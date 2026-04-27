Европейские авиакомпании отменяют тысячи рейсов

Чартерная авиакомпания Transavia, которая входит в группу Air France-KLM, объявила об отмене части рейсов в мае и июне. Происходит это из-за резкого роста цен на авиакеросин. И это не единичный случай, тенденция.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Под сокращения попадут порядка двух процентов рейсов перевозчика. Представитель Transavia заявил, что пассажирам отменённых рейсов предложат бесплатное перебронирование, ваучер или полный возврат стоимости билета, сообщает ТАСС.

При этом ещё в начале апреля Transavia не рассматривала отмену рейсов из-за удорожания керосина. Но стоимость билетов была повышена в среднем на десять евро.

А 16 апреля нидерландская авиакомпания KLM заявила, что в ближайший месяц отменит 160 рейсов на вылет и прибытие в аэропорту Схипхол на фоне роста цен на авиационный керосин.

Перевозчик отметил, что речь при этом идёт "менее чем о одном европейских рейсов". Видимо, пассажиров этих рейсов это должно было как-то утешить.

Позднее стало известно, что речь идёт, в частности, о направлениях Амстердам — Лондон и Амстердам — Дюссельдорф.

Но это ещё не самые масштабные сокращения. Радикальнее всех поступила авиакомпания Lufthansa. В авиакомпании объявили об отмене около 20 000 рейсов в период с мая по октябрь 2026 года.

Это коснётся в основном коротких рейсов. В авиакомпании ожидают, что отмена рейсов позволит сэкономить порядка 40 тысяч тонн топлива. Корректировки затронут хабы компании во Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе, Вене, Брюсселе и Риме.

Сокращают рейсы не только европейские авиакомпании. В США United Airlines также объявила о сокращении примерно пяти процентов запланированных рейсов до конца 2026 года.

В руководстве авиакомпании пояснили, что в ближайшей перспективе многие полёты стали нерентабельными из-за резкого удорожания топлива.

Надо сказать, что нет полной ясности в ситуации с запасами авиатоплива в европейских странах. С одной стороны, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее заявил, что у Европы осталось авиационного керосина всего на шесть недель.

А вот в правительстве Нидерландов, где расположены одни из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Европы, оценивает ситуацию более оптимистично.

По словам голландских чиновников, с учётом собственного производства и стратегических резервов, Европа может обеспечивать себя керосином в течение примерно пяти месяцев.

При этом внутренние поставки керосина в Нидерландах в настоящий момент составляют 78 процентов от нормального уровня из-за прекращения большей части импорта.

А вот аналитики американского банка JPMorgan отмечают, что даже до начала конфликта коммерческие запасы авиатоплива в некоторых странах Европы были ниже 40-дневного покрытия, в ряде случаев достигали всего 20 дней. Такой уровень, полагают они, способен спровоцировать массовые дефицит.

Впрочем, чтобы прийти к такому выводу, необязательно быть аналитиком JPMorgan.

Заместить недостающие объёмы Европа пытается в США и Нигерии. В этом месяцы из США достигли 149 000-200 000 баррелей авиакеросина в день, импорт из Нигерии составил около 66 000 баррелей в сутки.

При этом в вышеупомянутом Международном энергетическом агентстве полагают, что даже если все новые поставки из США будут направлены исключительно в Европу, они смогут заместить чуть более половины потерянных объёмов с Ближнего Востока.

А с учётом того, что и американские авиакомпании сокращают рейсы из-за подорожания топлива, вовсе не факт, что поставки в Европу будут у США в приоритете.

