Государство обязано администрировать доступ к критически важной инфраструктуре. Связь сегодня — такая же базовая потребность, как электроэнергия. Когда ключевая ставка стабилизируется, бизнес ищет способы компенсации операционных издержек через индексацию чека. Льготный тариф должен стать обязательным элементом лицензионных требований, а не факультативным предложением частных компаний.
"Это горькое лекарство для операторов, но оно необходимо для поддержания социальной стабильности. Без государственного вмешательства в ценообразование мы получим цифровой разрыв", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Мы наблюдаем, как цифровой рубль и другие платформенные решения становятся нормой. Лишить пенсионеров связи — значит исключить их из современной финансовой системы России. Социальный тариф — это инвестиция в прозрачность администрирования льгот.
Анализ структуры платежей показывает, что связь занимает все большую долю в расходах домохозяйств. Даже при условии, что инфляция замедляется, инерция цен в услугах сохраняется. Нам необходимо внедрить механизмы, подобные тем, что используются в поддержке семей, где адресность выплаты обеспечивает её эффективность.
|Параметр
|Прогноз изменения стоимости (год)
|Стандартный мобильный тариф
|+12-15%
|Социальный (льготный) тариф
|Фиксация на 24 месяца
"Любая попытка зафиксировать цены на свободном рынке чревата снижением качества инвестиций в инфраструктуру. Нужен баланс между выгодой потребителя и маржой бизнеса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
ФАС должна выступать не просто карательным органом, а регулятором-арбитром. Перегрев в сегменте корпоративных тарифов не должен компенсироваться за счет частных лиц. Важно понимать: финансовые привычки населения меняются, и связь становится защищенной статьей бюджета, от которой отказываются в последнюю очередь.
"Мы видим риск того, что операторы попытаются переложить нагрузку на другие группы клиентов. Это требует глубокого надзора со стороны антимонопольных органов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Стабильность системы зависит от того, насколько точно мы синхронизируем темпы индексации тарифов и реальные доходы населения. Инициатива Миронова — это сигнал рынку о том, что предел адаптивности кошелька гражданина достигнут.
Рассматривается модель кросс-субсидирования или предоставление операторам налоговых преференций в обмен на обязательства по социальным пакетам.
Через установление предельных индексов повышения стоимости услуг для льготных категорий граждан под надзором ФАС.
