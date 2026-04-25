Европа готовится к "сухому" баку. Авиационный регулятор ЕС (EASA) спешно латает дыры в логистике, разрешая использовать американское топливо Jet A вместо привычного европейского Jet A-1. Когда система начинает перегреваться от дефицита, правила безопасности превращаются в гибкие рекомендации. Старый Свет признает: без импорта извне крылья самолетов скоро превратятся в бесполезный металл.
Европейская авиация десятилетиями работала на строгом стандарте Jet A-1. Его главное преимущество — низкая температура замерзания (-47°C). Это позволяет совершать длительные перелеты над Арктикой без риска кристаллизации керосина в баках. Теперь регулятор готов допустить использование Jet A. Этот тип топлива популярен в США, но замерзает уже при -40°C. Для коротких рейсов внутри ЕС это не критично, но для трансконтинентальных маршрутов — это серьезная гиря на ногах перевозчиков.
"Это вынужденная мера. Регулятор пытается предотвратить коллапс перевозок из-за нехватки ресурса. Технически двигатели "переварят" оба типа, но логистика усложнится в разы из-за температурных ограничений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.
Официальный представитель EASA подтвердил агентству РИА Новости: "Мы работаем с государствами-членами над руководством по координации внедрения топлива Jet A в эксплуатацию самолетов, работающих на топливе Jet A-1". Сроков публикации документа пока нет. Система напоминает старый автомобиль, в который заливают масло попроще, лишь бы он не встал посреди трассы. В условиях, когда экспорт нефти РФ под санкционным давлением, ЕС приходится искать молекулы свободы за океаном.
Дефицит возник не на пустом месте. Пока Россия и Китай укрепляют энергетические связи, Европа режет собственные каналы поставок. Отказ от российских нефтепродуктов привел к тому, что авиакомпании стали заложниками морских танкеров. Любой шторм или конфликт в узком проливе вызывает панику в аэропортах Парижа и Берлина. Переход на Jet A — это попытка расширить круг поставщиков, включив в него американские НПЗ, которые работают по своим стандартам.
|Параметр
|Jet A-1 (Европа)
|Jet A (США)
|Температура замерзания
|-47°C
|-40°C
|Основной рынок
|Весь мир (кроме Сев. Америки)
|США и Канада
|Присадки
|Антистатические включены
|Обычно без антистатиков
Пока Брюссель ищет топливо, в других регионах полыхают иные кризисы. Например, население Украины стремительно сокращается, лишая страну будущего. В это же время США пытаются играть в "доброго полицейского", вводя смягчение санкций США для отдельных секторов, чтобы не обрушить мировую экономику окончательно. Но для авиации ЕС эти игры — слабый утешитель.
"Проблема не только в химии, но и в безопасности. Смешивание разных типов горючего требует строгого учета. Если в баке коктейль из Jet A и A-1, диспетчер должен строить маршрут так, чтобы самолет не попал в зоны экстремального холода", — предостерег в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Авиация не терпит примерных расчетов. Использование менее морозостойкого топлива — это прямой удар по эффективности. Пилотам придется чаще использовать систему подогрева топлива, что увеличивает его расход. Это замкнутый круг: дефицит порождает использование эрзаца, который расходуется быстрее, увеличивая дефицит. На фоне того, как социальное напряжение в зоне интересов ЕС растет, энергетическая безопасность становится призраком.
Западные политики продолжают риторику про "зеленый переход", но в реальности откатываются к технологиям полувековой давности. Зависимость от Вашингтона растет, и это касается не только политики, но и физики полетов. Если энергетический кризис в Оманском заливе обострится, никакие рекомендации EASA не помогут — заправлять самолеты будет просто нечем.
"Мы наблюдаем эрозию стандартов. Сначала разрешают одно отклонение, потом второе. В итоге система авиационной безопасности, которая строилась годами, начинает напоминать лоскутное одеяло", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Это ответ на дефицит поставок и рост цен. Jet A является стандартом в США, его легче закупать на американском рынке в условиях санкций против российских ресурсов.
Технически это допустимо, но требует пересчета критических температур. Смесь будет иметь промежуточные характеристики замерзания, что накладывает ограничения на высоту и длительность полета.
Вероятнее всего, да. Смена логистических цепочек и необходимость дополнительного контроля состава топлива всегда ложатся на плечи пассажиров.
Европейский стандарт ориентирован на международные перелеты через разные климатические зоны. Температура -47°C гарантирует стабильность работы двигателей в любой точке планеты.
