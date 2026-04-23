Масштаб оказался больше ожиданий: новая выплата охватит 4 млн семей

Государство трансформирует систему адресной поддержки, фокусируясь на семьях с невысоким доходом. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске новой налоговой выплаты, которая охватит более четырёх миллионов домохозяйств, воспитывающих 11 миллионов детей. Механизм направлен на управление бюджетом граждан через возврат части уплаченного НДФЛ.

Масштаб и условия новой меры

"Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена выплата", — заявила Татьяна Голикова. Государство рассматривает это как инструмент сглаживания инфляционного давления, аналогично мерам по индексации социальных выплат. Подобные инициативы требуют от граждан базовой финансовой грамотности для корректного оформления налоговых вычетов.

"Данная мера — логичный шаг по поддержке спроса внутри страны. Когда семьи получают прямой финансовый ресурс, эти деньги мгновенно возвращаются в экономику через потребление", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Администрирование выплат

Соцфонд уточняет критерии доступа к средствам. Обязательное условие — статус налогового резидента РФ и факт уплаты НДФЛ за предыдущий период. Система привязана к цифровизации госуслуг, что минимизирует бюрократические проволочки, характерные для форумов по цифровой трансформации. С 1 июня расширяется окно возможностей для малоимущих семей: заявления принимаются до конца сентября.

"Важно понимать, что налоговая выплата — это не подарок, а механизм перераспределения. Прозрачность здесь критически важна, чтобы исключить злоупотребления на этапе верификации доходов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Параметр Детали реализации Охват 4+ млн семей (11+ млн детей) База Уплаченный НДФЛ за прошлый год

Помимо новых пособий, Соцфонд корректирует график зачислений на май из-за праздничного цикла. Стабильность социальных транзакций — приоритет, позволяющий избежать рисков обесценивания капитала у населения.

"Государство вынуждено постоянно балансировать между поддержкой граждан и общей нагрузкой на бюджет. Для многих семей эти выплаты — единственный способ удержать уровень жизни при росте цен", — пояснил в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Кто имеет право на выплату?

Граждане РФ, постоянно проживающие в стране, воспитывающие двух и более детей, при условии уплаты НДФЛ.

Нужно ли подавать заявление?

Да, формализованный процесс подачи заявления стартует с 1 июня, крайний срок — сентябрь.

Влияют ли праздники на получение средств?

Соцфонд проводит досрочные зачисления для пенсий и пособий, чтобы исключить задержки на время длинных выходных.

Для какого возраста детей предусмотрена поддержка?

Выплата ориентирована на родителей детей до 18 лет, а в ряде случаев — до 23 лет (при очном обучении).

