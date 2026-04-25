Счёт или депозит? Как высокая инфляция заставляет россиян менять привычки управления деньгами

Российские домохозяйства накопили рекордные 67,2 трлн рублей. Текущая макроэкономическая конфигурация вынуждает граждан менять привычные паттерны финансового поведения. Эпоха консервативного накопления на длинных депозитах уступает место стратегии гибкой ликвидности.

Ключевая ставка и реальная доходность

Банк России восьмой раз подряд снизил показатель до 14,5%. Кредитные организации оперативно синхронизируют доходность рублевых инструментов с вектором регулятора. Среднемартовская ставка топ-10 банков зафиксирована вблизи 13,8% годовых.

Граждане учитывают инфляционные ожидания на уровне 13%. Реальная доходность классических вкладов фактически приближается к нулевой отметке. Сберегатели отказываются от замораживания средств на длительные сроки в пользу высокой оборачиваемости капитала.

"Экономика требует адаптации к новым реалиям. Высокая стоимость заимствований — горькое, но необходимое лекарство для купирования инфляционного перегрева", — заявил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Трансформация сберегательных предпочтений

Накопительные счета с ежедневным начислением процентов стали основным инструментом управления остатками. Граждане ценят свободу маневра больше, чем призрачную премию за срочность. По данным ЦБ, вклады по-прежнему удерживают 40,3% всех финансовых активов частных лиц.

Инструмент доходности Преимущество для клиента Срочный вклад Фиксация ставки, отсутствие рыночных рисков Накопительный счет Ликвидность, ежедневная капитализация процентов

Россияне демонстрируют устойчивое доверие к локальным активам. Диверсификация портфелей в условиях волатильности остается вопросом сохранения капитала, а не агрессивного роста.

"Управление личным бюджетом требует системности. Перенос средств из срочных депозитов в инструменты ежедневной ликвидности — признак зрелости", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по личным финансам Илья Кравцов.

Прогноз: что ждет рынок при снижении ставок

Фундаментальный тест для денежно-кредитной системы начнется при падении ключевой ставки ниже 12-13%. Поведение инвесторов резко изменится. Капитал начнет искать альтернативы — от недвижимости до облигационных инструментов и корпоративных бумаг.

"Рынок облигаций станет бенефициаром при развороте цикла. Инвесторы будут вынуждены фиксировать текущую доходность до конца её срока", — предостерег в беседе с Pravda.Ru аналитик Мария Бубцева.

Ответы на популярные вопросы о сбережениях

Почему счета стали привлекательнее вкладов?

Гибкость управления капиталом и ежедневная капитализация нивелируют незначительную разницу в годовой доходности.

Стоит ли выводить деньги из системы?

Отсутствие альтернатив с сопоставимым уровнем риска делает рублевые банковские инструменты оптимальным местом хранения капитала.

Как инфляция влияет на выбор актива?

Высокие инфляционные ожидания принуждают граждан искать инструменты, защищающие от обесценивания, игнорируя долгосрочные обязательства.

Чего ожидать при снижении ставки ниже 12%?

Массового оттока средств из депозитов в пользу фондового рынка и иных инвестиционных активов в поиске доходности.

Читайте также