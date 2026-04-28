Без права на нормальную жизнь: как работа в бюджетном секторе на Урале превращается в борьбу за выживание

В Свердловской области существует закрытая прослойка специалистов, чей труд оплачивается на грани физического выживания. Статистические отчеты о средней зарплате в 71 133 рубля резко контрастируют с реальностью, где тысячи людей вынуждены существовать на сумму, едва превышающую установленный правительством прожиточный минимум в 20 438 рублей.

Реальная стоимость труда

Официальная минимальная оплата труда с учетом уральского коэффициента в Екатеринбурге варьируется от 31 156 до 32 511 рублей. Однако на практике работники бюджетной сферы — библиотекари, младшие воспитатели и социальные работники — часто получают на руки не более 15-30 тысяч рублей. Столь глубокий трудовой рынок дефицит кадров сочетается с нежеланием работодателей предлагать достойные оклады, о чем подробнее сообщает tagilcity.ru.

"Массовый отток квалифицированных кадров из государственного сектора в частный или неформальный сегмент экономики вызван именно невозможностью покрыть базовые потребности при таких окладах. Ситуация создает устойчивую ловушку бедности, из которой человеку с ограниченными ресурсами выбраться практически невозможно без рискованных кредитных обязательств", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалев.

Ответы на популярные вопросы о минимальной оплате труда

Каков реальный размер минимальной зарплаты в Свердловской области?

С учетом районных коэффициентов для работающих в Екатеринбурге и области минимальный оклад должен составлять от 31 до 32,5 тысяч рублей.

Почему бюджетники получают меньше официальной статистики?

Многие вакансии предполагают неполную ставку, совмещение должностей или выплаты, которые юридически не включены в основной тарифный оклад.

Можно ли прожить на МРОТ без дополнительного дохода?

Эксперты единогласны: при текущих расходах на аренду жилья, транспорт и минимальную продуктовую корзину такая сумма обеспечивает лишь выживание, но не полноценную жизнь.

Помогают ли социальные выплаты работникам с низким окладом?

Зачастую люди, работающие за МРОТ, остаются за бортом мер адресной поддержки из-за формального превышения пороговых значений "официального" дохода.

Читайте также