На Западе заявили об острой конкуренции Индии и Китая за российскую нефть

Французская аналитическая компания Kpler считает, что Индия и Китай конкурируют за поставки российской нефти. Причём речь идёт не только о текущих, но и будущих поставках.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

США 18 апреля продлили разрешение, позволяющее странам примерно в течение месяца покупать санкционную российскую нефть, находящуюся на танкерах в море.

При этом смягчение санкций в отношении иранской нефти продлено не было. Почти 98 процентов её поставок направляется в Китай.

По данным Kpler, импорт Китая через Ормузский пролив в апреле снизился примерно до 222 тысяч баррелей в сутки. Падение весьма резкое, до нападения США и Израиля на Иран было с 4,45 миллиона баррелей.

А поставки в Индию по этому же сократились до 247 тысяч баррелей в сутки в текущем месяце против 2,8 миллионов в феврале.

Теперь обе страны весьма заинтересованы в альтернативных источниках, чтобы восполнить дефицит. Не то чтобы они были в этом одиноки, но Индия и Китай крупнейшие потребители нефти. Поэтому и внимание к ним особое.

По данным ещё одной аналитической компании, S&P Global Commodities at Sea, в марте Индия импортировала в общей сложности 4,57 миллиона баррелей нефти в сутки. Из них 2,14 миллионов баррелей, или 47 процентов, пришлись на поставки из нашей страны.

Это почти вдвое больше, чем в феврале, когда, если верить данным вышеупомянутой Kpler, доля России в индийском импорте нефти составляла около 20 процентов.

При этом общий объём импорта нефти в Индию сократился более чем на 14 процентов по сравнению с уровнем до начала конфликта. Падение заметное, надо сказать.

Импорт нефти в Китай также снизился. В марте он упал на 2,8 процентов в годовом выражении по объёму. И на фоне ограничений поставок из Ирана Пекин обратился к России, чтобы восполнить дефицит, утверждает американский телеканал CNBC. Который, собственно, и поведал о конкуренции между Индией и Китаем за российскую нефть.

Согласно данным Kpler, в марте Китай импортировал 1,8 миллионов баррелей российской нефти в сутки. Это немного меньше, чем в феврале, когда объём поставок составил 1,9 миллионов.

Однако в апреле, считает CNBC, Индия и Китай фактически вступили в прямое соперничество. Каждая из стран закупает около 1,6 миллионов баррелей российской нефти в сутки.

Из этого, впрочем, трудно сделать однозначный вывод о конкуренции, тем более острой, между компаниями этих стран.

И стоит отметить, что Россия готова обеспечить поставки и в другие страны. В ту же Индонезию, например, или на Шри-Ланку. А не ограничивается только Индией и Китаем.

Ранее стало известно, что объём поставок сырой нефти из России в Китай по итогам первого квартала 2026 года увеличился на 31 процент в годовом исчислении и составил 31,86 миллион тонн.

В стоимостном выражении импорт российской нефти за этот период вырос на 8,8 процентов в годовом выражении, достигнув 14,37 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.

Что касается Индии, то на днях власти этой страны разрешили большему числу российских компаний страховать суда, заходящие в индийские порты, в интересах поставок энергоносителей.

Теперь 11 российских страховых компаний имеют право предоставлять такие услуги.

Компании из нашей страны не являются членами Международной группы P&I клубов (Protection and Indemnity Clubs), которая обеспечивает страхование 87 процентов мирового тоннажа судов.

И это тоже показатель того, что Индия заинтересована в сохранении стабильности поставок российских энергоресурсов.