Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Гусев

Магазины уходят, апартаменты приходят: как бизнес в Сочи пытается спасти нерентабельные активы

Экономика

Российский рынок торговой недвижимости столкнулся с системным сдвигом. Традиционный ритейл уступает место жилым пространствам, принуждая владельцев активов менять их назначение. Сочинские примеры показывают, как пустующие площади превращаются в апартаменты, вызывая протесты местных жителей и юридические коллизии.

Табличка "Закрыто"
Фото: unsplash.com by Kelly Sikkema is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Табличка "Закрыто"

Структурный кризис торговой инфраструктуры

Коммерческие площади в популярных локациях теряют свою основную функцию. Покупательский поток меняется под влиянием макроэкономических факторов. Владельцы ТЦ ищут методы монетизации простаивающих пространств. Переход к формату апартаментов — попытка удержать ликвидность активов.

"Масштаб проблемы указывает на глубокую трансформацию сектора. Бизнес перестал рассчитывать на ключевую ставку как инструмент планирования и переходит к экстремальной оптимизации недвижимости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Жители Сочи ставят под сомнение легитимность перевода коммерческих помещений в жилой фонд. Подобные кейсы уже фиксировались в Москве, где использование административных площадей под жилье привело к крупным штрафным санкциям и предписаниям о возврате зданий к исходному назначению, сообщают "Известия".

"Суды крайне жестко оценивают такие попытки. Зона функционального назначения участка является догмой. Нарушение градостроительных регламентов неминуемо ведет к блокировке использования таких объектов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экономика вынужденной трансформации

Стоимость предложения в сочинских ТЦ выглядит впечатляюще, учитывая риски. Цена квадратного метра часто превосходит рыночные аналоги, создавая ложное ощущение доходности. Инвесторы, входящие в подобные проекты, рискуют столкнуться с проблемами регистрации и эксплуатации.

Параметр Торговый центр (ТЦ)
Целевое назначение Коммерческая деятельность
Статус "апартаментов" Часто нежилое помещение

Граждане, вынужденные планировать личный бюджет, часто игнорируют юридическую чистоту активов. Это создает базу для будущих финансовых потерь. Риск потери права пользования помещением в подобных проектах остается высоким.

"Инвесторы забывают, что право собственности в объектах со спорным назначением — это актив с отрицательной премией за риск", — добавил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о трансформации ТЦ

Является ли продажа апартаментов в ТЦ законной?

Нет, если земля предназначена для эксплуатации торговых или административных объектов. Строительство жилья требует изменения вида разрешенного использования участка, что в черте города крайне затруднено.

Какие риски несет покупатель такого жилья?

Риск невозможности прописки, налоговые доначисления повышенных ставок для коммерческих объектов, а также вероятность принудительного выселения при проверках надзорными органами.

Почему ТЦ массово закрываются?

Основная причина — изменение потребительских привычек и переход части ритейла в онлайн. Это провоцирует перегрев рынка коммерческой недвижимости.

Как проверить легальность статуса объекта?

Изучить выписку из ЕГРН и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) конкретного муниципалитета до подписания договора купли-продажи.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, оценщик бизнеса Антон Дорофеев
Автор Илья Гусев
Илья Романович Гусев — риск-менеджер, специалист по кредитному и рыночному риску, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы сочи инвестиции недвижимость
Новости Все >
По примеру Москвы начали вводить налог на собак и уезды Московской губернии... — писала газета Новости дня 2 мая 1901 года
Ветеринары и власти вынесли вердикт: в каком состоянии находятся экзотические животные в Талдоме
Не списывайте на работу: усталость может быть сигналом серьезных нарушений
Сон станет крепче, а кошелёк — полнее: хитрость с суммой займа, которая спасёт от банкротства
Город строит ловушки: где именно ветер набирает скорость, способную снести рекламный щит
Машина всмятку, а винить некого: почему спрятать авто от стихии стало невыполнимой миссией
Гриб выглядит похоже, но выдаёт себя формой: как отличить сморчок от строчка в лесу
Вместо банка — за угол в ломбард: почему россияне стали вспоминать о залоге колец и цепочек
Кредит пожирает будущее: как попытка закрыть старую дыру в бюджете превращается в триллер
Ловушка профицита: как избыток квартир в Ростове меняет тактику местных застройщиков
Сейчас читают
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Военные новости
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
Живая стена без капризов: лиана, которая не боится −35°C и превращает сад в цветущее облако
Садоводство, цветоводство
Живая стена без капризов: лиана, которая не боится −35°C и превращает сад в цветущее облако
Популярное
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево

Весенний уход за плодовым деревом требует четкого соблюдения технологических этапов, влияющих на иммунитет растения и будущий размер созревающих плодов.

Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Секреты горы Ямантау: кто построил в глухой тайге мосты, которые не берет ни время, ни ржавчина
Мадьяр выставил Зеленскому ультиматум: без автономии Закарпатья об ЕС могут не мечтать
Живая стена без капризов: лиана, которая не боится −35°C и превращает сад в цветущее облако
География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова
Как жить на проценты: расчет капитала, который заменит государственную пенсию
Лицо ведьмы под слоем пудры: шокирующая правда о том, как на самом деле выглядела стареющая Екатерина
Я прохожу сквозь металл: шокирующая тайна человека, чьи органы восстанавливались за секунды
Я прохожу сквозь металл: шокирующая тайна человека, чьи органы восстанавливались за секунды
Последние материалы
Зацелованные солнцем: почему рыжий фенотип никогда не исчезнет из популяции
Магазины уходят, апартаменты приходят: как бизнес в Сочи пытается спасти нерентабельные активы
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Листья перца желтеют на глазах: почему подкормки могут оказаться смертельной ошибкой
Летающие мутанты или приятные соседи? Почему лесные голуби вяхири переселяются в городские парки
Больше никаких разочарований в примерочной: как с помощью простых тестов найти свои идеальные джинсы
Урожай будто включили на максимум: томаты растут крепче благодаря доступной подкормке
Эфир шепчет чужими голосами: странные записи заставляют слышать тех, кого уже нет
Блестящий финиш и тревожный прогноз: что может произойти с курсом рубля в мае
Грибы исчезают быстрее мяса с мангала: простой маринад делает их сочными и ароматными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.