сумма капитала вырастает до 12,1 млн рублей. Рынок волатилен. выбор банка определяет, будет ли этот доход стабильным или сгорит в инфляционном огне.

Сценарий ставки Необходимый капитал
Максимальная (15,5%) 8,1 млн руб.
Средняя (10,3%) 12,1 млн руб.

"Это опасная иллюзия. Инфляция съедает тело вклада быстрее, чем вы успеваете тратить проценты. Без реинвестирования часть прибыли капитал превращается в пыль", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Лестница депозитов и управление рисками

Хранить всё в одном инструменте — значит ставить на зеро. Оптимален "лестничный" метод. Сумма дробится. Часть идет на три месяца, часть на полгода, часть на год. Это дает ликвидность. Деньги всегда под рукой, но большая часть работает под высокий процент.

Важен не только процент. Нужно смотреть на условия. Возможность пополнения увеличивает тело вклада. Частичное снятие спасает при форс-мажоре. Без этого депозит становится тюрьмой для денег. Если рынок штормит, как это сейчас происходит в Европе, гибкость становится главным активом.

Валютная диверсификация обязательна. Держать всё в рублях — риск. Нужно балансировать портфель. Внимание стоит уделить активам, которые коррелируют с сырьевыми рынками. Например, следить за тем, как ведет себя экономика Китая или как меняется стоимость нефти.

"Потребитель часто игнорирует мелкий шрифт. Досрочное закрытие без потери процентов — это редкий бонус. Обычно банк забирает почти всё", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Рынок меняется. фондовый рынок США может взлететь, а ваши вклады останутся статичными. Диверсификация — это не роскошь. Это страховка от обнуления.

"Если сумма превышает 14 млн рублей, страховка АСВ перестает работать. Распределять средства по разным банкам — единственное разумное решение", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о пассивном доходе

Можно ли жить только на проценты при капитале в 5 млн рублей?

При текущих ставках — нет. Этого хватит на покрытие части расходов, но не на полноценную замену средней зарплаты по стране.

Что выгоднее: один большой вклад или несколько маленьких?

Несколько маленьких. Это обеспечивает безопасность (лимиты АСВ) и ликвидность (разные сроки закрытия).

Как защитить доход от инфляции?

Не тратить все проценты. Часть прибыли нужно возвращать в тело вклада или переводить в твердые активы.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
