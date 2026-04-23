Каждый час получил цену: новая ставка меняет доходы работников

Законопроект о МРОЧ: механизмы защиты

Государственная Дума готовит к внесению межфракционный законопроект, внедряющий понятие минимального размера почасовой оплаты труда (МРОЧ). Инициатива призвана купировать риски бедности для граждан с частичной занятостью. Сегодняшняя привязка к МРОТ при неполной ставке часто оставляет работников без адекватного дохода. Депутатский корпус рассчитывает, что новый инструмент укрепит социальную защищенность уязвимых категорий трудящихся.

"Мы на протяжении долгого времени последовательно добиваемся законодательного закрепления этого механизма. Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищённость этой категории работников", — заявил в беседе с Pravda. Ru председатель комитета ГД Ярослав Нилов.

Математика доходов: как изменятся выплаты

В основе расчета лежит формула деления федерального МРОТ на среднемесячное количество рабочих часов по календарю. Если законопроект пройдет, работодатели больше не смогут произвольно урезать выплаты, ссылаясь на долю ставки. Это принципиально меняет подход к рынку труда, где сейчас позиции сотрудников зачастую слабее на фоне дефицита кадров.

Параметр Значение МРОТ (2026 г.) 27 093 рубля МРОЧ (при 176 часах) 153,94 рубля/час

"Перевод оплаты с долевого принципа на почасовой — это техническая коррекция системы. Она не допускает манипуляций с окладом при гибких графиках. Управление личным бюджетом станет прозрачнее для миллионов людей", — прокомментировал в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для бизнеса внедрение МРОЧ означает необходимость полной цифровой прозрачности учета рабочего времени. Любые лазейки при администрировании труда будут минимизированы. Это вынудит работодателей пересмотреть графики работы, чтобы не нарушать нормативные требования, аналогичные правилам по страховым взносам.

"Налоговый учет почасовой ставки сложнее, но он исключает риск серых схем при частичной занятости. В текущих экономических условиях это верный шаг", — объяснил в беседе с Pravda. Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о МРОЧ

Когда вступит в силу?

Планируемая дата внедрения после принятия законопроекта — 1 января 2027 года.

Кого затронет закон?

Сотрудников на неполных ставках, с гибким графиком и почасовой оплатой.

Как изменится доход?

Оплата за час труда будет защищена минимально допустимым порогом, исключающим падение ниже прожиточного минимума.

Зависит ли МРОЧ от инфляции?

Да, показатель будет ежегодно пересматриваться синхронно с индексацией МРОТ.

Читайте также