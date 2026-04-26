Илья Кравцов

Цены снова вверх: осенний удар по кошелькам и скрытая логика Центробанка

Экономика

Российская экономика проходит через этап жесткой калибровки. Регулятор признает наличие инфляционных шоков, но настаивает на их краткосрочном характере. Экономическая система адаптируется к новым издержкам через механизм администрирования тарифов и жесткую денежно-кредитную политику. Цель очевидна: стерилизовать избыточное давление на ценообразование, не допустив структурного перекоса.

Осенний тарифный фильтр: прогноз ЦБ

Банк России фиксирует завершение цикла влияния январского повышения НДС и утильсбора. Эти факторы отыграны рынком. Эффект исчерпан. Однако впереди новый барьер — осеннее повышение стоимости услуг монополий.

Инфляция по итогам года ожидается выше целевого ориентира в 4%. Это плата за инфраструктурное обновление и расширение бюджетного дефицита. Система требует прозрачности расчетов, чтобы квитанция ЖКХ не превратилась в неконтролируемый генератор убытков для домохозяйств.

"Регулирование тарифов остается ключевым якорем. Без государственного контроля цен на услуги естественных монополий мы получим лавинообразный рост издержек во всей производственной цепочке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рябов.

Регулятор игнорирует случайные колебания. Фокус смещен на фундаментальные причины. Тарифы ЖКХ осенью станут финальным аккордом в инфляционной симфонии года. ЦБ прогнозирует рост цен на уровне 4,5-5,5% к 2026 году. Это допустимый коридор в условиях перегрева потребительской активности.

Ставка как антибиотик для рынка

Замедление цен — не удача. Это результат терапии. Высокая ключевая ставка сработала как демпфер. Она сбила жар в экономике, перегретой государственными вливаниями. Социальная поддержка и льготы создают денежную массу, которую необходимо стерилизовать доходными депозитами. Только так можно сохранить покупательную способность накоплений.

Показатель Значение / Прогноз
Пиковая ставка (2025) 21%
Ставка в марте 2026 15%
Целевая инфляция 4,0%

"Макроэкономическая стабильность требует жертв в виде дорогого кредита. Но это единственный способ избежать девальвации доходов населения при росте тарифов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Динамика охлаждения: от 21% к балансу

Центральный Банк движется по тонкому льду. Резкое снижение ставки исключено. Нужен баланс. Рынок труда демонстрирует дефицит кадров, а не безработицу. Это драйвер роста зарплат, который подстегивает спрос. Если отпустить вожжи сейчас, цены на энергоносители и услуги вновь уйдут в отрыв. Регулятор аккуратно снизил ставку до 15%, внимательно отслеживая реакцию банковского сектора.

"Любые изменения в инженерных системах зданий или неоправданные траты на обслуживание повышают себестоимость жизни. Отопление ЖКХ - это только вершина айсберга косвенных налогов", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никитита Волков.

Ответы на популярные вопросы о ЖКХ и инфляции

Почему инфляция не падает до 4%?

Рост тарифов естественных монополий и дефицит бюджета создают дополнительное давление. Эти факторы находятся вне прямого контроля денежно-кредитной политики.

Будет ли ставка снижаться дальше?

Только при условии устойчивого замедления роста цен. Регулятор опасается "отката", который потребует повторного экстремального ужесточения политики.

Как осеннее повышение тарифов отразится на бизнесе?

Издержки будут переложены в конечную стоимость товаров. Это заложено в прогнозную инфляцию 4,5-5,5% на 2026 год.

Экспертная проверка: эксперт по тарифам ЖКХ Рабов Артём, макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы жкх инфляция экономика центробанк
