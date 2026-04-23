Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс

Власти Японии нашли альтернативу поставкам нефти через Ормузский пролив. Хотя и не сказать, что решение блещет изяществом и оригинальностью. И насчёт надёжности этой альтернативы есть, скажем так, сомнения.

Договорились об организации альтернативного маршрута премьер-министр Японии Санаэ Такаити и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора в четверг, сообщило агентство Kyodo.

По данным источников агентства, маршрут будет проходить через Красное море.

Правительство Японии рассчитывает полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти как минимум до конца 2026 года за счёт комбинации альтернативных путей закупки сырья и высвобождения части стратегических запасов.

Альтернативные маршруты предполагают, в частности, поставки из ОАЭ через порт Эль-Фуджайра и поставки из Саудовской Аравии через порт Янбу-эль-Бахр. Каждая из этих стран способна обеспечить около половины объёма нефти, необходимого Японии для внутреннего потребления.

Ожидаются также дополнительные поставки из Азербайджана, а США могут нарастить объёмы экспорта нефти в Японию в четыре раза по сравнению с показателями предыдущего года, преимущественно с терминалов в штате Техас.

Дефицит сырья покрывается за счёт стратегических резервов, высвобождение которых японские власти начали ещё в середине марта.

Нефть из госрезервов начала поступать на рынок 16 марта в объёме, способном удовлетворить потребности страны в течение 45 дней.

Она продаётся оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до нападения США и Израиля на Иран.

Общий объём стратегических запасов нефти в Японии составляет около 470 миллионов баррелей. На этих запасах страна может прожить 254 дня, не прибегая к импорту нефти.

Как обычно, для уточнения масштабов импорта нефти этой страной приведём данные статистики. В первой половине 2025 года Япония импортировала в среднем около 2,415 миллионов баррелей нефти в сутки.

В 2025 году на страны Ближнего Востока приходилось порядка 94 процентов всего японского импорта нефти. От 90 до 93 процентов при этом везли через Ормузский пролив.

То есть о диверсификации поставок в Японии задумались, по сути, только сейчас. Вернее сказать, задумались-то может и раньше, занялись этим только сейчас.

В соседней Южной Корее, к слову, к выводу о необходимости большего разнообразия источников энергоресурсов задумались гораздо раньше. И раньше этим занялись на практике. Впрочем, несмотря на это, корейцам тоже проблем избежать не удалось.

Что касается маршрута через Красное море, то есть нюанс в виде Баб-эль-Мандебского пролива. Который хуситы из Йемена тоже могут перекрыть. Ну или не перекрыть полностью, но существенно затруднить движение по нему. Это им точно по силам. Хотя до сих пор дальше угроз перекрыть пролив с их стороны дело не идёт.

Тем временем, президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив "плотно запечатан" и и такое положение будет сохраняться до тех пор, пока Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном.

"У нас полный контроль над Ормузским проливом. Никакое судно не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он плотно запечатан до тех пор, пока Иран не окажется в состоянии заключить сделку", — написал американский лидер в Truth Social.

Он имел в виду блокаду иранских морских портов, которая была объявлена США. Из-за этого застопорились переговоры между сторонами конфликта. А без достижения соглашения перспективы открытия пролива остаются туманными.