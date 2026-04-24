Ирина Костина

Зарплатная гонка в разгаре: почему компаниям придется увеличивать бюджеты на персонал совсем скоро

Экономика

Во втором полугодии 2026 года российские работодатели будут вынуждены увеличить размеры выплат персоналу на 10–12%. Подобная динамика номинальных заработных плат обусловлена необходимостью удержания сотрудников в условиях жесткого конкурентного рынка.

Девушка с заработной платой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка с заработной платой

Основными драйверами этого процесса выступают инфляционные ожидания и серьезный дефицит профессиональных кадров, особенно ощутимый в сферах IT, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В системе сложилась ситуация, при которой компании вынуждены идти на повышение бюджета, чтобы предотвратить массовый отток специалистов. В текущих реалиях отечественная экономика проходит сложный период, поэтому эксперты советуют оценивать финансовые перспективы через призму объективных факторов роста, сообщает Газета.Ru.

"Рост доходов сегодня становится вынужденной мерой борьбы за выживаемость бизнеса, однако важно понимать, что темпы прироста в массовых секторах будут заметно отставать от показателей в стратегически важных отраслях промышленности", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономический аналитик Максим Ковалев.

Тренды на рынке труда

Лидерство по увеличению фонда оплаты труда сохранят оборонно-промышленный комплекс и высокотехнологичный сектор, в то время как в сфере услуг и логистике индексация останется умеренной. Вместе с тем, несмотря на замедление темпов по сравнению с предыдущими тремя годами, номинальный рост зарплат прогнозируемо продолжит перекрывать текущие показатели инфляции.

Стоит отметить, что за десятилетний период средний уровень заработка в стране увеличился более чем в три раза, что отражает общую трансформацию экономических показателей. Тем не менее, каждый работник сегодня должен самостоятельно управлять доходами, учитывая волатильность рынка и изменения в налоговой политике.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах

Будет ли рост зарплат равномерным по всей стране?

Нет, рост будет неравномерным: наиболее высокие темпы ожидаются в ОПК и IT, тогда как массовые секторы, такие как ритейл и общепит, покажут более скромную динамику.

Что будет с реальными доходами?

Реальные зарплаты продолжат расти, так как номинальные прибавки будут обгонять инфляцию, однако темпы этого роста станут ниже, чем в период 2023–2025 годов.

Почему компании поднимают зарплаты несмотря на ситуацию в экономике?

Главной причиной является дефицит квалифицированных кадров и низкий уровень безработицы, из-за чего работодатели вынуждены бороться за ценных сотрудников.

Отразится ли инфляция на бюджетах компаний?

Да, работодатели закладывают ожидаемую инфляцию в бюджеты, чтобы предотвратить уход персонала к конкурентам с более выгодными предложениями.

Автор Ирина Костина
Ирина Михайловна Костина — экономист по рынку труда, специалист по анализу зарплат и безработицы, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы инфляция экономика
