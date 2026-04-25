Неожиданные рекорды Монетной недели в России: от одного рубля до сотен тысяч

Масштабная кампания Банка России по возвращению монет в оборот продемонстрировала высокую активность населения в регионах. Процесс сбора металлической наличности через финансовую систему России стал индикатором состояния экономики России в части потребительского обращения средств. Разбираемся, где зафиксированы рекорды и как меняется логика сбережений в современных условиях.

Рубли, монеты

География рекордов: от единичных монет до миллионов

Всероссийская "Монетная неделя" объединила тысячи банковских отделений и ритейлеров. Цель — дефицитный металл в кошельках граждан должен вернуться в операционный поток. Результаты показали высокую неравномерность: в Нальчике зафиксирован минимальный порог обмена в один рубль. Другой полюс — Калуга, где клиент банка совершил операцию на 218 тысяч рублей.

"Масштаб участия граждан в подобных акциях напрямую зависит от уровня финансовой грамотности населения и привычек использования наличных. Когда граждане сдают мелочь на счет, они снижают издержки банков на инкассацию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Илья Кравцов, финансовый консультант.

Итоги акции в цифрах

Региональные отделения банков стали главными хабами по приему наличности. В Белгороде объем сданных монет достиг 14% от общего показателя одного из крупнейших банков, а сумма превысила 1,7 миллиона рублей. Рязань и Кострома также показали интенсивное вовлечение населения в процесс оптимизации ключевая ставка по депозитам стимулирует граждан не просто избавляться от мелочи, а возвращать её в активный оборот.

Регион Результат операции Нальчик Рекордный минимум (1 рубль) Калуга Максимальный обмен (218 тысяч рублей)

Лидерство Черноземья и Урала по объемам подтверждает региональную специфику финансового поведения. В то время как на Западе остро ощущается энергетический кризис в европе, российские банки успешно решают задачи эффективного администрирования наличной денежной массы.

"Направление сдачи наличности в банк — это своего рода отказ от 'кубышки' в пользу цифрового следа. При этом важно, чтобы банки предлагали понятные стимулы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Наталья Громова, бухгалтер.

Ответы на популярные вопросы о "Монетной неделе"

Зачем Банк России проводит такие акции?

Основная задача — вернуть монету в активный оборот. Наличность часто оседает в "копилках" граждан, что создает искусственный дефицит металла в ритейле.

Нужно ли платить комиссию за обмен монет?

В период таких акций банки традиционно предлагают обмен на бумажные деньги или зачисление на счета без комиссии.

Могут ли отказать в приеме мелочи в магазинах?

Участие торговых точек в "Монетной неделе" добровольное. Список партнеров публикуется заранее на профильных ресурсах ЦБ.

Почему лидируют именно отдаленные регионы?

Там часто наблюдается более консервативная модель потребления и более значительный объем наличных расчетов в малом бизнесе.

"Кассовые лимиты и оборачиваемость наличных — это вопрос операционной эффективности банка. Успех акции показывает, что население готово к прозрачным денежным расчетам, если процедура максимально удобна", — заявил в беседе с Pravda.Ru Михаил Фролов, специалист по AML и финмониторингу.

