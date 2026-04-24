Олег Артюков

Европа дорого заплатит за газ. Это неизбежно

Цены на газ в европейских странах могут вырасти ещё больше из-за отказа от импорта российского сжиженного природного газа. И это выбор самой Европы.

Фото: unsplash.com by JustStartInvesting is licensed under Free to use under the Unsplash License
Деньги разных стран

С 25 апреля, то есть с завтрашнего дня, вступает в силу запрет закупок российского СПГ на краткосрочной основе (так называемый спотовый рынок).

Происходит это в момент, когда из-за нападения США и Израиля на Иран серьёзно нарушены мировые поставки.

Стоит уточнить, что поставки по долгосрочным контрактам могут продолжаться до конца года. При этом, по разным оценкам, доля таких поставок составляет от двух третей до 95 процентов.

Евросоюз в данный момент обеспечивает около 12 процентов своих потребностей в газе за счёт России, часть которого поступает по трубопроводам.

Запрет на спотовом рынке может отсечь от 2,8 до 3,5 миллионов тонн российского СПГ в год, сообщает Bloomberg. Это составляет около трёх процентов от общего объёма импорта сжиженного природного газа блоком в прошлом году. Но это, повторимся, данные именно по краткосроным контрактам.

Сокращение предложения происходит в то время, когда базовая цена на газ в регионе уже подскочила примерно на 40 процентов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Европе потребуется закупить больше топлива в ближайшие месяцы, чтобы пополнить истощённые запасы перед следующей зимой, как раз в тот момент, когда мировые поставки неожиданно сократились.

Вводя запреты, в Брюсселе оставили лазейку. Если ситуация ухудшится, Еврокомиссия имеет право объявить чрезвычайное положение и временно разрешить спотовые закупки российского топлива.

При этом аналитики не ожидают, что этот рычаг будет задействован быстро, учитывая репутационные риски отступления от запрета так скоро после его введения. Более серьёзным испытанием они называют 1 января 2027 года, когда прекратятся поставки по долгосрочным контрактам.

При этом Европа в апреле может зафиксировать первое за более чем год месячное снижение импорта СПГ.

Объёмы поставок в текущем месяце оказались ниже, чем в апреле 2025 года. Согласно оценкам, снижение может составить около трёх процентов в годовом выражении, что станет первым подобным падением с начала 2025 года.

Снижение импорта связано с плановыми и внеплановыми ремонтными работами на ряде терминалов в некоторых странах Евросоюза, включая Испанию, Италию, Германию и Грецию.

Кроме того, с более жёсткими условиями на мировом рынке газа, где дополнительное влияние оказывает рост спроса со стороны азиатских государств.

Между тем, в Европе сейчас ведётся закачка газа в подземные хранилища к следующему отопительному сезону. В апреле нетто-закачка (чистая разница между объёмом закачки и отбора) газа странами ЕС составила почти три миллиарда кубометров, сообщает ТАСС., свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe.

Сейчас европейские хранилища заполнены на 30,82 процентов, в них находится около 33,8 миллиардов кубометров газа.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90 процентов в период с 1 октября по 1 декабря каждого года.

Кроме того, допускается отклонение в меньшую сторону не более чем на десять процентов в случае сложных условий заполнения хранилищ. Таким образом, нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 годов должна составить не менее 68 миллиардов кубометров для выполнения нормы заполненности.

Задачка непростая, учитывая, что годом ранее Европа смогла достичь лишь показателя порядка 55 миллиардов кубометров. А тогда ситуация была не столь сложной, как сейчас.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
