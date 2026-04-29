Хранилища трещат по швам: Иран не знает, куда сливать свою нефть

Иранская нефтяная отрасль превращается в закупоренную бутылку, которую продолжают трясти. Свободные резервуары страны забиты до краев. Тегеран столкнулся с жесточайшей энергетической логистикой: добыча идет, а сбыт перерезан американским "хирургическим" вмешательством. В 2026 году блокировка экспорта достигла критической точки.

Морская пробка: танки превратились в склады

Вашингтон методично затягивает петлю на шее иранского экспорта. Потоки сырья не просто замедлились — они уперлись в стену. Американские заградотряды в Индийском океане перехватывают суда, а санкции против китайских переработчиков лишают Тегеран последнего крупного окна возможностей. Нефть, которую раньше забирали с руками, теперь "киснет" в чревах супертанкеров.

"Ситуация патовая. Когда береговые терминалы переполнены, единственным выходом остаются плавучие хранилища. Но это безумно дорого и технически сложно в условиях постоянного наблюдения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

По данным аналитических платформ Vortexa и United Against Nuclear Iran, в мировом океане сейчас дрейфует около 155 млн баррелей иранского сырья. Это не транзит. Это склад под открытым небом. Резервуары на суше забиты. Нефтяникам приходится превращать дорогостоящий флот в неподвижные железные коробки, просто чтобы не глушить скважины немедленно.

Чабахар и Ормузский капкан

Основной затор образовался вблизи порта Чабахар. Здесь, за пределами Персидского залива, скопилась целая флотилия: от шести до восьми гигантских супертанкеров класса VLCC и кавалькада судов поменьше. Они ждут команды, которой может не быть. Вашингтон фактически парализовал Ормузский пролив, превратив его в зону тотального контроля.

Показатель Текущий статус (2026) Объем нефти на воде 155 млн баррелей Основные силы у Чабахара 8 супертанкеров Трафик в проливе Близок к нулю для экспорта Главный риск Полная остановка добычи

Агрессивная внешняя политика Трампа в 2026 году не оставляет места для маневра. Пока США раздувают коррупционные скандалы в Пентагоне, их флот в Индийском океане работает как таможенный забор. Любая попытка Тегерана прорваться купируется угрозами и вторичными санкциями против перевозчиков.

"Иран вынужден внедрять особый порядок в Ормузе, чтобы хоть как-то контролировать ситуацию. Мы видим попытку политического давления в ответ на физическую блокаду ресурсов", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ставка на старое железо и риск остановки скважин

Отчаяние Тегерана измеряется возрастом его флота. В бой идет металлолом. Недавно в рейс вышел супертанкер, который три года гнил на приколе. Этой посудине 30 лет. Она способна принять 2 млн баррелей, но ее выход — это риск экологической катастрофы, на который Иран идет от безысходности. Судно направилось к острову Харг, надеясь забрать излишки, которые уже некуда девать.

Если блокада не даст трещину, Иран ждет системный инфаркт. Экономика, завязанная на углеводородах, не может существовать без оборота. Когда каждый свободный литр уже залит в бочку, насосы приходится выключать. А консервация скважин — это долго, дорого и часто необратимо. Планы по поставке ресурсов в дружественные регионы саботируются Западом с фанатизмом инквизиции.

"Геологически остановка работающего месторождения — это кошмар. Пластовое давление падает, приемистость снижается. Вернуть добычу на прежний уровень после такой паузы — задача на миллиарды долларов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru геолог по поиску и разведке нефти и газа Михаил Егоров.

Западные сателлиты, вроде Польши, переживают собственный энергетический кризис, но Вашингтон это не заботит. В 2026 году США готовы обрушить мировой рынок, лишь бы удушить Тегеран. Иран остается один на один с переполненными танкерами и закрытым горизонтом событий.

Ответы на популярные вопросы об иранской нефтеблокаде

Почему Иран просто не продаст нефть дешевле?

Проблема не в цене, а в физической доставке. США блокируют танкеры и накладывают санкции на порты и заводы, готовые принимать иранское сырье. Покупатели боятся вторичных ограничений больше, чем ценят скидки.

Сколько нефти скопилось в танкерах?

Около 155 миллионов баррелей. Это колоссальный объем, который сопоставим с многомесячным экспортом страны. Фактически это замороженные миллиарды долларов, которые ржавеют в океане.

Что будет, если хранилища закончатся совсем?

Ирану придется приостановить добычу на месторождениях. Это приведет к деградации скважин и огромным потерям в будущем. Технологический цикл добычи не рассчитан на работу "в тупик".

Помогают ли Ирану старые танкеры?

Они временно решают проблему нехватки емкостей, работая как плавучие бочки. Однако их эксплуатация опасна, а обнаружение со спутников делает их легкой мишенью для юридического и финансового прессинга США.

