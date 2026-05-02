Магазины уходят, апартаменты приходят: как бизнес в Сочи пытается спасти нерентабельные активы

Российский рынок торговой недвижимости столкнулся с системным сдвигом. Традиционный ритейл уступает место жилым пространствам, принуждая владельцев активов менять их назначение. Сочинские примеры показывают, как пустующие площади превращаются в апартаменты, вызывая протесты местных жителей и юридические коллизии.

Фото: unsplash.com by Kelly Sikkema is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Табличка "Закрыто"

Структурный кризис торговой инфраструктуры

Коммерческие площади в популярных локациях теряют свою основную функцию. Покупательский поток меняется под влиянием макроэкономических факторов. Владельцы ТЦ ищут методы монетизации простаивающих пространств. Переход к формату апартаментов — попытка удержать ликвидность активов.

"Масштаб проблемы указывает на глубокую трансформацию сектора. Бизнес перестал рассчитывать на ключевую ставку как инструмент планирования и переходит к экстремальной оптимизации недвижимости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Юридическая зона отчуждения

Жители Сочи ставят под сомнение легитимность перевода коммерческих помещений в жилой фонд. Подобные кейсы уже фиксировались в Москве, где использование административных площадей под жилье привело к крупным штрафным санкциям и предписаниям о возврате зданий к исходному назначению, сообщают "Известия".

"Суды крайне жестко оценивают такие попытки. Зона функционального назначения участка является догмой. Нарушение градостроительных регламентов неминуемо ведет к блокировке использования таких объектов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Экономика вынужденной трансформации

Стоимость предложения в сочинских ТЦ выглядит впечатляюще, учитывая риски. Цена квадратного метра часто превосходит рыночные аналоги, создавая ложное ощущение доходности. Инвесторы, входящие в подобные проекты, рискуют столкнуться с проблемами регистрации и эксплуатации.

Параметр Торговый центр (ТЦ) Целевое назначение Коммерческая деятельность Статус "апартаментов" Часто нежилое помещение

Граждане, вынужденные планировать личный бюджет, часто игнорируют юридическую чистоту активов. Это создает базу для будущих финансовых потерь. Риск потери права пользования помещением в подобных проектах остается высоким.

"Инвесторы забывают, что право собственности в объектах со спорным назначением — это актив с отрицательной премией за риск", — добавил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о трансформации ТЦ

Является ли продажа апартаментов в ТЦ законной?

Нет, если земля предназначена для эксплуатации торговых или административных объектов. Строительство жилья требует изменения вида разрешенного использования участка, что в черте города крайне затруднено.

Какие риски несет покупатель такого жилья?

Риск невозможности прописки, налоговые доначисления повышенных ставок для коммерческих объектов, а также вероятность принудительного выселения при проверках надзорными органами.

Почему ТЦ массово закрываются?

Основная причина — изменение потребительских привычек и переход части ритейла в онлайн. Это провоцирует перегрев рынка коммерческой недвижимости.

Как проверить легальность статуса объекта?

Изучить выписку из ЕГРН и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) конкретного муниципалитета до подписания договора купли-продажи.

Читайте также