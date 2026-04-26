Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Крупин

Зарплата больше не аргумент: почему молодые и амбициозные уходят из стабильных компаний прямо сейчас

Экономика

Молодые специалисты массово покидают рабочие места в погоне за прозрачными карьерными треками. Статистика подтверждает: дефицит профессионального развития становится главным драйвером оттока кадров. Бизнес вынужден пересматривать подходы к обучению, чтобы оставаться в конкурентной зоне в условиях зарплатной гонки.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Разрыв между амбициями и реальностью

Отсутствие карьерной вертикали провоцирует выгорание сотрудников на ранних этапах. Молодые таланты требуют понятных горизонтальных и вертикальных траекторий роста. Когда компания не предлагает механизмы развития, эксперты фиксируют уход персонала. Ситуация осложняется тем, что поиск работы в России стал занимать до 5,5 месяцев — рынок труда требует от соискателей высокой адаптивности.

"Бизнес перестал рассматривать сотрудников как расходный материал. Теперь это инвестиционный актив. Удержание талантов требует создания прозрачных систем оценки и обучения", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Ирина Костина, экономист по рынку труда.

Обучение как инструмент эффективности

HR-стратегии радикально трансформировались. Вместо попыток удержать персонал любой ценой компании делают ставку на результативность. Инвестиции в компетенции становятся способом борьбы с текучестью кадров. Согласно данным, 77% соискателей активно ищут возможности для повышения квалификации через внутренние курсы.

"Корпоративные университеты больше не формальность. Это способ управления рисками. Когда сотрудник понимает, как компания внедряет новые стандарты, лояльность растет кратно", — заявил в беседе с Pravda.Ru Алексей Никитин, специалист по корпоративным договорам.

Показатель Динамика
Интерес соискателей к обучению 77%
Рост фокуса бизнеса на обучении (2025) +7% год к году

Работодатели синхронизируют запросы персонала с экономическими задачами. Около 40% компаний выделили развитие программ корпоративного обучения как главный приоритет 2025 года. Это позволяет минимизировать эффект от разрыва компетенций на фоне денежно-кредитной политики, которую проводит Банк России.

"Отсутствие развития — прямой путь к потере конкурентоспособности. Финансовый результат компании напрямую коррелирует с качеством человеческого капитала", — отметил в беседе с Pravda.Ru Никита Волков, финансовый аналитик.

Ответы на популярные вопросы о кадровом развитии

Почему молодых специалистов не удерживает только зарплата?

Современное поколение оценивает работу как инструмент капитализации собственных навыков. Работа без обучения снижает их стоимость на рынке в будущем.

Как обучение влияет на удержание?

Это снижает стресс от неопределенности и формирует чувство сопричастности, что является важным психологическим фактором удержания.

Становится ли обучение обязательным стандартом бизнеса?

Для устойчивых компаний — да. В условиях кадрового дефицита развитие внутренних талантов выгоднее, чем поиск сотрудников на перегретом внешнем рынке.

Требуют ли HR-стратегии прозрачного администрирования?

Да, прозрачность оценки компетенций и карьерных достижений обязательна для доверия персонала к руководству.

Экспертная проверка: Ирина Костина, экономист по рынку труда; Алексей Никитин, юрист по госзакупкам и договорам; Никита Волков, финансовый аналитик.
Автор Алексей Крупин
Крупин Алексей Игоревич — специалист по проектному финансированию с 17-летним стажем. Инфраструктура и стройка, кредиты, модели и риски.
Темы экономика россии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.