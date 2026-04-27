Таких коротких не было давно — россиян лишили двойных майских: придется пахать больше

Майские праздники 2026 года станут для россиян более сдержанными по графику. Производственный календарь фиксирует два коротких блока отдыха. Вместо длинных каникул — дробление времени на трехдневные циклы.

Таких коротких майских не было давно. Всего по 3 дня — и снова на работу

Структура майского календаря

Всего в мае 19 рабочих смен и 12 дней отдыха. Первый выходной блок займет даты с 1 по 3 мая. Это стандартный формат пятница-воскресенье. Между праздниками ляжет полноценная рабочая неделя. Пятница, 8 мая, станет сокращенным днем перед Днем Победы. Второй блок продлится с 9 по 11 мая — с субботы по понедельник.

"Сокращение праздничных окон — это всегда вопрос баланса. Рынок труда России сейчас находится в фазе повышенного спроса на активность, поэтому жесткий график помогает сохранять темп производства", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов, макроэкономист.

Сравним динамику последних лет по числу выходных дней:

Год Рабочие дни в мае 2024 20 2025 18 2026 19

Экономический контекст планирования

Бизнес вынужден учитывать специфику роста зарплат 2026 при формировании графиков. Институциональная логика ясна: непрерывность процессов эффективнее затяжных пауз. Текущая ключевая ставка ЦБ требует от компаний максимальной отдачи в операционные часы.

"Работодатели стали внимательнее считать издержки на простои. Когда почасовая оплата труда становится нормой, даже лишний день праздника влияет на маржинальность бизнеса", — предупредил в беседе с Pravda.Ru Максим Ковалёв, юрист по трудовому праву.

После майских ориентиры сдвигаются на июнь. Трехдневный цикл повторится в середине месяца из-за Дня России. В ноябре структура будет аналогичной из-за Дня народного единства.

Предполагается, что управление финансами домохозяйств в 2027 году будет строиться с учетом 11-дневных новогодних праздников. Эти ожидания транслирует научное сообщество, аргументируя необходимостью восстановления трудового ресурса.

"Важно понимать, что длинные каникулы — это не просто отдых, а демпфер для инфляции. Люди корректируют потребление, переходя к сберегательной модели", — заявил в беседе с Pravda.Ru Мария Бубцева, аналитик долгового рынка.

Ответы на популярные вопросы о праздниках

Будет ли предпраздничный день 8 мая рабочим?

Да, 8 мая является сокращенным рабочим днем перед Днем Победы.

Почему в 2026 году праздники короче, чем в 2025-м?

График формируется исходя из переноса выходных, выпадающих на праздничные даты, что ежегодно меняет конфигурацию календаря.

Планируются ли переносы выходных для продления майских?

Производственный календарь на 2026 год уже утвержден, дополнительных переносов не предусмотрено.

Когда пройдут следующие длинные выходные после мая?

Следующий трехдневный выходной запланирован на период с 12 по 14 июня в честь Дня России.

Читайте также