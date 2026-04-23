Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс

Экономика » Сырье » Нефть

Власти Японии нашли альтернативу поставкам нефти через Ормузский пролив. Хотя и не сказать, что решение блещет изяществом и оригинальностью. И насчёт надёжности этой альтернативы есть, скажем так, сомнения.

Фото: commons.wikimedia.org by Ximonic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Договорились об организации альтернативного маршрута премьер-министр Японии Санаэ Такаити и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора в четверг, сообщило агентство Kyodo.

По данным источников агентства, маршрут будет проходить через Красное море.

Правительство Японии рассчитывает полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти как минимум до конца 2026 года за счёт комбинации альтернативных путей закупки сырья и высвобождения части стратегических запасов.

Альтернативные маршруты предполагают, в частности, поставки из ОАЭ через порт Эль-Фуджайра и поставки из Саудовской Аравии через порт Янбу-эль-Бахр. Каждая из этих стран способна обеспечить около половины объёма нефти, необходимого Японии для внутреннего потребления.

Ожидаются также дополнительные поставки из Азербайджана, а США могут нарастить объёмы экспорта нефти в Японию в четыре раза по сравнению с показателями предыдущего года, преимущественно с терминалов в штате Техас.

Дефицит сырья покрывается за счёт стратегических резервов, высвобождение которых японские власти начали ещё в середине марта.

Нефть из госрезервов начала поступать на рынок 16 марта в объёме, способном удовлетворить потребности страны в течение 45 дней.

Она продаётся оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до нападения США и Израиля на Иран.

Общий объём стратегических запасов нефти в Японии составляет около 470 миллионов баррелей. На этих запасах страна может прожить 254 дня, не прибегая к импорту нефти.

Как обычно, для уточнения масштабов импорта нефти этой страной приведём данные статистики. В первой половине 2025 года Япония импортировала в среднем около 2,415 миллионов баррелей нефти в сутки.

В 2025 году на страны Ближнего Востока приходилось порядка 94 процентов всего японского импорта нефти. От 90 до 93 процентов при этом везли через Ормузский пролив.

То есть о диверсификации поставок в Японии задумались, по сути, только сейчас. Вернее сказать, задумались-то может и раньше, занялись этим только сейчас.

В соседней Южной Корее, к слову, к выводу о необходимости большего разнообразия источников энергоресурсов задумались гораздо раньше. И раньше этим занялись на практике. Впрочем, несмотря на это, корейцам тоже проблем избежать не удалось.

Что касается маршрута через Красное море, то есть нюанс в виде Баб-эль-Мандебского пролива. Который хуситы из Йемена тоже могут перекрыть. Ну или не перекрыть полностью, но существенно затруднить движение по нему. Это им точно по силам. Хотя до сих пор дальше угроз перекрыть пролив с их стороны дело не идёт.

Тем временем, президент США Дональд Трамп утверждает, что Ормузский пролив "плотно запечатан" и и такое положение будет сохраняться до тех пор, пока Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном.

"У нас полный контроль над Ормузским проливом. Никакое судно не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он плотно запечатан до тех пор, пока Иран не окажется в состоянии заключить сделку", — написал американский лидер в Truth Social.

Он имел в виду блокаду иранских морских портов, которая была объявлена США. Из-за этого застопорились переговоры между сторонами конфликта. А без достижения соглашения перспективы открытия пролива остаются туманными.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы япония саудовская аравия поставки энергоресурсов
Новости Все >
Лужа вместо приветствия: одна ошибка хозяев превращает радость собаки в проблему
Этот трюк со вторым бульоном делает суп в разы легче — диетологи в восторге
Майские праздники под угрозой: аналитики назвали типичные весенние риски
Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки
Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов
Чем больше любим, тем меньше нравимся мы ей: почему кошки бегут от фанатов к тем, кто их игнорирует
В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем
Один неверный шаг — и трагедия: главные риски горных походов, о которых вы не знали
Секрет богатого урожая картофеля: почему нельзя обламывать ростки перед посадкой
Пристроил балкон — потерял деньги: скрытые последствия для владельцев жилья
Сейчас читают
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Садоводство, цветоводство
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Закон против живодёров: как одна статья превращает штрафы в реальные тюремные сроки
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Квитанции запутывают даже взрослых: школьников хотят учить платить за ЖКХ
Болезни в упаковке: рейды в Улан-Удэ выявили угрозу для садов и огородов
Чем больше любим, тем меньше нравимся мы ей: почему кошки бегут от фанатов к тем, кто их игнорирует
Трава с участка кормит грядки: удобрение за 7 дней без единого рубля
В Томске участились случаи использования детей для мошеннических схем
Один неверный шаг — и трагедия: главные риски горных походов, о которых вы не знали
Секрет богатого урожая картофеля: почему нельзя обламывать ростки перед посадкой
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.