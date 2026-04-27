Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него

Брюссель не способен наладить отношения ни с одной из великих держав. Отношения ЕС с Китаем вошли в фазу открытого противостояния.

Евросоюз нарвался на критические санкции Китая

Брюссель 23 апреля утвердил 20-й пакет санкций против России, в который впервые включены 16 крупных китайских компаний "за поставки товаров двойного назначения и компонентов для российской оборонной промышленности".

В течение суток после этого Министерство торговли КНР внесло семь европейских оборонных предприятий в свой список экспортного контроля. Теперь этим компаниям запрещено импортировать из Китая товары двойного назначения. Среди них FN Herstal и FN Browning (Бельгия), Hensoldt AG (Германия), Excalibur Army, Omnipol, SpaceKnow и Чешский авиационный научно-исследовательский институт (Чехия). И это при том, что представители европейской оборонной промышленности и украинские производители дронов в апреле назвали зависимость от китайских комплектующих (моторы, контроллеры, модули связи) "огромным риском для безопасности поставок".

Китай также обеспечивает ЕС львиную долю поставок металлов, необходимых для производства электроники и боеприпасов. Официальный Пекин дал понять, что может ограничить поставки редкоземельных магнитов и минералов на заводы ЕС, от которых зависит европейская оборонная промышленность и переход на зеленую энергетику.

Финляндия заблокирует беспошлинную торговлю с Китаем

Но Евросоюз не успокаивается в стремлении нанести себе урон. Сегодня министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявила поддержку Китаем России "дисквалифицирующим фактором" для торгового соглашения между ЕС и Китаем. По мнению Валтонен, поддержка Пекина нарушает принципы Устава ООН, что неприемлемо для Евросоюза.

"Либо Китай прекратит военную поддержку России, либо мы заблокируем торговое соглашение (с ЕС)", — сказала она.

Позиция Финляндии фактически означает право вето. И это при том, что это соглашение преподносилось как "инструмент роста", а Финляндия сейчас разрушает свою собственную экономику — особенно в сферах туризма и торговли с РФ.

Европа скатывается к вассальной зависимости

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал недавно, что Европа оказалась в уникальной исторической ситуации, когда лидеры трёх мировых держав — России, Китая и США, фактически "настроены против" европейских интересов. По его словам, США сфокусированы на внутреннем рынке и противостоянии с Китаем, отодвинув интересы Европы на второй план. Пекин обвиняется в "недобросовестной конкуренции" и избыточном субсидировании своих отраслей (электромобили, чистые технологии), что подрывает европейскую промышленность. Россия же и вовсе рассматривается как экзистенциальная угроза, заставляя Европу экстренно переходить на "военные рельсы" в экономике.

Макрон призывает страны ЕС к "стратегическому пробуждению" и автономии, а именно, строить собственную систему обороны, вводить защитные пошлины и выпускать общие "евробонды будущего" (общий долг), чтобы не стать "вассалом" других держав.

Но время критически упущено. В драйверах будущего (искусственный интеллект, производство чипов, квантовые вычисления) ЕС уже на годы отстает от США и Китая. Доля ЕС в мировом ВВП за последние 30 лет сократилась почти вдвое (с более чем 25% до ~14%). Десятилетия недофинансирования армий создали ситуацию, когда европейская безопасность без американского "зонтика" и разведданных невозможна. Создание же полноценной автономной армии займет 10-15 лет, и это в лучшем случае. Идеи Макрона о "евробондах" встречают жёсткое сопротивление "бережливых" стран (Германия, Нидерланды).

Пока ЕС ищет консенсус, конкуренты не дремлют. С огромным торговым дефицитом (почти 360 млрд евро в 2025 году), а также дефицитом бюджета (3,1% от ВВП), ростом ВВП всего около 1, 5% ЕС не располагает средствами для рывка и закончит распадом на несколько евросоюзиков, которые будут искать ситуативных партнёров. В том числе в лице России.