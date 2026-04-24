Сингапур ставит рекорды по импорту российских энергоресурсов

Компании Сингапура резко нарастили импорт российских нефтепродуктов на фоне перебоев с поставками из стран Ближнего Востока, сообщает британское издание Financial Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сингапур, Центральный деловой район

В апреле объём поставок из России более чем вдвое превысил среднемесячный уровень 2025 года. Рост связан с последствиями ближневосточного конфликта и ограничениями судоходства через Ормузский пролив.

Поставки из государств Персидского залива сократились до 336 тысяч баррелей в сутки в марте — апреле против 522 тысяч в начале года.

А вот российские выросли до 585 тысяч баррелей и апрельские объёмы поставок могут стать рекордными с 2016 года.

Надо отметить, что поставки российских нефтепродуктов в Сингапур, особенно мазута, и ранее значительно росли. А на фоне происходящего на Ближнем Востоке этот рост стал ещё более значительным.

Соседняя Индонезия также намерена резко нарастить импорт нефти из России. По итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Прабово Субианто 13 апреля было достигнуто соглашение о поставке в азиатскую республику до 150 миллионов баррелей нефти.

Об этом сообщил специальный представитель президента Индонезии по вопросам климата и энергетики Хашим Джоджохадикусумо.

"Индонезия получила от правительства России положительный ответ по вопросу поставки 150 миллионов баррелей (нефти), которые мы можем хранить внутри страны, чтобы быть готовыми к потенциальным экономическим потрясениям", — цитирует спецпредставителя ТАСС.

По его словам, российская сторона начнёт с поставки ста миллионов баррелей нефти по специальной цене. Ещё 50 миллионов баррелей могут быть предоставлены в случае необходимости. Сумма сделки не раскрывается.

Агентство Antara отмечает, что таким образом Россия стала для Индонезии альтернативным поставщиком энергоносителей на фоне энергетического кризиса.

Ранее министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалиа сообщал, что республика планирует начать импорт российской нефти уже в текущем месяце. Кроме того, обсуждаются также совместные инвестиции в строительство нефтеперерабатывающих заводов в стране.

Стоит отметить, что и в данном случае в 2025 году наблюдался рост поставок из России нефтепродуктов — мазута, нафты, дизельного топлива.

Однако поставок нефти практически не было, хотя представители индонезийской энергетической компании Pertamina ещё в 2024 году заявляли о готовности начать импорт. Однако впоследствии в компании заявили, что не начинают импорт нефти из России из-за необходимости строго соблюдать американские санкции.

Но нападение США и Израиля на Иран и последовавшие за этим потрясения на энергетическом рынке весьма существенно повлияли на мнение Индонезии, как видим.

У этой страны, впрочем, есть пространство для манёвра. Власти Индонезии намерены с 1 июля прекратить импорт дизельного горючего и заменить его топливом, состоящим наполовину из пальмового масла.

В стране уже действует программа B40, согласно которой в биодизеле должно быть 40 процентов пальмового масла. Её планируется заменить программой B50, то есть содержание пальмового масла в биодизеле увеличится ещё на десять процентов.

Но вот для мирового рынка это может стать проблемой, ведь пальмовое масло используется далеко не только для производства биодизеля.

По прогнозам, производство пальмового масла в текущем сельхозгоду (октябрь 2025 года — сентябрь 2026 года) достигнет 47 миллионов тонн. Примерно половина уходит на экспорт.

И пока открытым остаётся вопрос, хватит ли объёмов производимого в стране пальмового масла и для перехода на новые стандарты биодизеля, и для сохранения экспорта.

Очевидно, что если экспорт из Индонезии сократится, то это приведёт к сокращению предложения на мировом рынке. И, соответственно, росту цен.