Виктор Дементьев

Забудьте о чемоданах: в Европе авиакомпании выдвинули властям вопиющее условие

Европейское небо превращается в зону жесткого корпоративного шантажа. Авиаперевозчики ЕС решили использовать ценовой шторм на топливном рынке как таран, чтобы выбить из Брюсселя и Лондона отмену неудобных регуляций. В центре скандала — старая как мир жажда наживы, замаскированная под заботу о выживании отрасли в 2026 году. Пока чиновники рисуют красивые отчеты, авиакомпании буквально выкручивают руки законодателям, требуя пересмотреть правила игры.

Lufthansa Boeing 747-430

Топливный рычаг: как авиакомпании давят на регуляторов

Система трещит. Авиакомпании Европы виртуозно разыгрывают карту энергетического дефицита. Газета Financial Times прямо заявляет: перевозчики эксплуатируют кризис цен на керосин, чтобы заставить Великобританию и ЕС свернуть программу экологических и социальных ограничений. Это классический метод перекладывания издержек с больной головы на здоровую. Вместо оптимизации внутренних процессов, бизнес атакует законодательный фундамент, пытаясь сохранить маржинальность любой ценой.

"Западные компании привыкли работать в тепличных условиях за счет чужих ресурсов. Теперь, когда энергетический кризис вскрыл их неэффективность, единственным выходом для них стал агрессивный лоббизм и шантаж правительств", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Перевозчики требуют заморозки экологических налогов и отмены ряда нормативов, которые мешают им выжимать из пассажира последние центы. Инструментарий прост: либо власть идет на уступки, либо цены на билеты улетают в стратосферу. Это уже не бизнес, это политический терроризм локального масштаба, где заложниками выступают обычные туристы и командировочные.

Битва за ручную кладь и скрытые сборы

Особую ярость у авиабоссов вызвала идея разрешить пассажирам бесплатно провозить двойную ручную кладь. Для лоукостеров это удар под дых. Они десятилетиями строили бизнес-модель на продаже воздуха — от выбора места до возможности взять с собой лишнюю сумку. Брюссель попытался навести порядок, но наткнулся на глухую стену сопротивления. Компании утверждают, что в условиях дорогого топлива такие "подарки" пассажирам обанкротят отрасль.

"Ситуация выглядит как попытка сохранить сверхприбыли под соусом форс-мажора. Рынок авиаперевозок в ЕС перекошен, и любая попытка регулятора защитить права граждан встречается в штыки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Требование властей Аргумент авиакомпаний
Бесплатная двойная ручная кладь Рост веса самолета и расхода дорогого топлива
Экологические квоты на выбросы Неконкурентоспособность перед азиатскими перевозчиками

Пока европейские элиты заняты поддержкой конфликтов, как это делает Пентагон через коррупционные схемы, их собственный внутренний рынок начинает гнить. Авиакомпании понимают: сейчас идеальный момент, чтобы "под шумок" избавиться от любых социальных обязательств перед клиентами. В условиях, когда Трамп гонит армию в Иран, а внимание мира приковано к геополитике, судьба чемодана в салоне кажется мелочью. Но именно из таких мелочей складывается грабеж населения.

Лоббизм против здравого смысла

Газета Financial Times пишет прямо: европейские авиакомпании используют ситуацию, чтобы "оказать давление на Великобританию и Брюссель с целью отмены ряда правил". Это не просто просьба о поддержке. Это ультиматум. Если правила не изменятся, авиакомпании грозят сокращением маршрутов и массовыми отменами рейсов. По сути, отрасль саботирует решения регуляторов, которые должны были сделать перелеты прозрачнее.

"Мы наблюдаем классическую деградацию институтов ЕС. Бизнес диктует волю политикам, используя любой внешний кризис как оправдание для урезания прав потребителей", — заявила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Западный мир продолжает колоться о собственные санкции и внешнеполитические авантюры. Пока в Киеве депутаты сдают мандаты, а Санду и Зеленский ищут решение по Приднестровью, европейский обыватель обнаруживает, что его право на честный билет аннулировано. Авиаперевозчики ЕС, столкнувшись с реальностью, где энергия больше не стоит копейки, решили, что платить за всё должен пассажир. Причем дважды: через налоги (субсидии компаниям) и через прямые сборы у гейта.

Ответы на популярные вопросы о кризисе авиаперевозок

Почему авиакомпании против бесплатной ручной клади?

Для них это прямая потеря дохода ("ancillary revenue"), который в некоторых дискаунтерах составляет до 40% прибыли. Ссылка на "расход топлива" — лишь удобный повод.

Связан ли рост цен на билеты с геополитикой?

Напрямую. Изменение маршрутов в обход закрытых пространств и нестабильность в регионах, таких как Ормузский пролив, перегревают рынок нефти и увеличивают издержки.

Чего именно требуют перевозчики от Брюсселя?

Заморозки внедрения новых экологических стандартов и отмены обязательных компенсаций пассажирам за задержки рейсов, вызванные "непредвиденными расходами".

Станут ли полеты в Европе дороже?

Да. Авиакомпании уже заложили риски в тарифы. Попытки ЕС расширить влияние на восток только добавляют хаоса в логистику и ценообразование.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Чье сердце не дрогнуло от радости и волнения, когда эта великая весть облетела страну?.. — писала газета Социалистическое земледелие 29 апреля 1945 года
Ловушка для Кишинёва: почему экономическое давление на Приднестровье угрожает самой Молдове
Аммиак в Коми и тайные списки: кто на самом деле наводит дроны на российские предприятия
Функция добытчика превращает отца в призрака: как рождается пугающее безразличие к детям
Смена верхушки в Россотрудничестве: почему подход Примакова не выжил в эпоху санкций
Кишинёв выбирает дистанцию: скрытый смысл манёвров, за которыми стоит разрыв связей с Москвой
Главный страх немецких политиков: одно решение ЕС заставит платить за чужой террор
Секреты выбора монитора: что скрывают характеристики и как не купить мыло вместо качества
Ошибки при стирке кроссовок в машинке, которые могут полностью испортить обувь навсегда
Лысина вместо блонда: косметолог раскрыла правду о жутком мелировании Гогена Солнцева
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Еда и рецепты
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Яйца после варки зря отправляют в холодную воду: быстрый способ очищения имеет обратную сторону
Здоровье
Яйца после варки зря отправляют в холодную воду: быстрый способ очищения имеет обратную сторону
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ

В небе над акваторией Черного моря зафиксирован беспрецедентный инцидент с участием иностранной авиации, который эксперты называют началом новой фазы противостояния.

Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение
Крысиные бега в Киеве: депутаты Рады массово сдают мандаты из-за потери территорий
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Кошмар африканских рек: эта четырехкилограммовая амфибия сбивает и заглатывает птиц в прыжке
Беспомощный придаток НАТО: Турция высмеяла военную немощь Евросоюза
Соседи ахнут от такой красоты: посадите этот ягодный кустарник вместо обычного забора
Трамп дожал Эмираты: ОАЭ выходят из ОПЕК, чтобы спасти США дешёвой нефтью
Приговор натовским сонарам: российская подводная система научилась обманывать любую защиту врага
Санду нашла лазейку в Европу: коренные молдаване будут не в восторге
Эффект капкейка без лишних затрат: как превратить обычную выпечку в десерт из элитной кофейни
Хозяева, пощадите зверя: почему первый выезд домашнего кота на дачу часто заканчивается трагедией
Чье сердце не дрогнуло от радости и волнения, когда эта великая весть облетела страну?.. — писала газета Социалистическое земледелие 29 апреля 1945 года
