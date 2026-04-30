Конец эпохи серых переводов: ФНС внедряет систему ИИ для автоматического выявления скрытых доходов физлиц

Федеральная налоговая служба переходит на продвинутый уровень администрирования потоков физических лиц. Регулятор внедряет механизм выявления незадекларированных доходов, используя данные ИИ-инструментов и автоматизированных систем мониторинга. Речь идет о точечном контроле, который затронет лишь малую долю граждан, склонных к уклонению от обязательств.

Критерии риск-ориентированного подхода

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил РИА Новости о создании динамической системы отслеживания финансовых операций. Законопроект, проходящий чтение в Госдуме, обязывает ЦБ передавать сведения о переводах в Системе быстрых платежей, имеющих признаки коммерческой деятельности. Система нацелена на тех, кто систематически извлекает прибыль без постановки на учет.

Под прицел попадут операции граждан, чьи годовые поступления на счета превышают 2,4 миллиона рублей. Это затронет не более 3% экономически активного населения. Механизм призван отделить частные финансовые операции от регулярного предпринимательского дохода, который часто скрывается от налогообложения.

"Цифровизация контроля неизбежна. Важно понимать, что система учится различать паттерны поведения. Это минимизирует ошибки, свойственные ручному аудиту", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Кто избежит внимания налоговиков

Контроль не носит тотальный характер. ФНС исключает из зоны интереса переводы от близких родственников и прочие транзакции, не имеющие отношения к извлечению прибыли. Автоматизация позволяет фильтровать "шум" и фокусироваться на реальных экономических рисках.

Тип операции Статус в системе ФНС Перевод от близких родственников Исключение из контроля Систематические поступления без регистрации ИП Рисковая зона

Сравнение критериев отчетливо показывает вектор работы налоговых органов. Прозрачность финансовых институтов позволяет государству эффективнее собирать доходы, не создавая избыточную нагрузку на добросовестных участников рынка.

"Мы видим переход к модели риск-ориентированной проверки. Это стандартный комплаенс, который уже успешно применяют в банковском секторе для предотвращения сомнительных операций", — заявил в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Мнение экспертов

Система контроля доходов становится инструментом поддержания макроэкономической стабильности. Принуждение к декларированию доходов уравнивает малый бизнес с легальными участниками процесса.

"Отсутствие налогов на скрытую прибыль — это прямой демпинг против честного предпринимателя. ФНС лишь восстанавливает рыночную справедливость", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru налоговый юрист Денис Прохоров.

Ответы на популярные вопросы о контроле переводов

Будут ли проверять все переводы до 2,4 млн рублей?

Нет, система нацелена на выявление признаков именно предпринимательской деятельности, а не разовых бытовых переводов.

Как система узнает, что перевод — от родственника?

ФНС использует данные из смежных баз и алгоритмы, исключающие семейные транзакции из общего потока контроля.

Что делать, если мои переводы ошибочно признали коммерческими?

Налогоплательщик имеет право предоставить пояснения и доказательства личного характера поступлений в рамках стандартной процедуры взаимодействия с ФНС.

Отразится ли этот контроль на скорости работы СБП?

Нет, анализ происходит постфактум, проверка не влияет на скорость проведения банковских платежей в режиме онлайн.

