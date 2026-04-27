Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На карту капает, а в кредите отказ: банки начали рубить заявки из-за новых правил проверки

Экономика

Финансовая система переходит к жесткому макропруденциальному администрированию. Банки сокращают аппетит к риску. Более 80% заявок на кредиты получают отказ. Это не случайность, а архитектурное решение для предотвращения перегрева экономики. С 1 апреля 2026 года стандарты проверки стали еще строже.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Эволюция правил оценки дохода

Регулятор исключил возможность учета "серых" поступлений. Теперь доказанным доходом признаются только прозрачные потоки: заработная плата, пенсии, социальные выплаты и официальная аренда. Аналитика трат клиента больше не служит основанием для повышения кредитного лимита. Денежно-кредитная политика диктует новые условия игры.

"Банки перекладывают риски на плечи заемщиков, ужесточая комплаенс. Это необходимая мера для сохранения ликвидности в условиях волатильности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

"Если на карту падают деньги от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников, их придется подкреплять отдельными документами", — отметила экономист Эльвира Глухова.

Любая попытка оценить платежеспособность "на глаз" пресекается алгоритмами.

Старый подход Новый стандарт (с 2026 г.)
Оценка по тратам клиента Только подтвержденные документы
Анкета со слов Налоговая декларация

Цифровой контроль и отчетность

Упрощенный метод подтверждения дохода через данные Росстата уходит в прошлое. С 1 июля 2026 года эту практику полностью отменят. Цифровизация процессов делает систему максимально прозрачной. Особенно это касается индивидуальных предпринимателей. Их доход подтверждается исключительно налоговыми декларациями.

"Такой подход лишает рынок спекулятивного кредитования. Экономике нужны качественные активы, а не новые долговые ямы", — предупредил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Банковский сектор активно корректирует свои цифровые стратегии. Клиентам, занятым в "серой" экономике, сложнее получить одобрение. Инвестиции в управление финансами теперь требуют иного подхода к легализации активов. Сбережения становятся более надежным фундаментом, чем кредитное плечо.

"Жесткость оправдана. Стабильность финансового сектора важнее скорости выдачи кредитов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Почему банки отказывают в кредите даже при стабильных тратах?

Банки больше не учитывают анализ трат как доказательство платежеспособности. Теперь необходимы только документально подтвержденные поступления.

Что делать, если доход идет из неофициальных источников?

Эти суммы больше не учитываются при оценке кредитного рейтинга, если они не задекларированы официально.

Как подтверждать доходы ИП по новым правилам?

Только налоговыми декларациями. Иные способы, включая упрощенные методы, перестанут действовать.

Станет ли проще получить кредит в 2026 году?

Нет, требования к заемщикам ужесточаются, чтобы исключить риски невозврата долгов.

Экспертная проверка: Артём Логинов, макроэкономист; Никита Волков, финансовый аналитик; Илья Гусев, риск-менеджер.
Автор Илья Гусев
Илья Романович Гусев — риск-менеджер, специалист по кредитному и рыночному риску, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.