Любовь Степушова

На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе

Западные СМИ предсказывают крах российской экономике, но реальные изменения в промышленности, занятости и потоках капитала рисуют иную картину.

Электровоз 2ЭС7-024 с грузовым поездом
Фото: RailGaller by motowoz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электровоз 2ЭС7-024 с грузовым поездом

ВПК — драйвер экономического развития России

Западные "аналитики" рисуют экономику России, как умирающую, которая скоро перестанет быть способной финансировать СВО и социальные программы. Далее у них идут рассуждения от том, что на этом фоне народ взбунтуется и скинет "ненавистного Путина", и вот тогда Украина и НАТО добьются расчленения России и поделят её ресурсы навсегда.

Эта длинная цепочка рассуждений рвётся на всех этапах. Возьмём хотя бы пункт первый — экономика.

Россия, несомненно, выйдет из СВО в лучшем экономическом положении, чем была до неё. Давно доказано, что ВПК является одним из драйверов экономики, поддерживая науки, технологии, спрос и занятость. Российское правительство уже пятый год вливает большие суммы в военные заказы, создавая рабочие места с хорошими зарплатами, и выплачивает военнослужащим большие деньги по контрактам. Это создаёт потребительский спрос, причём часто в ранее депрессивных районах, что, в свою очередь, увеличивает производство и потребление, поступления в казну. Результат можно видеть по тому, как хорошеют города районного значения, не говоря уже об областных центрах России.

Санкции привели к  суверенизации экономики

Санкции и уход западных компаний обеспечили России импортозамещение часто на развитой этими компаниями инфраструктуре и ноу-хау. Эти компании были приобретены "за доллар", и теперь прибыль остаётся внутри России, а не убегает за границу.

В то же время ситуация заставляет разрабатывать собственные технологии. Создан собственный самолёт МС-21 (двигатель ПД-14, композитное крыло) и SJ-100 (двигатель ПД-8). "Силовые машины" запустили серийное производство газовых турбин ГТЭ-170 и ГТЭ-65, которые заменяют оборудование Siemens и GE. Уровень локализации в ТЭК превысил 80%. Число отечественных производителей станков выросло в три раза (с 40 до 120). Появились уникальные разработки в области лазерной и плазменной резки, атомной энергетике. И это только в тяжёлой промышленности, много достижений есть в микроэлектронике, фармакологии, ИИ, информационных технологиях.

Ещё один фактор — изменение потоков капитала. Раньше они переводились за границу. Сегодня западные санкции и контроль привели к тому, что деньги остаются в России, что обеспечивает рост инвестиций и ликвидности.

Удалось переориентировать потоки энергоносителей, добиться продовольственной независимости, невиданной на Западе цифровизации. Экономка обрела устойчивость, ей теперь "ничего не страшно". Это итоги работы не одного дня или года, она велась с 2014 года. Некоторые возмущаются, почему "Русская весна" после Крыма не пошла дальше. Потому и не пошла — к изоляции надо было готовится, иначе это был бы крах. Теперь же доходов достаточно для финансирования социальных программ и СВО.

Уровень жизни в России и ЕС практически сравнялся

В России присутствует высокая занятость населения на высокооплачиваемой работе. Наблюдается исторически низкий уровень безработицы (около 2,4 %). Военное производство поглотило доступную рабочую силу (возьмём завод БПЛА в Алабуге), а мобилизация вместе с релокацией создали давление на заработную плату, она в борьбе за работника растёт, что увеличивает покупательную способность.

Статистика называет сумму в 103 тысячи рублей в качестве средней зарплаты в РФ. В ЕС это в рублях 186 тыс. в месяц после вычета налогов. Но в Венгрии, например, 74-83 тыс., и это при том, что реальные расходы на коммуналку, питание и жильё в ЕС в полтора раза выше. То есть уровень жизни примерно одинаков. Когда такое было?

Конечно есть и риски — инфляционные, например, но видно, что ЦБ справляется. Реальный курс рубля, импорт и розничная торговля не отражают гипотетическую двузначную инфляцию, о которой говорят на Западе.

И если уж говорить про экономику, то у кого сейчас с ней хорошо? Даже Китай и Индия — давние отличники, идут на значительное понижение прогнозов по росту ВВП.

Разговоры о слабой экономике России — это пропаганда. Западные нарративы о "скором экономическом крахе" России выполняют психологическую функцию, они убеждают в ожидаемом противником исходе, а не отражают реальность.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова
