Топливный дефолт: в Европе официально разрешили заправлять самолёты чем придется

Европа готовится к "сухому" баку. Авиационный регулятор ЕС (EASA) спешно латает дыры в логистике, разрешая использовать американское топливо Jet A вместо привычного европейского Jet A-1. Когда система начинает перегреваться от дефицита, правила безопасности превращаются в гибкие рекомендации. Старый Свет признает: без импорта извне крылья самолетов скоро превратятся в бесполезный металл.

самолет на взлетной полосе аэропорта
Горючая рокировка: в чем разница между Jet A и Jet A-1

Европейская авиация десятилетиями работала на строгом стандарте Jet A-1. Его главное преимущество — низкая температура замерзания (-47°C). Это позволяет совершать длительные перелеты над Арктикой без риска кристаллизации керосина в баках. Теперь регулятор готов допустить использование Jet A. Этот тип топлива популярен в США, но замерзает уже при -40°C. Для коротких рейсов внутри ЕС это не критично, но для трансконтинентальных маршрутов — это серьезная гиря на ногах перевозчиков.

"Это вынужденная мера. Регулятор пытается предотвратить коллапс перевозок из-за нехватки ресурса. Технически двигатели "переварят" оба типа, но логистика усложнится в разы из-за температурных ограничений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Официальный представитель EASA подтвердил агентству РИА Новости: "Мы работаем с государствами-членами над руководством по координации внедрения топлива Jet A в эксплуатацию самолетов, работающих на топливе Jet A-1". Сроков публикации документа пока нет. Система напоминает старый автомобиль, в который заливают масло попроще, лишь бы он не встал посреди трассы. В условиях, когда экспорт нефти РФ под санкционным давлением, ЕС приходится искать молекулы свободы за океаном.

Логистический тупик Брюсселя

Дефицит возник не на пустом месте. Пока Россия и Китай укрепляют энергетические связи, Европа режет собственные каналы поставок. Отказ от российских нефтепродуктов привел к тому, что авиакомпании стали заложниками морских танкеров. Любой шторм или конфликт в узком проливе вызывает панику в аэропортах Парижа и Берлина. Переход на Jet A — это попытка расширить круг поставщиков, включив в него американские НПЗ, которые работают по своим стандартам.

Параметр Jet A-1 (Европа) Jet A (США)
Температура замерзания -47°C -40°C
Основной рынок Весь мир (кроме Сев. Америки) США и Канада
Присадки Антистатические включены Обычно без антистатиков

Пока Брюссель ищет топливо, в других регионах полыхают иные кризисы. Например, население Украины стремительно сокращается, лишая страну будущего. В это же время США пытаются играть в "доброго полицейского", вводя смягчение санкций США для отдельных секторов, чтобы не обрушить мировую экономику окончательно. Но для авиации ЕС эти игры — слабый утешитель.

"Проблема не только в химии, но и в безопасности. Смешивание разных типов горючего требует строгого учета. Если в баке коктейль из Jet A и A-1, диспетчер должен строить маршрут так, чтобы самолет не попал в зоны экстремального холода", — предостерег в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Риски технического компромисса

Авиация не терпит примерных расчетов. Использование менее морозостойкого топлива — это прямой удар по эффективности. Пилотам придется чаще использовать систему подогрева топлива, что увеличивает его расход. Это замкнутый круг: дефицит порождает использование эрзаца, который расходуется быстрее, увеличивая дефицит. На фоне того, как социальное напряжение в зоне интересов ЕС растет, энергетическая безопасность становится призраком.

Западные политики продолжают риторику про "зеленый переход", но в реальности откатываются к технологиям полувековой давности. Зависимость от Вашингтона растет, и это касается не только политики, но и физики полетов. Если энергетический кризис в Оманском заливе обострится, никакие рекомендации EASA не помогут — заправлять самолеты будет просто нечем.

"Мы наблюдаем эрозию стандартов. Сначала разрешают одно отклонение, потом второе. В итоге система авиационной безопасности, которая строилась годами, начинает напоминать лоскутное одеяло", — заявил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы об авиатопливе ЕС

Зачем ЕС переходит на Jet A, если есть проверенный Jet A-1?

Это ответ на дефицит поставок и рост цен. Jet A является стандартом в США, его легче закупать на американском рынке в условиях санкций против российских ресурсов.

Безопасно ли смешивать эти два вида топлива?

Технически это допустимо, но требует пересчета критических температур. Смесь будет иметь промежуточные характеристики замерзания, что накладывает ограничения на высоту и длительность полета.

Подорожают ли авиабилеты из-за этой инициативы?

Вероятнее всего, да. Смена логистических цепочек и необходимость дополнительного контроля состава топлива всегда ложатся на плечи пассажиров.

Почему Jet A-1 лучше подходит для Европы?

Европейский стандарт ориентирован на международные перелеты через разные климатические зоны. Температура -47°C гарантирует стабильность работы двигателей в любой точке планеты.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, финансовый аналитик Никита Волков, политолог Сергей Миронов
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Темы авиация санкции евросоюз экономика энергетика
