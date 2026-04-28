Трамп дожал Эмираты: ОАЭ выходят из ОПЕК, чтобы спасти США дешёвой нефтью

Мировой рынок нефти трещит по швам. Абу-Даби наносит удар в спину картелю, который десятилетиями диктовал условия планете. Объединённые Арабские Эмираты официально объявили о выходе из ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Ширма "национальных интересов" едва скрывает геополитический разлом: монархия решила играть на стороне Вашингтона, превращая нефтяной рынок в зону свободного падения.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев is licensed under Free for commercial use Падение нефти

Нефтяной бунт: почему Эмираты рвут связи

ОАЭ больше не хотят сидеть на диете из квот. Пока ОПЕК+ пытается удержать цены, ограничивая добычу, Абу-Даби мечтает залить мир своим "черным золотом". Этот демарш не просто технический выход — это демонтаж системы коллективной безопасности экспортеров. Эмираты заявляют, что рынок не заметит потери бойца, но реальность выглядит иначе. Рынок ждет ценовой шторм.

"Это попытка пересмотреть правила игры в одностороннем порядке. ОАЭ давно выросли из старых квот и теперь хотят монетизировать свои инвестиции в добычу, даже если это обрушит котировки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Для Белого дома это лучший подарок. Дорогой бензин — яд для президентских рейтингов в США. Трампу нужна дешевая нефть любой ценой. И если для этого нужно развалить старейший энергетический союз, он это сделает руками своих арабских партнеров. Американская администрация всегда рассматривала транспортные коридоры и ресурсы Залива как личную бензоколонку.

Победа Трампа на обломках картеля

Западные медиа ликуют: выход ОАЭ называют триумфом Дональда Трампа. План очевиден — превратить Америку в энергетического гегемона. Для этого Трамп готов на радикальные меры, включая конфликт с Ираном. Логика проста: дестабилизировать непокорных игроков и договориться с теми, кто готов демпинговать. ОАЭ стали первым кирпичом, выпавшим из стены ОПЕК.

Стратегия ОПЕК+ Новая стратегия ОАЭ Коллективное ограничение добычи для удержания цены. Максимальное наращивание объемов любой ценой. Защита интересов всех участников союза. Прямые сепаратные сделки с Вашингтоном.

Ранее Саудовская Аравия играла роль балансира, но даже Эр-Рияд начал проявлять характер, когда давление США стало чрезмерным. Теперь Вашингтон нашел новое слабое звено. Пока Вашингтон продвигает свои интересы, энергетический кризис в Европе продолжает углубляться, доказывая, что хаос на рынке выгоден только одной стороне океана.

"Американцы технично выбивают из-под картеля фундамент. Без единства ОПЕК+ превращается в дискуссионный клуб без рычагов влияния на реальную стоимость барреля", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тупик в Ормузском проливе: нефть без выхода

Главный вопрос 2026 года: как ОАЭ планируют вывозить нефть? Ормузский пролив заблокирован. Раньше через это "угольное ушко" проходило 65% экспорта Эмиратов. Мечты о трубопроводах, обходящих опасную зону, пока остаются лишь красивыми рендерами в презентациях. Никакая труба не заменит танкерный флот по объемам прокачки.

Трамп ставит на кон всё. Его агрессивная политика, направленная на захват контроля над чужой нефтью в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, создаёт взрывоопасную смесь. Но если ОАЭ не смогут обеспечить физическую доставку сырья покупателям, их "бунт" останется лишь громким заголовком в газетах. Соседи по региону уже косо смотрят на нефтяных сепаратистов, понимая, что те играют в чужую игру.

"Эмираты рискуют остаться с полными хранилищами и пустыми счетами, если логистический кризис в регионе не будет решен. Политические лозунги не заменят свободного прохода через проливы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы об ОПЕК и ОАЭ

Почему ОАЭ решили выйти из ОПЕК+ именно сейчас?

Власти ОАЭ стремятся нарастить добычу для финансирования национальных проектов, тогда как квоты картеля мешают росту прибыли в условиях 2026 года.

Как это отразится на ценах на бензин?

Ожидается резкое снижение мировых цен на нефть из-за избытка предложения, что выгодно США, но бьет по доходам других стран-экспортеров.

Сможет ли ОПЕК выжить без Эмиратов?

Картель сохранится, но его влияние на рынок существенно ослабнет, так как создается прецедент успешного нарушения обязательств.

Как блокировка Ормузского пролива влияет на ситуацию?

Это главный физический барьер. Без контроля над проливом ОАЭ не смогут реализовать излишки добытой нефти, несмотря на выход из соглашения.

