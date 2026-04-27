Алина Корнеева

Биометрия, голос и ИИ: как Сбербанк превращает переводы в многоуровневый контроль

Цифровой контур крупнейшего финансового института страны переходит в режим повышенной жесткости. С 1 мая "Сбербанк" пересматривает архитектуру безопасности транзакций, внедряя фильтры, которые отсекают нетипичное поведение пользователей. Это не рядовое обновление интерфейса, а глубокая перестройка протоколов авторизации, призванная купировать риски в условиях перегретого рынка социальной инженерии.

Банкоматы Сбербанка

Логика регуляции: шлюзы вместо дверей

Алгоритмы банка теперь работают по принципу превентивного торможения. Любая транзакция, отклоняющаяся от стандартного паттерна, маркируется как потенциальная угроза.

Безопасность платежей становится приоритетнее скорости их проведения. Раньше система полагалась на двухфакторную аутентификацию; теперь вводится многослойный скоринг, включающий биометрическую сверку и голосовой анализ.

"Банк фактически внедряет систему интеллектуального заграждения. Если раньше транзакция "пролетала" за секунды, то теперь подозрительный перевод будет висеть в холде до личного подтверждения голосом. Это горькое, но рабочее лекарство против телефонного мошенничества", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно понимать: ограничения касаются не объема средств, а прозрачности намерений. Система анализирует возраст счета, географию IP-адреса и историю взаимодействий с контрагентом. Внедрение таких мер — часть глобального тренда на контроль за кешем и максимальную цифровизацию денежных потоков.

Зоны риска: кто попадет под финансовый комплаенс

В периметр особого внимания попадают операции с "холодными" счетами — картами и вкладами, которые не использовались более квартала. Попытка перевести крупную сумму с такого носителя автоматически вызовет блокировку до выяснения обстоятельств. Также под прицелом находятся банковские комиссии за переводы на сторонние платформы и кэшаут через нетипичные терминалы.

"Клиенты часто превращают личные счета в транзитные узлы для помощи знакомым или сбора средств. С точки зрения комплаенса это выглядит как подозрительная активность. Новые правила делают "дружеские переводы" технически сложными, требуя личной явки в цифровой офис", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Для сохранения операционной мобильности пользователям необходимо актуализировать анкетные данные. Если при совершении сделки, например, по ипотеке, выяснится, что привязанный номер телефона недоступен, процесс будет парализован. Банк требует полной идентичности цифрового профиля реальному владельцу.

Тип операции Новый формат подтверждения
Перевод на новый счет (свыше лимита) Биометрия + звонок из контакт-центра
Закрытие вклада онлайн Голосовое подтверждение личности
Операции через сторонние банкоматы Дополнительный SMS-код и верификация в приложении

Особого внимания заслуживает работа с наличными. Постепенно внедряемая национальная финансовая инфраструктура требует унификации правил. Сбербанк приводит свои внутренние регламенты в соответствие с жесткими требованиями ЦБ по "заморозке" несанкционированных транзакций.

"С точки зрения личных финансов, это переход от концепции "удобство любой ценой" к концепции "защищенность через усилие". Если вы планируете крупную сделку, закладывайте 24 часа на возможные "зависания" из-за проверок", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Заблокируют ли перевод, если я перечисляю деньги родителям?

Если реквизиты родителей сохранены в шаблонах или перевод осуществляется регулярно, блокировки не будет. Риск возникает при одноразовой отправке крупной суммы на новый номер.

Обязательно ли сдавать биометрию для использования приложения?

Банк не вводит принудительную биометрию, но её наличие значительно ускоряет разблокировку операций. Без биометрического слепка подтверждать личность придется через оператора колл-центра, что занимает больше времени.

Повлияют ли санкции на работу этих систем контроля?

Внутренние системы безопасности банка полностью автономны. Даже если внешние торговые маршруты или логистические цепочки испытывают давление, софт для финансового мониторинга работает на локальных решениях.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, финансовый консультант Кравцов Илья
Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
