Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод

Экономика » Правила игры » Бизнес

Украина выразила протест Израилю из-за российского зерна, вывезенного из Бердянска. России есть кому продать эту пшеницу, если Израиль пойдёт на требования Украины.

Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле
Фото: unsplash.com by meriç tuna, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле

Какие ваши доказательства?

МИД Украины вызвал посла Израиля для вручения ноты протеста в связи с прибытием в порт Хайфа судна Panormitis (флаг Панамы) с грузом зерна, которое, по данным Киева, было загружено в порту Бердянска, который Украина считает своим.

Журналист издания Axios Барак Равид заявил, что Украина угрожает Израилю дипломатическими осложнениями в случае, если сухогруз с 6,2 тыс. тонн пшеницы и 19 тыс. тонн ячменя разгрузится. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 27 апреля публично ответил Андрею Сибиге, отвергнув обвинения Киева и заявив, что дипломатические отношения между "дружественными странами" не должны строиться через социальные сети или прессу.

Саар отметил, что "доказательства, подтверждающие обвинения, ещё не предоставлены". Он добавил, что этот вопрос будет рассмотрен, и заявил, что израильские власти будут действовать "в соответствии с законом".

"Вы даже не подали запрос на правовую помощь, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям", — написал Саар тоже в соцсети.

Напомним, Тель-Авив так и не присоединился в полной мере к антироссийским санкциям и отказался снабжать оружием киевский режим. Израиль также поддерживает постоянное авиасообщение с Россией. Исходя из этого, сомнительно, что Тель-Авив перестанет принимать российское зерно, которым обеспечивает 90% своих потребностей. Он будет продолжать требовать от Украины чётких юридических доказательств по каждому конкретному судну, получить которые, собственно, невозможно.

Евросоюз требует наказать Израиль

Ранее в апреле 2026 года в Хайфе уже разгрузился российский сухогруз Abinsk (44 тыс. тонн пшеницы), что также вызвало протест Киева, но не привело к блокировке груза израильскими властями.

Настойчивое желание Киева указать Израилю его место, хотя тот поддерживает Украину политически, вероятно, связано с желанием угодить Брюсселю, увязшему в конфликте с Вашингтоном по Ирану. В ЕС объявили, что рассматривают возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, обвиняемых в помощи России в обходе ограничений путем импорта пшеницы.

Между тем, цены на пшеницу демонстрируют рост из-за высокой активности экспортеров, логистических сложностей и геополитических рисков. На мировом рынке цены также поддерживаются засухой в США, на российском — ослаблением рубля и повышенным спросом, несмотря на высокие экспортные квоты.

Российская пшеница нарасхват

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сегодня высказался по проблеме: пусть Израиль и киевский режим решают между собой, в том смысле, что России есть кому продать своё зерно. В мире во многих странах с наступает голод из-за проблем с удобрениями, логистикой и топливом для фермеров.

Россия является главным экспортёром пшеницы, около 20–24% всех мировых поставок. Общий экспортный потенциал на 2026 год оценивается в 54–55 млн тонн. Около 78% российского зерна поставляется в страны Африки и Ближнего Востока. Ключевые направления включают Египет, Турцию, Саудовскую Аравию, Кению и Израиль.

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой"

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы пшеница израиль санкции украина бердянск евросоюз конфликт
Новости Все >
Тревожный тренд на трассах: за что водители Сургутского района платят самую высокую цену в 2026 году
Всевидящее око на фасаде: одна ошибка с установкой видеокамеры гарантированно приведёт в суд
Осторожно, фальшивки: жители Магнитогорска столкнулись с чересчур креативной рекламой услуг ЖКХ
Коммунальная хитрость обернется ударом по кошельку: штраф составит половину недоплаты
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Международны амбиция: как Челябинская область выстраивает партнёрство с королевством Таиланд
Тревога не появляется из воздуха: ее каждый день подкармливает одна незаметная ошибка
Финансовая грамотность спасает детей от взрослой ошибки: подростки рано попадают в денежную ловушку
Сейчас читают
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Мировая кооперация
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Мир. Новости мира
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Последние материалы
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России
Золотистая корочка и сок внутри: мастер-класс по правильной обжарке шашлыка из баранины
Большая рыбалка в Югре: как поймать трофей и не заплатить огромный штраф
Пять уколов против аллергии: как новая российская вакцина меняет лечение
Инфляционный удар по гаджетам: что ждет цифровую корзину россиян в 2026 году
Язык и его орфография создаются не для детей, а для народа… — писала газета Новое время 28 апреля 1904 года
28 апреля: первый фильм Эйзенштейна, Байконур и Анжелика
Сладкое работает по-разному: одним дает энергию, других загоняет в метаболическую ловушку
Слушать внутренние часы: как правильно тренироваться вечером, не жертвуя качеством сна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.