Илья Гусев

Последняя попытка традиций: как рыночная торговля выживает в эпоху тотального онлайна

Классическая рыночная торговля в регионах демонстрирует поразительную институциональную устойчивость. Пока цифровая экономика агрессивно расширяет экспансию, вещевые рынки Рязани адаптируются к новым правилам игры. Это не стагнация, а сложная маневра в условиях структурной перестройки потребления.

Логика выживания: от военных до коммерсантов

Рынок — это наиболее ранняя форма предпринимательской экосистемы. Бывшие военные и кадровики, пришедшие сюда в 90-е, выстроили бизнес на фундаменте личных связей и жесткой оптимизации затрат. Для них торговая точка — не просто объект недвижимости, а гибкий инструмент управления активами. Когда спрос смещается от бакалеи к школьной форме, предприниматель моментально перераспределяет оборотный капитал. Это позволяет сохранять устойчивость даже когда стратегия копить и ждать перестает работать из-за инфляционного давления.

"Налоговый режим для таких предпринимателей становится все более прозрачным. Мы видим, как микробизнес выходит из тени, осознавая, что системные риски при использовании "серых" схем перевешивают краткосрочную выгоду в условиях цифрового мониторинга", — объяснила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Сегодняшний торговец на рынке вынужден учитывать макроэкономические параметры. В условиях, когда прогноз ставки на 2026 год остается жестким, стоимость заемных средств делает классическую закупку товара на свои деньги единственно верной моделью для предотвращения кассовых разрывов.

Цифровой каток и администрирование доходов

Маркетплейсы создали избыточное предложение, но одновременно сформировали и новые дефициты. Потоковое производство часто жертвует качеством, что возвращает лояльную аудиторию к проверенным отечественным фабрикам. Однако давление платформ сокращает количество рабочих мест в традиционном ритейле. Прозрачность транзакций становится государственным приоритетом: контроль СБП и ИИ в налоговой делают невозможным старые форматы учета наличных.

Параметр сравнения Рыночная торговля (Рязань)
Доля в рознице (2025 г.) 3,3% (тренд на снижение)
Средний доход ИП ~80 000 руб./мес.
Маржинальность 12-15% от вложенных средств

"Рынок труда в торговле перегрет. Дефицит кадров заставляет предпринимателей либо уходить в узкие ниши, либо закрывать бизнес. Мы наблюдаем переток самозанятых в сферу услуг и недвижимости, где комиссионные выше, а операционные расходы ниже", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Арбитраж на доверии: экономика отношений

Для многих категорий граждан, включая пенсионеров, рынок остается ключевым институтом потребления. Безопасность банковских счетов и цифровая гигиена — важные аспекты, но личный контакт с продавцом до сих пор является формой социальной страховки. Льготы ветеранам и социальные выплаты индексируются, но реальная покупательная способность требует от потребителей мастерства торга, которое недоступно в алгоритмах онлайн-ритейла.

"Зачастую покупки на рынке совершаются спонтанно, когда долговая нагрузка уже превышает разумные пределы. Потребитель ищет не просто товар, а эмоциональную компенсацию, что в итоге ведет к истощению личного бюджета", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Торговля на рынке — это горькое лекарство для экономики регионов: она обеспечивает занятость, но не дает технологического рывка. Тем не менее, институциональный скелет старой школы предпринимательства пока выдерживает конкуренцию, опираясь на тех, кто привык планировать накопления на пенсию через реальные товары, а не виртуальные счета.

Ответы на популярные вопросы о будущем рыночной торговли

Почему рынки до сих пор не закрылись?

Рынок предлагает уникальный сервис "примерки здесь и сейчас" и немедленного получения товара. Кроме того, это площадка для реализации излишков локальных производств, которые не проходят по стандартам листинга в федеральные сети.

Выгодно ли сейчас открывать точку на рынке?

Чистая прибыль в 12-15% сопоставима с доходностью банковских депозитов при значительно более высоких операционных рисках и трудозатратах. Это бизнес для тех, кто владеет компетенциями личных продаж и имеет доступ к эксклюзивным поставщикам.

Как маркетплейсы влияют на цены на рынках?

Конкуренция с онлайн-гигантами заставляет рыночных торговцев держать цены на уровне или ниже сетевых, работая с минимальной наценкой. Это защищает население от резких скачков стоимости на товары первой необходимости.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый консультант Кравцов Илья, налоговый консультант Ирина Зайцева
Автор Илья Гусев
Илья Романович Гусев — риск-менеджер, специалист по кредитному и рыночному риску, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
