Наталья Громова

Золотые яблоки: как структурный дефицит превратил привычный фрукт в объект роскоши

Экономика

Российский фруктовый сектор столкнулся с парадоксом: экзотика стала доступнее привычного урожая средней полосы. К концу апреля 2026 года стоимость килограмма яблок на полках ритейлеров превысила цену апельсинов на 23 рубля и практически сравнялась с ценой бананов. Это не временная аберрация рынка, а закономерный итог структурных перекосов в агропроме и логистике. Пока ключевая ставка влияет на инвестиционные возможности садоводов, потребитель переориентируется на импортный продукт, который оказывается более устойчивым к инфляционному давлению.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Брыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Логика импортного замещения: почему апельсин побеждает

Российское яблоко проигрывает битву за полку из-за отсутствия технологичного хранения. Большая часть отечественного урожая — 1,6 млн тонн — уходит в переработку. На столы попадает лишь малая доля десертных сортов. Импортное яблоко, напротив, полностью товарное. Статистика ООН фиксирует снижение легального импорта, однако теневые поставки через Белоруссию и Иран продолжают насыщать рынок. Для регулятора такая ситуация — вызов макроэкономической стабильности. Когда реальные доходы населения демонстрируют волатильность, потребитель выбирает самый дешевый калорийный ресурс.

"Ритейлу проще законтрактовать огромную партию бананов из Эквадора, где производство идет конвейерным методом, чем собирать яблоки по мелким российским фермерствам с нестабильным качеством продукции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сезонный разрыв и складской дефицит

Главная проблема — технологическое окно. С апреля по июнь запасы отечественного яблока в хранилищах истощаются. В этот период государство снижает ввозящие пошлины до минимума ($0,015 за кг), открывая шлюзы для внешней продукции. Когда свое яблоко заканчивается, апельсины и бананы, имеющие стабильную круглогодичную вегетацию, занимают доминирующее положение. На фоне дефицита кадров в сельском хозяйстве, стоимость сбора и логистики внутри страны растет быстрее, чем фрахт океанского судна.

Период Таможенная пошлина за кг (USD)
1 апреля — 30 июня 0,015 (минимальная защита рынка)
1 августа — 1 ноября 0,060 (пик сбора урожая в РФ)

"Мы видим серьезное давление на себестоимость местного продукта. Логистика и администрирование мелких партий обходятся дороже, чем системный импорт через крупные хабы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Инвестиционный климат в садах

Закладка новых садов требует длинных и дешевых денег. Несмотря на то что ключевая ставка пошла вниз, горизонт окупаемости интенсивного сада составляет 7-10 лет. Бизнес опасается рисков, связанных с демографическими сдвигами и изменением покупательной способности. Текущая модель экономики стимулирует быстрые транзакции, а не долгосрочное капитальное строительство овощехранилищ с газовой средой. Без них российское яблоко обречено на статус сезонного товара, исчезающего к весне.

"Для бизнеса сейчас критически важна прозрачность правил игры. Садоводство — это инвестиции в долгую, которые требуют твердых гарантий по тарифам и налогам", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Ситуация с ценами на фрукты — это зеркало состояния инфраструктуры. Цифровые платежи и прозрачность оборота наличности, которую стимулирует акция Монетная неделя, помогают лучше мониторить рынок, но не заменяют собой физические склады.

Ответы на популярные вопросы о ценах на фрукты

Почему яблоки дорожают весной, а бананы — нет?

У яблок в России выраженная сезонность. Свои запасы кончаются, а импорт завязан на валютных курсах. Бананы плодоносят круглый год, их поставки стабильны и законтрактованы на годы вперед, что нивелирует резкие скачки.

Поможет ли запрет импорта снизить цены?

Нет, это приведет к дефициту. Пока мощностей по хранению недостаточно, искусственное ограничение лишь разгонит инфляцию в весенний период.

Станут ли яблоки снова дешевле апельсинов?

Только в период массового сбора урожая (август-октябрь), когда на рынок выйдет продукция частных хозяйств и мелких фермеров.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Кравцов Илья
Автор Наталья Громова
Громова Наталья Сергеевна — бухгалтер с 19-летним стажем. Практика РСБУ и управленческого учёта, отчётность и разбор ошибок бизнеса.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
