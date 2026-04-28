Ирина Костина

Без права на нормальную жизнь: как работа в бюджетном секторе на Урале превращается в борьбу за выживание

В Свердловской области существует закрытая прослойка специалистов, чей труд оплачивается на грани физического выживания. Статистические отчеты о средней зарплате в 71 133 рубля резко контрастируют с реальностью, где тысячи людей вынуждены существовать на сумму, едва превышающую установленный правительством прожиточный минимум в 20 438 рублей.

Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Реальная стоимость труда

Официальная минимальная оплата труда с учетом уральского коэффициента в Екатеринбурге варьируется от 31 156 до 32 511 рублей. Однако на практике работники бюджетной сферы — библиотекари, младшие воспитатели и социальные работники — часто получают на руки не более 15-30 тысяч рублей. Столь глубокий трудовой рынок дефицит кадров сочетается с нежеланием работодателей предлагать достойные оклады, о чем подробнее сообщает tagilcity.ru.

"Массовый отток квалифицированных кадров из государственного сектора в частный или неформальный сегмент экономики вызван именно невозможностью покрыть базовые потребности при таких окладах. Ситуация создает устойчивую ловушку бедности, из которой человеку с ограниченными ресурсами выбраться практически невозможно без рискованных кредитных обязательств", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалев.

Ответы на популярные вопросы о минимальной оплате труда

Каков реальный размер минимальной зарплаты в Свердловской области?

С учетом районных коэффициентов для работающих в Екатеринбурге и области минимальный оклад должен составлять от 31 до 32,5 тысяч рублей.

Почему бюджетники получают меньше официальной статистики?

Многие вакансии предполагают неполную ставку, совмещение должностей или выплаты, которые юридически не включены в основной тарифный оклад.

Можно ли прожить на МРОТ без дополнительного дохода?

Эксперты единогласны: при текущих расходах на аренду жилья, транспорт и минимальную продуктовую корзину такая сумма обеспечивает лишь выживание, но не полноценную жизнь.

Помогают ли социальные выплаты работникам с низким окладом?

Зачастую люди, работающие за МРОТ, остаются за бортом мер адресной поддержки из-за формального превышения пороговых значений "официального" дохода.

Читайте также

Автор Ирина Костина
Ирина Михайловна Костина — экономист по рынку труда, специалист по анализу зарплат и безработицы, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы экономика свердловская область
Новости Все >
Материальные подарки сдают позиции: россияне выбирают вариант, который не положить в коробку
От десен до диабета: как стоматологическое здоровье влияет на уровень сахара
Налог на профессионализм: кто из жителей мегаполисов попадет под ставку 15%
Дорого и посредственно: почему российские клубы вынуждены переплачивать за игроков
Кризис доверия в ИЖС: почему россияне отказываются от стройки частных домов
Арктические привилегии: кто из россиян получит рекордные надбавки в 2026 году
Россия нагревается быстрее всего мира: почему лишние полградуса стали для природы тяжёлой ношей
Карта гнева погоды: почему одним регионам достаются ливни, а другим — беспощадное пекло
Тень коляски над резюме: почему статус мамы стал для работодателей сигналом к обороне
Иллюзия безопасности: почему Трамп оказался беззащитен там, где протоколы обещали бетонную стену
Сейчас читают
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Садоводство, цветоводство
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Красота и стиль
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Садоводство, цветоводство
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор
Германия делает вид, что прекращение поставок нефти из Казахстана не создаст проблем
Рассадный лук против севка: как один метод гарантирует крупные головки без стрелок
Рассадный лук против севка: как один метод гарантирует крупные головки без стрелок
Последние материалы
Лето по расписанию: кто из сотрудников сохраняет право на отдых вопреки графикам
Материальные подарки сдают позиции: россияне выбирают вариант, который не положить в коробку
Без права на нормальную жизнь: как работа в бюджетном секторе на Урале превращается в борьбу за выживание
Секреты стильных образов: как собрать универсальный весенний гардероб на маркетплейсе
От десен до диабета: как стоматологическое здоровье влияет на уровень сахара
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Всего один куст, а аромат на всю улицу: секреты выращивания легендарной турецкой гвоздики
Налог на профессионализм: кто из жителей мегаполисов попадет под ставку 15%
Не ягода, а пористая ловушка для бактерий: почему ваш привычный способ мытья клубники опасен
Особый порядок в Ормузе: Иран готовит новый механизм прохода через пролив
