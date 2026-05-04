Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Громова

Иллюзия нормы: как маркетинговые ловушки и завышенные амбиции обнуляют капитал людей

Экономика

Деньги — это не математика. Это инструмент управления рисками и социальный контракт. Когда человек берет в долг у друга или сравнивает свой диван с соседским, он оперирует не цифрами, а ожиданиями. В экономике это называется перегревом личных амбиций. Чтобы не оказаться в финансовой яме, нужно сменить подход: относиться к кошельку как к активу, а к долгам — как к обязательствам с высокой стоимостью обслуживания.

Копилка
Фото: pixabay.com by pefertig is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Копилка

Логика долгов: друзья против банков

Заем у близких — это скрытый кредит с непредсказуемой ставкой. Вместо процентов вы платите социальным капиталом. Если сделка не закрывается в срок, актив "дружба" обесценивается до нуля. Сегодня закредитованность населения растет. Люди пытаются закрыть дыры в бюджете за счет круга общения.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Если вы берете деньги у друга без графика возврата — вы просто уничтожаете отношения", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Грамотный подход требует фиксации условий. Даже в семейном кругу. Прозрачность администрирования исключает конфликты. Без четких сроков долг превращается в подарок, который кредитор не планировал делать.

Параметр Заем у друга Банковский кредит
Стоимость Потеря доверия Процентная ставка
Контроль Эмоциональный шантаж Судебные иски / ФССП

Ловушки мышления и статусное потребление

Сравнение своего уровня жизни с чужим — это инвестиция в пустоту. Люди покупают атрибуты успеха, чтобы скрыть отсутствие капитала. Такая стратегия сбережений ведет к системному банкротству. Вы тратите деньги, которых у вас нет, на вещи, которые вам не нужны.

Маркетологи используют это. Они создают иллюзию нормы. В итоге скрытые расходы растут. Капитал утекает сквозь пальцы. Это не случайность, а результат плохого администрирования личного бюджета.

"Люди путают доход с богатством. Высокая зарплата при огромных тратах — это просто транзитный счет. Богатство — это то, что осталось после всех покупок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Стратегия выживания в эпоху инфляции

Просто копить больше нельзя. Инфляция сжигает номинал. Сейчас ключевая ставка ЦБ остается высокой. Это горькое лекарство для экономики, но шанс для тех, кто умеет работать с депозитами. Нужно переходить от режима "копилки" к режиму "портфеля".

Варианты просты. Либо вы создаете пассивный доход, либо становитесь заложником системы. Игнорирование этого факта ведет к бедности. Даже если вы зарабатываете много, но не управляете активами, вы работаете на износ без гарантий.

"Рынок изменился. Старые схемы с вкладами под 5% сдохли. Сейчас либо вы агрессивно управляете капиталом, либо смотрите, как ваш бюджет тает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Безопасность счетов тоже под вопросом. Риски хранения денег на простых картах растут. Цифровая гигиена становится частью финансового планирования. Кто не следит за своими счетами, тот спонсирует мошенников.

Ответы на популярные вопросы о финансах

Как отказать родственнику в деньгах и не поссориться?

Честно. Ссылайтесь на жесткие обязательства или целевое назначение средств. "Деньги в инвестициях, забрать нельзя без потерь". Это переводит конфликт из плоскости "жадности" в плоскость "технической невозможности".

Что делать, если должник игнорирует сообщения?

Сменить тон. От дружеских напоминаний перейти к формальному требованию. Если сумма значимая — фиксировать переписку для суда. Эмоции не возвращают деньги. Возвращает только дисциплина и закон.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова, финансовый консультант Кравцов Илья, макроэкономист Артём Логинов
Автор Наталья Громова
Громова Наталья Сергеевна — бухгалтер с 19-летним стажем. Практика РСБУ и управленческого учёта, отчётность и разбор ошибок бизнеса.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы деньги бюджет кредиты финансы инфляция экономика
Новости Все >
Без грохота брони и огней в небе: почему 9 Мая в Биробиджане отпразднуют тише
Капризы короткого сезона: почему Чукотка присоединилась к Лыжне России позже других регионов
Огненная ловушка в Калачинске: почему пожары на мусорном полигоне стали хронической бедой региона
Больше парков и скверов: как Томская область распорядилась бюджетной экономией от торгов
Ночной кошмар поселка Песчанка: жалобы пишутся, а подростки на питбайках остаются безнаказанными
Небо в огнях: стало известно, сколько миллионов готов потратить Красноярск на праздничный салют
С помощью хитрости войска Ленинградского округа взяли крупное село Мирополье в Сумской области
Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Сейчас читают
Эффект накладных ресниц: как при помощи пяти простых хитростей сделать взгляд распахнутым
Красота и стиль
Эффект накладных ресниц: как при помощи пяти простых хитростей сделать взгляд распахнутым
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Еда и рецепты
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Популярное
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно

Создание уютного пространства на даче давно не является сложной задачей. Уникальные решения могут обойтись гораздо дешевле, чем традиционные методы.

Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Оно выглядело как водоросли, пока не ожило: у Комодо заметили древнее существо с пугающей маскировкой
Летний суп, который исчезает первым: окрошка на ряженке собирает семью за столом
Цветение, которое обсуждают соседи: три подкормки превращают пионы в главное украшение сада
Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Красивая, но бесполезная: 5 признаков рассады, которая оставит грядки без урожая
Гороховый провал: 5 роковых ошибок, из-за которых вместо сочных стручков растет пустая ботва
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Цвет, который не выдаёт время: какие оттенки волос скрывают отросшие корни и держат аккуратный вид
Последние материалы
Иллюзия нормы: как маркетинговые ловушки и завышенные амбиции обнуляют капитал людей
Три Хиросимы в одном залпе: как в уральской тайге пытались взорвать географию СССР
Ипотечный капкан: одна фатальная иллюзия превращает покупку жилья в пожизненную обузу
Без грохота брони и огней в небе: почему 9 Мая в Биробиджане отпразднуют тише
Секрет идеальной жарёхи: кулинарный трюк, который заставит каждый ломтик картошки держать форму
Расчет, монтаж и подводные камни: во сколько обойдётся по-настоящему тёплый пол в доме
Капризы короткого сезона: почему Чукотка присоединилась к Лыжне России позже других регионов
Черная вдова из лаборатории: секрет уральского апокалипсиса, который КГБ прятал 13 лет
Шёпотом по соседству: стародавний способ, чтобы "живое золото" работало на ваших грядках
Кетчуп в сторону: 3 легендарных домашних соуса, которые сделают ваш шашлык ресторанным шедевром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.