Ещё одно последствие атаки на Иран: дефицит и дороговизна печатных плат

Конфликт на Ближнем Востоке ударил по ещё одной важной отрасли. Были нарушены поставки критически важного сырья для производства печатных плат (PCB). А используются они практически во всех современных электронных устройствах, от смартфонов до AI-серверов.

Это стало новым ударом для производителей электроники, которые уже борются с резким ростом цен на чипы памяти. Нападение США и Израиля на Иран вызывало хаос в логистических цепочках, на рынках пластика и нефти.

Иран нанёс удар по нефтехимическому комплексу "Джубайль" в Саудовской Аравии в начале апреля, вынудив остановить производство высокочистой смолы полифениленового эфира (PPE). Это критически важный материал, который используется для изготовления ламинатов печатных плат.

По словам одного из источников агентства Reuters, компания SABIC, которая работает в комплексе "Джубайль", не смогла возобновить выпуск продукции, что серьёзно ограничило доступность этого материала во всём мире.

Ещё б не ограничило, на долю компании приходится около 70 процентов мировых поставок высокочистой PPE.

Рост цен на печатные платы начался в конце прошлого года, тот есть ещё до обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Но с марта спрос резко ускорился, поскольку производители стремятся обеспечить поставки сырья и смягчить последствия стремительного роста затрат.

Аналитики банка Goldman Sachs отметили в недавнем отчёте, что в апреле цены на печатные платы выросли до 40 процентов по сравнению с мартом. При этом поставщики облачных услуг готовы принимать дальнейшие повышения, поскольку ожидают, что спрос будет превышать предложение в ближайшие годы.

Проще говоря, цены и дальше будут расти. А заплатят за этот рост потребители.

Согласно недавнему отчёту компании Prismark, объём мирового рынка печатных плат в 2026 году, по прогнозам, вырастет на 12,5 процентов и достигнет 95,8 миллиарда долларов.

Высокопоставленный руководитель южнокорейского производителя плат Daeduck Electronics (среди её клиентов Samsung Electronics, SK Hynix и AMD) сообщил Reuters, что компания начала переговоры с клиентами о повышении цен.

При этом приоритеты теперь сместились с удовлетворения потребностей клиентов на поиск поставщиков, поскольку время ожидания химических материалов (например, эпоксидной смолы) выросло с трёх до пятнадцати недель.

Резкий рост цен на PCB также вызван нехваткой других ключевых материалов, включая стекловолокно и медную фольгу. Цены на медную фольгу с начала года выросли уже на 30 процентов. И рост ускорился в марте, что характерно.

Согласно данным китайской компании Victory Giant Technology, крупного поставщика PCB для Nvidia, медь составляет около 60 процентов от общих затрат на сырьё при производстве печатных плат.

Китайская фирма предупредила ранее в этом месяце, что конфликт на Ближнем Востоке может поднять цены на ключевые материалы, включая смолу и медь.

По данным Victory Giant, многослойные печатные платы могут стоить около 1394 юаней (204 доллара) за квадратный метр, а более дорогие модели для AI-серверов практически в десять раз дороже, около 13475 юаней.

При этом особых перспектив не то что для снижения цен, а хотя бы для стабилизации ситуации в отрасли, судя по комментариям, не видят.

Понятно, что многое будет зависеть от того, когда будет конфликт будет урегулирован. Но и после этого для стабилизации потребуется как минимум несколько месяцев, это ясно уже сейчас.