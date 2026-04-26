Цены снова вверх: осенний удар по кошелькам и скрытая логика Центробанка

Российская экономика проходит через этап жесткой калибровки. Регулятор признает наличие инфляционных шоков, но настаивает на их краткосрочном характере. Экономическая система адаптируется к новым издержкам через механизм администрирования тарифов и жесткую денежно-кредитную политику. Цель очевидна: стерилизовать избыточное давление на ценообразование, не допустив структурного перекоса.
Банк России фиксирует завершение цикла влияния январского повышения НДС и утильсбора. Эти факторы отыграны рынком. Эффект исчерпан. Однако впереди новый барьер — осеннее повышение стоимости услуг монополий.
Инфляция по итогам года ожидается выше целевого ориентира в 4%. Это плата за инфраструктурное обновление и расширение бюджетного дефицита. Система требует прозрачности расчетов, чтобы квитанция ЖКХ не превратилась в неконтролируемый генератор убытков для домохозяйств.
"Регулирование тарифов остается ключевым якорем. Без государственного контроля цен на услуги естественных монополий мы получим лавинообразный рост издержек во всей производственной цепочке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рябов.
Регулятор игнорирует случайные колебания. Фокус смещен на фундаментальные причины. Тарифы ЖКХ осенью станут финальным аккордом в инфляционной симфонии года. ЦБ прогнозирует рост цен на уровне 4,5-5,5% к 2026 году. Это допустимый коридор в условиях перегрева потребительской активности.
Замедление цен — не удача. Это результат терапии. Высокая ключевая ставка сработала как демпфер. Она сбила жар в экономике, перегретой государственными вливаниями. Социальная поддержка и льготы создают денежную массу, которую необходимо стерилизовать доходными депозитами. Только так можно сохранить покупательную способность накоплений.
|Показатель
|Значение / Прогноз
|Пиковая ставка (2025)
|21%
|Ставка в марте 2026
|15%
|Целевая инфляция
|4,0%
"Макроэкономическая стабильность требует жертв в виде дорогого кредита. Но это единственный способ избежать девальвации доходов населения при росте тарифов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Центральный Банк движется по тонкому льду. Резкое снижение ставки исключено. Нужен баланс. Рынок труда демонстрирует дефицит кадров, а не безработицу. Это драйвер роста зарплат, который подстегивает спрос. Если отпустить вожжи сейчас, цены на энергоносители и услуги вновь уйдут в отрыв. Регулятор аккуратно снизил ставку до 15%, внимательно отслеживая реакцию банковского сектора.
"Любые изменения в инженерных системах зданий или неоправданные траты на обслуживание повышают себестоимость жизни. Отопление ЖКХ - это только вершина айсберга косвенных налогов", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никитита Волков.
Рост тарифов естественных монополий и дефицит бюджета создают дополнительное давление. Эти факторы находятся вне прямого контроля денежно-кредитной политики.
Только при условии устойчивого замедления роста цен. Регулятор опасается "отката", который потребует повторного экстремального ужесточения политики.
Издержки будут переложены в конечную стоимость товаров. Это заложено в прогнозную инфляцию 4,5-5,5% на 2026 год.
