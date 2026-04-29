Черные дыры в описании вакансий: из-за этого табу соискатели массово блокируют предложения

Прозрачность рынка труда сегодня ограничена не только объективными факторами. Часть компаний сознательно блокирует информацию об уровне дохода, превращая процесс поиска персонала в закрытую систему. Это решение провоцирует ответную реакцию кандидатов, которые предпочитают фильтровать предложения на входе.

Экономика молчания: кто и зачем скрывает оклад

Работодатели аргументируют отсутствие конкретики в объявлениях гибкостью. Более половины компаний (60%) убеждены, что финансовый вопрос требует очного обсуждения. Треть организаций опасается утечки данных о зарплатных вилках конкурентам или собственным сотрудникам. Часть бизнеса (27%) стремится сначала оценить ожидания претендента, а 17% откровенно рассчитывают на найм специалистов с заниженными финансовыми запросами.

"Скрытие цифр — это попытка административного контроля над издержками в условиях турбулентности. Бизнес боится перегреть фонд оплаты труда, но в итоге получает снижение конверсии на входе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Соискатели проявляют принципиальность: 42% граждан блокируют вакансии без указания денег. Женщины демонстрируют больший скепсис (46%), чем мужчины (38%). Максимальная избирательность характерна для специалистов в возрасте 35-45 лет. При этом те, кто не озвучивает ожидания, часто ссылаются на зависимость от функционала (33%) или желание вести переговоры лично (13%).

Причина молчания (Работодатели) Аргумент (Соискатели) Оценка по итогам собеседования Зарплата зависит от объема нагрузки Страх конкуренции и мониторинга Страх отпугнуть аппетитами

"Рынок стал прозрачнее благодаря цифровым платформам. Скрытый доход воспринимается как риск, а не как пространство для переговоров", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Отдельные компании (20%) используют формулировку "по договоренности" для обозначения бонусной или сдельной системы выплат. Это часто создает барьеры для эффективного менеджмента, так как неопределенность пугает квалифицированных кандидатов.

Ответы на популярные вопросы о найме

Законно ли скрывать зарплату в вакансии?

Законодательство не обязывает работодателя указывать точную сумму в объявлении, однако это создает препятствия для привлечения профессионалов.

Почему женщины чаще игнорируют "темные" вакансии?

Исследования показывают фокус на рациональном планировании личного и семейного бюджета, что делает прозрачность предложения критическим фактором.

В каких нишах зарплата почти всегда скрыта?

Там, где доход зависит от KPI, сдельных бонусов или иных переменных показателей, а также в структурах с кулуарной системой оплаты.

Что делать, если страшно напугать работодателя цифрой?

Размещать диапазон, опираясь на показатели экономики региона и средние значения по отрасли.

"Бизнес, играющий в прятки со своими потенциальными сотрудниками, сталкивается с дефицитом кадров. Это предсказуемый результат неэффективной политики коммуникаций", — заявил в беседе с Pravda. Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Читайте также