Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод

Украина выразила протест Израилю из-за российского зерна, вывезенного из Бердянска. России есть кому продать эту пшеницу, если Израиль пойдёт на требования Украины.

Фото: unsplash.com by meriç tuna, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле

Какие ваши доказательства?

МИД Украины вызвал посла Израиля для вручения ноты протеста в связи с прибытием в порт Хайфа судна Panormitis (флаг Панамы) с грузом зерна, которое, по данным Киева, было загружено в порту Бердянска, который Украина считает своим.

Журналист издания Axios Барак Равид заявил, что Украина угрожает Израилю дипломатическими осложнениями в случае, если сухогруз с 6,2 тыс. тонн пшеницы и 19 тыс. тонн ячменя разгрузится. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 27 апреля публично ответил Андрею Сибиге, отвергнув обвинения Киева и заявив, что дипломатические отношения между "дружественными странами" не должны строиться через социальные сети или прессу.

Саар отметил, что "доказательства, подтверждающие обвинения, ещё не предоставлены". Он добавил, что этот вопрос будет рассмотрен, и заявил, что израильские власти будут действовать "в соответствии с законом".

"Вы даже не подали запрос на правовую помощь, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям", — написал Саар тоже в соцсети.

Напомним, Тель-Авив так и не присоединился в полной мере к антироссийским санкциям и отказался снабжать оружием киевский режим. Израиль также поддерживает постоянное авиасообщение с Россией. Исходя из этого, сомнительно, что Тель-Авив перестанет принимать российское зерно, которым обеспечивает 90% своих потребностей. Он будет продолжать требовать от Украины чётких юридических доказательств по каждому конкретному судну, получить которые, собственно, невозможно.

Евросоюз требует наказать Израиль

Ранее в апреле 2026 года в Хайфе уже разгрузился российский сухогруз Abinsk (44 тыс. тонн пшеницы), что также вызвало протест Киева, но не привело к блокировке груза израильскими властями.

Настойчивое желание Киева указать Израилю его место, хотя тот поддерживает Украину политически, вероятно, связано с желанием угодить Брюсселю, увязшему в конфликте с Вашингтоном по Ирану. В ЕС объявили, что рассматривают возможность введения санкций против израильских физических и юридических лиц, обвиняемых в помощи России в обходе ограничений путем импорта пшеницы.

Между тем, цены на пшеницу демонстрируют рост из-за высокой активности экспортеров, логистических сложностей и геополитических рисков. На мировом рынке цены также поддерживаются засухой в США, на российском — ослаблением рубля и повышенным спросом, несмотря на высокие экспортные квоты.

Российская пшеница нарасхват

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сегодня высказался по проблеме: пусть Израиль и киевский режим решают между собой, в том смысле, что России есть кому продать своё зерно. В мире во многих странах с наступает голод из-за проблем с удобрениями, логистикой и топливом для фермеров.

Россия является главным экспортёром пшеницы, около 20–24% всех мировых поставок. Общий экспортный потенциал на 2026 год оценивается в 54–55 млн тонн. Около 78% российского зерна поставляется в страны Африки и Ближнего Востока. Ключевые направления включают Египет, Турцию, Саудовскую Аравию, Кению и Израиль.

Читайте канал автора "Экспертиза от Степушовой"