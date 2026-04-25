Быстро, точно, без суда: ФНС разъяснила, как по новым правилам проводится взыскание долгов с ЕНС граждан

Взаимодействие налоговой службы и налогоплательщиков переходит в формат цифрового администрирования, где ключевым инструментом становится Единый налоговый счет (ЕНС). ФНС актуализировала порядок взыскания задолженности, подчеркивая прозрачность процедуры и точечный характер ограничений.
Федеральная налоговая служба не блокирует все активы гражданина при возникновении задолженности. Применяется механизм цифровизации взаимодействия: операции приостанавливаются исключительно на сумму отрицательного сальдо ЕНС. Оставшиеся средства на банковском счете остаются полностью доступны для использования владельцем.
"Система работает по принципу прямого соответствия: сумма блока равна сумме долга. Это исключает избыточное давление на оборотные активы плательщика, что важно для поддержания стабильности национальной экономики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Процесс стартует с направления требования об уплате. Данные поступают в личный кабинет на портале ФНС или через Госуслуги. Если налогоплательщик не предпринимает действий, ведомство формирует решение о взыскании. У него есть семь рабочих дней для добровольного погашения или подачи обоснованного возражения.
"Налоговый орган действует строго в правовом поле. Если требования игнорируются, банк получает поручение на списание средств в принудительном порядке", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.
Для граждан, ведущих бизнес, юридическая грань между личными и профессиональными финансами стирается. При взыскании налоговых обязательств ФНС обращает взыскание на любой доступный счет. Разделения на "личный кошелек" и "бизнес-счет" при наличии долга в системе нет. Это отражает жесткую логику управления личными финансами в рамках законодательной ответственности.
|Действие
|Результат
|Плановая уплата
|Нулевое сальдо счета
|Неуплата в срок
|Взыскание в рамках суммы долга
После полной оплаты задолженности блокировка операций прекращается автоматически. В случаях, когда гражданин считает списание ошибочным, предусмотрен механизм обжалования. Если суд или налоговая инспекция признают взыскание незаконным, средства возвращаются на ЕНС с возможностью их зачета или вывода.
"Частая ошибка плательщиков — игнорирование уведомлений в личном кабинете. Психология избегания долгов не работает с автоматизированными системами ФНС", — предупредил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Нет, блокируется только та часть денег, которая эквивалентна сумме подтвержденного отрицательного сальдо ЕНС.
Все требования приходят в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Приостановка операций по счету аннулируется после того, как полная сумма задолженности поступит в бюджет и будет учтена налоговым органом.
Гражданин имеет право обжаловать решение в вышестоящем налоговом органе, а при отрицательном результате — обратиться в судебные инстанции.
