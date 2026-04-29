Черные дыры в описании вакансий: из-за этого табу соискатели массово блокируют предложения

Прозрачность рынка труда сегодня ограничена не только объективными факторами. Часть компаний сознательно блокирует информацию об уровне дохода, превращая процесс поиска персонала в закрытую систему. Это решение провоцирует ответную реакцию кандидатов, которые предпочитают фильтровать предложения на входе.
Работодатели аргументируют отсутствие конкретики в объявлениях гибкостью. Более половины компаний (60%) убеждены, что финансовый вопрос требует очного обсуждения. Треть организаций опасается утечки данных о зарплатных вилках конкурентам или собственным сотрудникам. Часть бизнеса (27%) стремится сначала оценить ожидания претендента, а 17% откровенно рассчитывают на найм специалистов с заниженными финансовыми запросами.
"Скрытие цифр — это попытка административного контроля над издержками в условиях турбулентности. Бизнес боится перегреть фонд оплаты труда, но в итоге получает снижение конверсии на входе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Соискатели проявляют принципиальность: 42% граждан блокируют вакансии без указания денег. Женщины демонстрируют больший скепсис (46%), чем мужчины (38%). Максимальная избирательность характерна для специалистов в возрасте 35-45 лет. При этом те, кто не озвучивает ожидания, часто ссылаются на зависимость от функционала (33%) или желание вести переговоры лично (13%).
|Причина молчания (Работодатели)
|Аргумент (Соискатели)
|Оценка по итогам собеседования
|Зарплата зависит от объема нагрузки
|Страх конкуренции и мониторинга
|Страх отпугнуть аппетитами
"Рынок стал прозрачнее благодаря цифровым платформам. Скрытый доход воспринимается как риск, а не как пространство для переговоров", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.
Отдельные компании (20%) используют формулировку "по договоренности" для обозначения бонусной или сдельной системы выплат. Это часто создает барьеры для эффективного менеджмента, так как неопределенность пугает квалифицированных кандидатов.
Законодательство не обязывает работодателя указывать точную сумму в объявлении, однако это создает препятствия для привлечения профессионалов.
Исследования показывают фокус на рациональном планировании личного и семейного бюджета, что делает прозрачность предложения критическим фактором.
Там, где доход зависит от KPI, сдельных бонусов или иных переменных показателей, а также в структурах с кулуарной системой оплаты.
Размещать диапазон, опираясь на показатели экономики региона и средние значения по отрасли.
"Бизнес, играющий в прятки со своими потенциальными сотрудниками, сталкивается с дефицитом кадров. Это предсказуемый результат неэффективной политики коммуникаций", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.
