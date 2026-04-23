Елена Пахомова

Масштаб оказался больше ожиданий: новая выплата охватит 4 млн семей

Экономика

Государство трансформирует систему адресной поддержки, фокусируясь на семьях с невысоким доходом. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о запуске новой налоговой выплаты, которая охватит более четырёх миллионов домохозяйств, воспитывающих 11 миллионов детей. Механизм направлен на управление бюджетом граждан через возврат части уплаченного НДФЛ.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Масштаб и условия новой меры

"Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена выплата", — заявила Татьяна Голикова. Государство рассматривает это как инструмент сглаживания инфляционного давления, аналогично мерам по индексации социальных выплат. Подобные инициативы требуют от граждан базовой финансовой грамотности для корректного оформления налоговых вычетов.

"Данная мера — логичный шаг по поддержке спроса внутри страны. Когда семьи получают прямой финансовый ресурс, эти деньги мгновенно возвращаются в экономику через потребление", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Администрирование выплат

Соцфонд уточняет критерии доступа к средствам. Обязательное условие — статус налогового резидента РФ и факт уплаты НДФЛ за предыдущий период. Система привязана к цифровизации госуслуг, что минимизирует бюрократические проволочки, характерные для форумов по цифровой трансформации. С 1 июня расширяется окно возможностей для малоимущих семей: заявления принимаются до конца сентября.

"Важно понимать, что налоговая выплата — это не подарок, а механизм перераспределения. Прозрачность здесь критически важна, чтобы исключить злоупотребления на этапе верификации доходов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Параметр Детали реализации
Охват 4+ млн семей (11+ млн детей)
База Уплаченный НДФЛ за прошлый год

Помимо новых пособий, Соцфонд корректирует график зачислений на май из-за праздничного цикла. Стабильность социальных транзакций — приоритет, позволяющий избежать рисков обесценивания капитала у населения.

"Государство вынуждено постоянно балансировать между поддержкой граждан и общей нагрузкой на бюджет. Для многих семей эти выплаты — единственный способ удержать уровень жизни при росте цен", — пояснил в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о выплатах

Кто имеет право на выплату?

Граждане РФ, постоянно проживающие в стране, воспитывающие двух и более детей, при условии уплаты НДФЛ.

Нужно ли подавать заявление?

Да, формализованный процесс подачи заявления стартует с 1 июня, крайний срок — сентябрь.

Влияют ли праздники на получение средств?

Соцфонд проводит досрочные зачисления для пенсий и пособий, чтобы исключить задержки на время длинных выходных.

Для какого возраста детей предусмотрена поддержка?

Выплата ориентирована на родителей детей до 18 лет, а в ряде случаев — до 23 лет (при очном обучении).

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Елена Пахомова
Елена Сергеевна Пахомова — юрист по семейному праву, специалист по разводам, алиментным обязательствам и разделу имущества, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Иностранцы переключились на российское кино: в героях нашли то, чего никогда не было у Голливуда
Всего 15 минут после еды — и ваше тело начнет сжигать калории в разы быстрее
Чистая тарелка вместо филлеров: какая диета после 50 лет возвращает тонус коже
Рак теряет маскировку: как клетки пациента превращают в оружие, которое бьёт без промаха
Невидимая опасность в небе: как перелет влияет на сердце и повышает риск смерти
Финансовая подушка собирается из незаметных вещей: правило, которое отсекает лишние покупки
Природный детокс: как правильно использовать сок лопуха без вреда для желудка
Психология дефицита: как семейные сценарии мешают накоплению капитала
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Лужа вместо приветствия: одна ошибка хозяев превращает радость собаки в проблему
Сейчас читают
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Мир. Новости мира
Стальной рычаг Москвы: российская нефть сломала санкционный конвейер Европы
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Домашние животные
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Популярное
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории
Мадьяр достал козырь из прошлого: Австро-Венгрия может появиться на картах Европы
Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле
На Западе предсказывают скорый крах экономике России, но реальность выглядит иначе Любовь Степушова Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина
Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Ягод будет больше, чем листьев: метод трех ударов, который оживит любую смородину
Последние материалы
Всего 15 минут после еды — и ваше тело начнет сжигать калории в разы быстрее
Чистая тарелка вместо филлеров: какая диета после 50 лет возвращает тонус коже
Рак теряет маскировку: как клетки пациента превращают в оружие, которое бьёт без промаха
Невидимая опасность в небе: как перелет влияет на сердце и повышает риск смерти
Финансовая подушка собирается из незаметных вещей: правило, которое отсекает лишние покупки
Природный детокс: как правильно использовать сок лопуха без вреда для желудка
Яблоки могут превратиться не только в шарлотку и пюре: мусс как из кондитерской за 50 минут
Каждый час получил цену: новая ставка меняет доходы работников
Психология дефицита: как семейные сценарии мешают накоплению капитала
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
