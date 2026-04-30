Ирина Зайцева

Конец эпохи серых переводов: ФНС внедряет систему ИИ для автоматического выявления скрытых доходов физлиц

Федеральная налоговая служба переходит на продвинутый уровень администрирования потоков физических лиц. Регулятор внедряет механизм выявления незадекларированных доходов, используя данные ИИ-инструментов и автоматизированных систем мониторинга. Речь идет о точечном контроле, который затронет лишь малую долю граждан, склонных к уклонению от обязательств.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критерии риск-ориентированного подхода

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил РИА Новости о создании динамической системы отслеживания финансовых операций. Законопроект, проходящий чтение в Госдуме, обязывает ЦБ передавать сведения о переводах в Системе быстрых платежей, имеющих признаки коммерческой деятельности. Система нацелена на тех, кто систематически извлекает прибыль без постановки на учет.

Под прицел попадут операции граждан, чьи годовые поступления на счета превышают 2,4 миллиона рублей. Это затронет не более 3% экономически активного населения. Механизм призван отделить частные финансовые операции от регулярного предпринимательского дохода, который часто скрывается от налогообложения.

"Цифровизация контроля неизбежна. Важно понимать, что система учится различать паттерны поведения. Это минимизирует ошибки, свойственные ручному аудиту", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Кто избежит внимания налоговиков

Контроль не носит тотальный характер. ФНС исключает из зоны интереса переводы от близких родственников и прочие транзакции, не имеющие отношения к извлечению прибыли. Автоматизация позволяет фильтровать "шум" и фокусироваться на реальных экономических рисках.

Тип операции Статус в системе ФНС
Перевод от близких родственников Исключение из контроля
Систематические поступления без регистрации ИП Рисковая зона

Сравнение критериев отчетливо показывает вектор работы налоговых органов. Прозрачность финансовых институтов позволяет государству эффективнее собирать доходы, не создавая избыточную нагрузку на добросовестных участников рынка.

"Мы видим переход к модели риск-ориентированной проверки. Это стандартный комплаенс, который уже успешно применяют в банковском секторе для предотвращения сомнительных операций", — заявил в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Мнение экспертов

Система контроля доходов становится инструментом поддержания макроэкономической стабильности. Принуждение к декларированию доходов уравнивает малый бизнес с легальными участниками процесса.

"Отсутствие налогов на скрытую прибыль — это прямой демпинг против честного предпринимателя. ФНС лишь восстанавливает рыночную справедливость", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru налоговый юрист Денис Прохоров.

Ответы на популярные вопросы о контроле переводов

Будут ли проверять все переводы до 2,4 млн рублей?

Нет, система нацелена на выявление признаков именно предпринимательской деятельности, а не разовых бытовых переводов.

Как система узнает, что перевод — от родственника?

ФНС использует данные из смежных баз и алгоритмы, исключающие семейные транзакции из общего потока контроля.

Что делать, если мои переводы ошибочно признали коммерческими?

Налогоплательщик имеет право предоставить пояснения и доказательства личного характера поступлений в рамках стандартной процедуры взаимодействия с ФНС.

Отразится ли этот контроль на скорости работы СБП?

Нет, анализ происходит постфактум, проверка не влияет на скорость проведения банковских платежей в режиме онлайн.

Читайте также

Экспертная проверка: Артём Логинов, макроэкономист; Михаил Фролов, специалист по антиотмывочным процедурам (AML); Денис Прохоров, юрист по налоговому праву.
Автор Ирина Зайцева
Ирина Вячеславовна Зайцева — налоговый консультант, специалист по налоговому комплаенсу и управлению налоговыми рисками, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы налоги
Новости Все >
Сначала исчезает отпуск, а потом — еда: как ипотека превращается в прожорливого монстра
Зима в апреле больше не шутка — календарь пора выбросить: к чему готовиться
Ипотека и микрозаймы вместо доходов: как кредиты превратились в способ маскировки бедности
Синяк под подозрением: почему сегодня любая царапина может довести родителей до допроса
От сувениров до приданого: как в казанском ЦУМе возрождают традиции после масштабной стройки
Дорожный рай или привычка: чем Петербург переигрывает Москву по мнению Игоря Дивеева
Мышцы помнят стресс дольше головы: шея и спина болят не просто от усталости
Смертельно дёшево: как сказочное лечение за рубежом превращается в ад
Информационный детокс: простой способ снизить тревогу и вернуть продуктивность быстро
Счастье приходит не по графику: этот возраст может стать временем расцвета только при одном условии
Сейчас читают
Россия терпеть не стала: шутка премьера Польши обернулась для них позорным предсказанием
Мир. Новости мира
Россия терпеть не стала: шутка премьера Польши обернулась для них позорным предсказанием
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Новости спорта
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ

После решения Москвы изменить условия транзита промышленный гигант Европы столкнулся с необходимостью радикальной перестройки ключевых нефтяных маршрутов.

Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Как водружали знамя над рейхстагом 30 апреля 1945 года. Рейхстаг заметили не сразу Андрей Николаев Каллас приговорила Евросоюз к смерти, сама того не заметив Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Последние материалы
Зима в апреле больше не шутка — календарь пора выбросить: к чему готовиться
Ипотека и микрозаймы вместо доходов: как кредиты превратились в способ маскировки бедности
Конец эпохи серых переводов: ФНС внедряет систему ИИ для автоматического выявления скрытых доходов физлиц
Скрытые ловушки эконом-класса: каких зон в самолете стоит избегать любой ценой
Синяк под подозрением: почему сегодня любая царапина может довести родителей до допроса
Когда негде развернуться, спасают детали: 5 интерьерных решений, которые возвращают комфорт
Римский профиль и железная хватка: что скрывается за грозной внешностью бультерьера
Вместо восточной сказки испорченный отпуск? Туроператор ответит рублём за за качество отеля
Бегать больше не придётся: 6 дыхательных техник, которые дают энергию без перегрузки
Роскошь, которая стала лишней: от чего стоит отказаться для баланса качества жизни
