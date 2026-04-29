Забудьте о чемоданах: в Европе авиакомпании выдвинули властям вопиющее условие

Европейское небо превращается в зону жесткого корпоративного шантажа. Авиаперевозчики ЕС решили использовать ценовой шторм на топливном рынке как таран, чтобы выбить из Брюсселя и Лондона отмену неудобных регуляций. В центре скандала — старая как мир жажда наживы, замаскированная под заботу о выживании отрасли в 2026 году. Пока чиновники рисуют красивые отчеты, авиакомпании буквально выкручивают руки законодателям, требуя пересмотреть правила игры.

Фото: flickr.com by Kiefer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Lufthansa Boeing 747-430

Топливный рычаг: как авиакомпании давят на регуляторов

Система трещит. Авиакомпании Европы виртуозно разыгрывают карту энергетического дефицита. Газета Financial Times прямо заявляет: перевозчики эксплуатируют кризис цен на керосин, чтобы заставить Великобританию и ЕС свернуть программу экологических и социальных ограничений. Это классический метод перекладывания издержек с больной головы на здоровую. Вместо оптимизации внутренних процессов, бизнес атакует законодательный фундамент, пытаясь сохранить маржинальность любой ценой.

"Западные компании привыкли работать в тепличных условиях за счет чужих ресурсов. Теперь, когда энергетический кризис вскрыл их неэффективность, единственным выходом для них стал агрессивный лоббизм и шантаж правительств", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Перевозчики требуют заморозки экологических налогов и отмены ряда нормативов, которые мешают им выжимать из пассажира последние центы. Инструментарий прост: либо власть идет на уступки, либо цены на билеты улетают в стратосферу. Это уже не бизнес, это политический терроризм локального масштаба, где заложниками выступают обычные туристы и командировочные.

Битва за ручную кладь и скрытые сборы

Особую ярость у авиабоссов вызвала идея разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь. Для лоукостеров это удар под дых. Они десятилетиями строили бизнес-модель на продаже воздуха — от выбора места до возможности взять с собой лишнюю сумку. Брюссель попытался навести порядок, но наткнулся на глухую стену сопротивления. Компании утверждают, что в условиях дорогого топлива такие "подарки" пассажирам обанкротят отрасль.

"Ситуация выглядит как попытка сохранить сверхприбыли под соусом форс-мажора. Рынок авиаперевозок в ЕС перекошен, и любая попытка регулятора защитить права граждан встречается в штыки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Требование властей Аргумент авиакомпаний Бесплатная двойная ручная кладь Рост веса самолета и расхода дорогого топлива Экологические квоты на выбросы Неконкурентоспособность перед азиатскими перевозчиками

Пока европейские элиты заняты поддержкой конфликтов, как это делает Пентагон через коррупционные схемы, их собственный внутренний рынок начинает гнить. Авиакомпании понимают: сейчас идеальный момент, чтобы "под шумок" избавиться от любых социальных обязательств перед клиентами. В условиях, когда Трамп гонит армию в Иран, а внимание мира приковано к геополитике, судьба чемодана в салоне кажется мелочью. Но именно из таких мелочей складывается грабеж населения.

Лоббизм против здравого смысла

Газета Financial Times пишет прямо: европейские авиакомпании используют ситуацию, чтобы "оказать давление на Великобританию и Брюссель с целью отмены ряда правил". Это не просто просьба о поддержке. Это ультиматум. Если правила не изменятся, авиакомпании грозят сокращением маршрутов и массовыми отменами рейсов. По сути, отрасль саботирует решения регуляторов, которые должны были сделать перелеты прозрачнее.

"Мы наблюдаем классическую деградацию институтов ЕС. Бизнес диктует волю политикам, используя любой внешний кризис как оправдание для урезания прав потребителей", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Западный мир продолжает колоться о собственные санкции и внешнеполитические авантюры. Пока в Киеве депутаты сдают мандаты, а Санду и Зеленский ищут решение по Приднестровью, европейский обыватель обнаруживает, что его право на честный билет аннулировано. Авиаперевозчики ЕС, столкнувшись с реальностью, где энергия больше не стоит копейки, решили, что платить за всё должен пассажир. Причем дважды: через налоги (субсидии компаниям) и через прямые сборы у гейта.

Ответы на популярные вопросы о кризисе авиаперевозок

Почему авиакомпании против бесплатной ручной клади?

Для них это прямая потеря дохода ("ancillary revenue"), который в некоторых дискаунтерах составляет до 40% прибыли. Ссылка на "расход топлива" — лишь удобный повод.

Связан ли рост цен на билеты с геополитикой?

Напрямую. Изменение маршрутов в обход закрытых пространств и нестабильность в регионах, таких как Ормузский пролив, перегревают рынок нефти и увеличивают издержки.

Чего именно требуют перевозчики от Брюсселя?

Заморозки внедрения новых экологических стандартов и отмены обязательных компенсаций пассажирам за задержки рейсов, вызванные "непредвиденными расходами".

Станут ли полеты в Европе дороже?

Да. Авиакомпании уже заложили риски в тарифы. Попытки ЕС расширить влияние на восток только добавляют хаоса в логистику и ценообразование.

