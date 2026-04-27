Германия делает вид, что прекращение поставок нефти из Казахстана не создаст проблем

В Берлине заявили об активных поисках альтернативных способов снабжения нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который расположен в восточногерманской земле Бранденбург. Чиновники заверяют, что ведут переговоры сразу с несколькими странами-экспортёрами.

Берлин

Напомним, с 1 мая будет прекращён транзит казахстанской нефти по трубопроводу "Дружба".

В Минэкономики ФРГ сообщили, что правительство страны в усиленном режиме работает над поиском альтернативных вариантов. Целью является как можно быстрее найти оптимальное решение, для чего и ведутся переговоры с разными государствами.

Однако более конкретной информацией представитель ведомства делиться не стал. Да и какая тут может быть "дополнительная информация", учитывая, что желающих приобрести нефть сейчас предостаточно и без НПЗ в Шведте.

При этом чиновник подчеркнул, что энергетической безопасности Германии ничего не угрожает. И это касается в том числе поставок керосина, сообщает ТАСС. Ремарка примечательная, учитывая, что как раз с авиатопливом в Европе сейчас большие проблемы.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что с 1 мая поставки казахстанской нефти в Германию пойдут в обход "Дружбы" из-за технических ограничений.

Казахстанский нацоператор "Казтрансойл" обеспечивает транзит нефти по территории России через систему "Транснефти". Дальше нефть перекачивается по Белоруссии через сеть "Гомельтранснефть Дружба" до пункта сдачи "Адамова застава", а оттуда (пока что) идёт на НПЗ в Германии.

Этот транзит идёт в рамках межправительственного соглашения между Казахстаном и Россией от 7 июня 2002 года. В 2025 году Казахстан поставил в Германию по "Дружбе" 2,1 миллиона тонн нефти.

НПЗ в Шведте был построен ещё в 1960- годы прошлого столетия. Поставки с этого предприятия обеспечивают Берлин и восточногерманские земли Бранденбург и Мекленбург-Переднюю Померанию, а также западные регионы Польши. Это один из крупнейших НПЗ Германии.

Спектр производимой продукции весьма обширен. Это бензин разных марок, дизельное топливо, авиационный керосин, сжиженный нефтяной газ.

Кроме того, завод выпускает мазут, который используется в качестве печного топлива, а также дорожный битум, серу и ароматические углеводороды вроде бензола, толуола и ксилолов, которые востребованы в химической промышленности.

Помимо этого, на НПЗ вырабатывают электроэнергию и пар как побочные продукты.

Завод также известен тем, что одним из первых в Германии начал производство компонентов для биотоплива. Вообще, его продукция соответствует современным экологическим стандартам, топливо не содержит этиловых присадок и серы.

Поставки казахстанской нефти хоть и не составляют большинство получаемого заводом сырья, но играют важную роль. По разным оценкам, они обеспечивают от 17 до 20-30 процентов потребностей завода.

Кроме того, часть сырья идёт по альтернативным маршрутам, через нефтепроводы из портов Ростока и Гданьска.

Именно благодаря поставкам из Казахстана завод в Шведте в прошлом году переработал порядка десяти миллионов тонн нефти. Почти максимум, завод рассчитан на переработку 11,5 миллионов тонн нефти ежегодно.

И достичь такого показателя удалось впервые за несколько лет, после того, как в 2022 году Евросоюз ввёл эмбарго на поставки российской нефти.

Так что немецким чиновникам и в самом деле хватает причин, чтобы суетиться в поисках новых источников нефти для предприятия в Шведте.