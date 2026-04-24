Олег Артюков

На Западе заявили об острой конкуренции Индии и Китая за российскую нефть

Французская аналитическая компания Kpler считает, что Индия и Китай конкурируют за поставки российской нефти. Причём речь идёт не только о текущих, но и будущих поставках.

Вагоны с нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вагоны с нефтью

США 18 апреля продлили разрешение, позволяющее странам примерно в течение месяца покупать санкционную российскую нефть, находящуюся на танкерах в море.

При этом смягчение санкций в отношении иранской нефти продлено не было. Почти 98 процентов её поставок направляется в Китай.

По данным Kpler, импорт Китая через Ормузский пролив в апреле снизился примерно до 222 тысяч баррелей в сутки. Падение весьма резкое, до нападения США и Израиля на Иран было с 4,45 миллиона баррелей.

А поставки в Индию по этому же сократились до 247 тысяч баррелей в сутки в текущем месяце против 2,8 миллионов в феврале.

Теперь обе страны весьма заинтересованы в альтернативных источниках, чтобы восполнить дефицит. Не то чтобы они были в этом одиноки, но Индия и Китай крупнейшие потребители нефти. Поэтому и внимание к ним особое.

По данным ещё одной аналитической компании, S&P Global Commodities at Sea, в марте Индия импортировала в общей сложности 4,57 миллиона баррелей нефти в сутки. Из них 2,14 миллионов баррелей, или 47 процентов, пришлись на поставки из нашей страны.

Это почти вдвое больше, чем в феврале, когда, если верить данным вышеупомянутой Kpler, доля России в индийском импорте нефти составляла около 20 процентов.

При этом общий объём импорта нефти в Индию сократился более чем на 14 процентов по сравнению с уровнем до начала конфликта. Падение заметное, надо сказать.

Импорт нефти в Китай также снизился. В марте он упал на 2,8 процентов в годовом выражении по объёму. И на фоне ограничений поставок из Ирана Пекин обратился к России, чтобы восполнить дефицит, утверждает американский телеканал CNBC. Который, собственно, и поведал о конкуренции между Индией и Китаем за российскую нефть.

Согласно данным Kpler, в марте Китай импортировал 1,8 миллионов баррелей российской нефти в сутки. Это немного меньше, чем в феврале, когда объём поставок составил 1,9 миллионов.

Однако в апреле, считает CNBC, Индия и Китай фактически вступили в прямое соперничество. Каждая из стран закупает около 1,6 миллионов баррелей российской нефти в сутки.

Из этого, впрочем, трудно сделать однозначный вывод о конкуренции, тем более острой, между компаниями этих стран.

И стоит отметить, что Россия готова обеспечить поставки и в другие страны. В ту же Индонезию, например, или на Шри-Ланку. А не ограничивается только Индией и Китаем.

Ранее стало известно, что объём поставок сырой нефти из России в Китай по итогам первого квартала 2026 года увеличился на 31 процент в годовом исчислении и составил 31,86 миллион тонн.

В стоимостном выражении импорт российской нефти за этот период вырос на 8,8 процентов в годовом выражении, достигнув 14,37 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.

Что касается Индии, то на днях власти этой страны разрешили большему числу российских компаний страховать суда, заходящие в индийские порты, в интересах поставок энергоносителей.

Теперь 11 российских страховых компаний имеют право предоставлять такие услуги.

Компании из нашей страны не являются членами Международной группы P&I клубов (Protection and Indemnity Clubs), которая обеспечивает страхование 87 процентов мирового тоннажа судов.

И это тоже показатель того, что Индия заинтересована в сохранении стабильности поставок российских энергоресурсов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Масштабная зачистка рынка: алкогольные гиганты теряют позиции в Вологодской области
Передача ключей без риска: это решение суда сохранит деньги автовладельцев
Защитный слой кожи рушится тихо: эти ошибки в уходе открывают дорогу зуду и инфекции
ФСБ предупреждает о системной работе Украины, чтобы настроить российское общество против государства
Винтажный скафандр в мире гибридов: феномен японской любви к машинам УАЗ
Сладкое бьет не только по фигуре: перхоть может усилиться из-за привычных продуктов
Выключили музыку — и стало тревожно: как вернуть себе спокойствие без фонового шума
Авто с пробегом превращаются в скидочные хиты: эти китайские модели теряют в цене быстрее всех
Автосигнализация срабатывает сама по себе: водители поздно понимают, чем это грозит
Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5% и дала оценку роста экономики
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Еда и рецепты
Семья забудет про котлеты: эта запеканка с курицей вытесняет привычные ужины
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Домашние животные
Эти змеи не просто кусают — они давят, душат и глотают: 5 встреч, которые лучше не представлять
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии

Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.

Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
На Западе заявили об острой конкуренции Индии и Китая за российскую нефть
Эффект природного бассейна: как западное побережье Крыма ломает стереотипы о Черном море
40 000 световых лет от края до края: ученые нашли границы галактики, где гаснут новые звезды
Фасад не ваша собственность: как ошибки в ремонте ведут к судебным искам
Ловушка ледяного двигателя: главные ошибки новичков в начале тренировки
Зарплатная гонка в разгаре: почему компаниям придется увеличивать бюджеты на персонал совсем скоро
Передача ключей без риска: это решение суда сохранит деньги автовладельцев
Двигатель на грани: почему привычный интервал замены масла ведет к капремонту
Зарубежный зритель выбирает российское кино — Голливуду такое не понравится
Не повторяйте ошибок новичков: как грамотно высадить гладиолусы в весенний грунт
