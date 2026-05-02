Магазины уходят, апартаменты приходят: как бизнес в Сочи пытается спасти нерентабельные активы

Российский рынок торговой недвижимости столкнулся с системным сдвигом. Традиционный ритейл уступает место жилым пространствам, принуждая владельцев активов менять их назначение. Сочинские примеры показывают, как пустующие площади превращаются в апартаменты, вызывая протесты местных жителей и юридические коллизии.
Коммерческие площади в популярных локациях теряют свою основную функцию. Покупательский поток меняется под влиянием макроэкономических факторов. Владельцы ТЦ ищут методы монетизации простаивающих пространств. Переход к формату апартаментов — попытка удержать ликвидность активов.
"Масштаб проблемы указывает на глубокую трансформацию сектора. Бизнес перестал рассчитывать на ключевую ставку как инструмент планирования и переходит к экстремальной оптимизации недвижимости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Жители Сочи ставят под сомнение легитимность перевода коммерческих помещений в жилой фонд. Подобные кейсы уже фиксировались в Москве, где использование административных площадей под жилье привело к крупным штрафным санкциям и предписаниям о возврате зданий к исходному назначению, сообщают "Известия".
"Суды крайне жестко оценивают такие попытки. Зона функционального назначения участка является догмой. Нарушение градостроительных регламентов неминуемо ведет к блокировке использования таких объектов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Стоимость предложения в сочинских ТЦ выглядит впечатляюще, учитывая риски. Цена квадратного метра часто превосходит рыночные аналоги, создавая ложное ощущение доходности. Инвесторы, входящие в подобные проекты, рискуют столкнуться с проблемами регистрации и эксплуатации.
|Параметр
|Торговый центр (ТЦ)
|Целевое назначение
|Коммерческая деятельность
|Статус "апартаментов"
|Часто нежилое помещение
Граждане, вынужденные планировать личный бюджет, часто игнорируют юридическую чистоту активов. Это создает базу для будущих финансовых потерь. Риск потери права пользования помещением в подобных проектах остается высоким.
"Инвесторы забывают, что право собственности в объектах со спорным назначением — это актив с отрицательной премией за риск", — добавил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.
Нет, если земля предназначена для эксплуатации торговых или административных объектов. Строительство жилья требует изменения вида разрешенного использования участка, что в черте города крайне затруднено.
Риск невозможности прописки, налоговые доначисления повышенных ставок для коммерческих объектов, а также вероятность принудительного выселения при проверках надзорными органами.
Основная причина — изменение потребительских привычек и переход части ритейла в онлайн. Это провоцирует перегрев рынка коммерческой недвижимости.
Изучить выписку из ЕГРН и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) конкретного муниципалитета до подписания договора купли-продажи.
