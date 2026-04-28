Конец эпохи кадрового голода: почему российские компании считают, что перехитрили рынок с помощью ИИ

Российский корпоративный сектор проходит этап жесткой трансформации производственных процессов. Топ-менеджмент компаний переосмысливает текущие ограничения, смещая фокус с классического найма в сторону технологической автоматизации и радикального обновления продуктовых линеек в 2026 году.

Факторы роста и барьеры

Масштабное исследование, проведенное "МТС AdTech" совместно с экспертным сообществом "Тайный клуб директоров", о котором сообщает РИА Новости, обнажило интересную управленческую дихотомию. Руководители крупнейших игроков рынка фиксируют объективные макроэкономические сложности. Основным тормозом развития 48% респондентов называют высокую ключевую ставку, еще 40% указывают на сжатие платежеспособного внутреннего спроса. Административные барьеры ограничивают развитие 8% компаний.

"Рыночная ситуация сейчас требует филигранной настройки процессов. Высокая ставка — это горькое, но необходимое лекарство для борьбы с перегревом экономики, которое бизнес вынужден учитывать в своих бюджетах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Фактор ограничения Доля респондентов
Высокая ключевая ставка 48%
Снижение внутреннего спроса 40%

ИИ против дефицита: новая стратегия

Ситуация на рынке труда парадоксальна. Хотя дефицит персонала стал притчей во языцех, около 34% топ-менеджеров не считают его критической угрозой для развития в 2026 году. Почти треть руководителей (30%) делают ставку не на активный поиск сотрудников, а на внедрение искусственного интеллекта и автоматизацию рутинных задач.

"Когда физический ресурс дорожает или отсутствует, автоматизация становится единственным способом поддержания маржинальности. Это прагматичный подход, а не просто дань моде на нейросети", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Эволюция продуктовой стратегии

Фокус на адаптивности стал доминирующим. 82% компаний планируют запуск новых решений. Побеждает тот, кто быстрее отвечает на запросы рынка, а не тот, кто обладает большими ресурсами. Только 13% участников опроса называют кадровый голод своей главной "болью", тогда как эксперты отмечают смещение вектора конкуренции в сторону продуктовой эффективности и работы с внутренними издержками.

Для 21% участников критически важно усиление маркетинговых кампаний для захвата доли рынка. Ожидания от государственных контрактов остаются низкими — лишь 8% директоров связывают с ними свои основные планы развития.

"Ориентация на развитие бренда и востребованность продукта — стратегия устойчивого игрока. Если продукт не проходит проверку спросом, даже дешевые кадры не помогут компании удержать позиции", — сказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по оценке бизнеса Антон Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о кадровой политике и стратегии компаний

Почему компании перестали бояться нехватки кадров?

Бизнес меняет парадигму: вместо экстенсивного найма приоритет отдается автоматизации и внедрению алгоритмов ИИ, что позволяет снизить зависимость от объема ручного труда.

На что сейчас рассчитывает руководство компаний при выборе стратегии?

Ключевым драйвером роста считается актуальность продукта и способность компании адаптироваться к меняющимся запросам клиентов, а также оптимизация затрат.

Является ли импортозамещение реальным драйвером роста?

Около 29% опрошенных компаний выделяют импортозамещение и создание продуктов в новых нишах как существенный фактор своего развития до 2026 года.

Планируют ли компании выходить на экспорт?

Только 18% компаний включают экспортные направления в свои долгосрочные стратегии, предпочитая концентрироваться на защите и расширении собственной доли на внутреннем рынке.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, эксперт по оценке бизнеса Антон Дорофеев.
Автор Антон Дорофеев
Дорофеев Антон Сергеевич — оценщик бизнеса с 16-летним стажем. Специалист по стоимости компаний, сделкам M&A и инвестиционному анализу.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
