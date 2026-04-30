Российский финансовый сектор входит в фазу долгосрочной адаптации к жестким монетарным условиям. Инвесторы и заемщики пересматривают свои стратегии, ориентируясь на прогнозы по ключевой ставке и динамику банковских продуктов, которые подвергаются постоянному алгоритмическому регулированию.
К завершению 2026 года доходность депозитов претерпит структурные изменения. Согласно оценкам эксперта финансового маркетплейса Банки. ру Инны Солдатенковой, доходность коротких вкладов сместится в коридор 9-11% годовых. Ожидается, что долгосрочные инструменты упадут ниже уровня 8% годовых. Данная динамика закономерна, учитывая текущие HR-стратегии компаний по удержанию капитала.
"Денежная масса должна сжиматься при перегреве, это азбука макроэкономики. Высокая ставка — вынужденный барьер для спекуляций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Банк России удерживает регуляторное давление, снизив ставку на 50 базисных пунктов до 14,5%. Наблюдается замедление темпов доходности розничных вкладов: в период с конца марта по двадцатые числа апреля средний показатель снизился с 10,6% до 10,3%. Эффективное управление ликвидностью требует строгого соблюдения данных нормативов.
|Период мониторинга
|Средняя ставка по вкладам, %
|20 марта 2026
|10,6
|20 апреля 2026
|10,3
Важно понимать, что кредитные организации ограничены макропруденциальными лимитами. Это снижает их аппетит к риску и усложняет получение заемных средств для бизнеса и граждан. Финансовый маркетплейс часто фиксирует возросшую сложность ИИ-трансформации банковских скорингов.
"Банки не просто зажимают кран, они фильтруют заемщиков как сито. Любая ошибка в профиле риска ведет к мгновенному отказу в кредитовании", — отметил в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.
Разрыв между рыночной и льготной ипотекой растет. Вторичный рынок сильнее реагирует на действия регулятора, демонстрируя высокую чувствительность к стоимости денежных ресурсов. Первичный сегмент опирается на государственные субсидии и менее зависим от рыночной конъюнктуры.
"Первичка зацементирована льготами. Реальный рынок живет по законам ставок, которые для многих заемщиков становятся неподъемными", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.
Банки закладывают в доходность вкладов будущую коррекцию ключевой ставки и пересматривают свои стратегии фондирования.
Существенного удешевления рыночных кредитов не ожидается из-за жестких макропруденциальных ограничений, сдерживающих выдачи.
Первые зависят от рыночной стоимости денег, вторые субсидируются государством для достижения социально-экономических целей.
Банки повышают требования к качеству заемщика, что сокращает круг лиц, имеющих доступ к финансовым ресурсам в текущих условиях.
Узнайте, как с помощью простой технологии превратить картофель в воздушные пышки и удивить близких вкусом домашней кухни.