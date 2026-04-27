Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наталья Громова

Ловушки праздничного графика: на что обратить внимание при расчёте премий в мае

Экономика

Российский рынок труда в преддверии майских праздников 2026 года работает в режиме предельного напряжения. Пока одни планируют перелеты в Сочи или Стамбул, другие готовятся к монетизации своего присутствия на рабочих местах. С точки зрения макроэкономической стабильности, праздничный труд — это производственная необходимость, регулируемая жесткими институциональными рамками. Соблюдение трудовых стандартов в этот период напрямую влияет на лояльность персонала и снижает юридические риски для бизнеса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Экономическая логика праздничного труда

В условиях, когда наблюдается кризис офисных профессий и поиск работы затягивается на месяцы, работодатели вынуждены более тщательно администрировать фонд оплаты труда. Майские праздники 2026 года станут самыми короткими за последние восемь лет. Это горькое, но объективное лекарство для экономики: отсутствие избыточных переносов выходных дней с зимнего периода позволяет сгладить сезонное замедление ВВП. Для бизнеса это означает необходимость четкого планирования графиков, чтобы избежать перегрева расходов на персонал.

"Рынок труда сейчас перегрет. Если компания нарушает правила оплаты в праздничные дни, она моментально теряет ценные кадры. Двойная ставка — это не милость, а базовый гигиенический фактор", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Законодательство в лице статьи 153 ТК РФ устанавливает безальтернативный императив: труд в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Это касается всех категорий сотрудников, находящихся в официальных трудовых отношениях. Важно понимать, что инфляция и общая деловая активность требуют от компаний прозрачности в расчетах. Любые попытки сэкономить на праздничных выплатах могут стать поводом для проверок со стороны надзорных органов.

Период отдыха Статус оплаты (при выходе)
1 — 3 мая Двойной размер или отгул
9 — 11 мая Двойной размер или отгул

Для эффективного администрирования процессов работодатель обязан получить письменное согласие сотрудника. Единственное исключение — предотвращение катастроф или иных экстраординарных ситуаций. В условиях, когда зарплатная гонка диктует свои правила, соблюдение этих норм становится частью стратегии по удержанию персонала.

"Чаще всего споры возникают из-за неверного расчета стимулирующих выплат в праздники. Оклад удваивается автоматически, но премии также должны учитываться в базе расчета", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Контекст рынка: дефицит и мотивация

На фоне того, как ключевая ставка пошла вниз, предприятия получают доступ к более дешевому кредитованию, что стимулирует расширение производства. Это усиливает дефицит кадров. Работа в майские праздники становится для многих не обузой, а способом увеличить реальные доходы населения. Однако руководители должны помнить: деньги или признание - выбор всегда индивидуален. Инструменты морального стимулирования важны так же, как и финансовые.

"Работодатель должен зафиксировать выход в праздники отдельным распоряжением. Без этого сотрудник не защищен юридически, а компания рискует получить штраф до 50 тысяч рублей за нарушение порядка привлечения к труду", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Цифровизация кадрового делопроизводства сегодня позволяет минимизировать ошибки в расчетах. Внедрение новых платформ и инструментов контроля за исполнением трудового контракта делают отношения между работником и государством более прозрачными. Даже в условиях внешней турбулентности, трудовые права остаются неизменным институтом социальной защиты.

Можно ли вместо оплаты в двойном размере взять отгул?

Да. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Как оплачивается работа в праздники при сменном графике?

Если смена выпадает на 1 или 9 мая, она всё равно оплачивается в двойном размере, даже если предусмотрена графиком. Это императивное требование законодательства.

Нужно ли платить вдвойне тем, кто работает удаленно?

Да. Дистанционный характер работы не отменяет действие Трудового кодекса. Если работодатель инициирует выполнение задач в выходной, оплата должна быть двойной.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по трудовому праву Максим Ковалёв, финансовый консультант Кравцов Илья
Автор Наталья Громова
Громова Наталья Сергеевна — бухгалтер с 19-летним стажем. Практика РСБУ и управленческого учёта, отчётность и разбор ошибок бизнеса.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы зарплата экономика майские праздники
Новости Все >
Работодатель зовет на стажировку вместо трудоустройства: кандидат рискует стать бесплатной силой
Опасная архитектура: исторический памятник на Волжской набережной остался без ремонта
Этот напиток тормозит похудение сильнее сладкого: вес может встать даже на строгой диете
Вторая жизнь исторического центра: как изменится улица Нахимсона в Ярославле
Кузнечики на Луне: NASA признало провал старых методов и ставит всё на рой дронов
Вторая жизнь в мастерской: что ждет поврежденный монумент Салавату Юлаеву в Уфе
Голод может включить продуктивность на максимум: стоит перейти грань — мозг сразу сдаст позиции
Покушение на Трампа вскрыло наболевшую проблему США: место нападения выбрали не случайно
Удары стихии или ошибки людей: эксперты раскрыли природу катастрофы в Махачкале
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Сейчас читают
Прощай, слепота: три надежных способа восстановить свет фар в домашних условиях
Авто
Прощай, слепота: три надежных способа восстановить свет фар в домашних условиях
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Недвижимость
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Садоводство, цветоводство
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Популярное
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Последние материалы
Опасная архитектура: исторический памятник на Волжской набережной остался без ремонта
Этот напиток тормозит похудение сильнее сладкого: вес может встать даже на строгой диете
Ловушки праздничного графика: на что обратить внимание при расчёте премий в мае
Вторая жизнь исторического центра: как изменится улица Нахимсона в Ярославле
Кузнечики на Луне: NASA признало провал старых методов и ставит всё на рой дронов
Новая функция от мошенников удивила — результат оказался не таким однозначным
Вторая жизнь в мастерской: что ждет поврежденный монумент Салавату Юлаеву в Уфе
Посудомойка подождет: 10 гениальных способов применить таблетки там, где бессильна любая химия
Горький результат: почему ваши кабачки теряют вкус из-за ошибок при выборе места посадки
Голод может включить продуктивность на максимум: стоит перейти грань — мозг сразу сдаст позиции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.